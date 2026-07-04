- حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي أقيم في "ماديسون سكوير غاردن" بنيويورك، بحضور نحو ألف مدعو، وتولى الممثل آدم ساندلر مراسم الزواج. ارتدى العروسان أزياء من "كريستيان ديور" وأحذية من "كريستيان لوبوتان"، بينما ارتدت سويفت مجوهرات من "كارتييه". - شهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، مثل ستيفن سبيلبرغ وهيو غرانت، مع إجراءات أمنية مشددة من شرطة نيويورك لضمان الخصوصية. - تزامن الزفاف مع سخرية سياسية من البيت الأبيض، في ظل التوتر المستمر بين ترامب وسويفت منذ دعمها لكامالا هاريس في انتخابات 2024.

بعد أشهر من التكهنات التي اجتاحت الإنترنت بشأن موعد ومكان زفافهما، عقدت نجمة الغناء الأميركية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي قرانهما رسمياً، الجمعة، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" (Madison Square Garden) بمدينة نيويورك.

وأكدت المتحدثة باسم سويفت، تري باين، أن "تايلور سويفت وترافيس كيلسي تزوجا". وأضافت أن أوستن سويفت، الشقيق الأصغر للمغنية، أدى دور "رجل الشرف"، فيما كان جيسون كيلسي، شقيق العريس الأكبر، إشبينه، من دون الاستعانة بوصيفات للعروس أو إشبين آخر للعريس.

وتولى الممثل آدم ساندلر إتمام مراسم الزواج، فيما ارتدى العروسان أزياء من تصميم دار "كريستيان ديور هوت كوتور" (Christian Dior Haute Couture)، مع أحذية صُممت خصيصاً لهما من دار "كريستيان لوبوتان" (Christian Louboutin)، بينما ارتدت سويفت مجوهرات من "كارتييه" (Cartier).

وبعد تأكيد الزواج، ظهرت على الشاشات العملاقة خارج القاعة عبارة (JusT&T Married!)، في تلاعب لفظي يجمع اسمي تايلور وترافيس، كما أُضيئت قمة مبنى "إمباير ستيت" (Empire State Building) باللون الأزرق الياقوتي احتفالاً بالمناسبة.

وبدأت الاحتفالات مساء الخميس بحفل تمهيدي صغير، قبل أن تُقام مراسم الزفاف الرئيسية، الجمعة، بحضور نحو ألف مدعو، وفقاً لتقارير إعلامية وتصاريح قُدمت إلى سلطات مدينة نيويورك.

وشهدت المنطقة المحيطة بالقاعة إجراءات أمنية مشددة، إذ أغلقت شرطة نيويورك الشوارع المحيطة أمام حركة المركبات والمشاة، فيما دخل الضيوف عبر خيمة أمنية مؤقتة أُقيمت خارج القاعة باستخدام سيارات ذات نوافذ معتمة حفاظاً على الخصوصية.

ورغم الإجراءات الأمنية، شوهد لدى وصولهم عدد كبير من المشاهير، من بينهم المخرج ستيفن سبيلبرغ، والممثلون هيو غرانت، وإيثان هوك، وبرادلي كوبر، وجايسون سوديكيس، والممثل الكوميدي كريس روك، والممثلتان داكوتا جونسون وجيسيكا ألبا، والمغنية والممثلة جنيفر لوبيز، والمغنية والممثلة سيلينا غوميز، والمغنيان إد شيران وبنسون بون، والمغنية جوين ستيفاني، وعارضتا الأزياء جيجي حديد وكارلي كلوس، والكاتبة جيني هان، إلى جانب جوشوا كوشنر.

كما حضر عدد من نجوم كرة القدم الأميركية، بينهم لاعب كرة القدم الأميركية المعتزل توم برادي، والمدير الفني لفريق "كانساس سيتي تشيفس" آندي ريد، ولاعب كرة القدم الأميركية كوبر كوب، ومفوض دوري كرة القدم الأميركية روجر غوديل، والمعلق الرياضي جو باك، ولاعبة كرة القدم الأميركية المعتزلة آبي وامباك.

Hugh Grant was seen arriving at Madison Square Garden to celebrate Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. 🫶 pic.twitter.com/GwYBvVzx8a — New York Post (@nypost) July 3, 2026

وأُقيمت خارج القاعة خيمة بيضاء ضخمة أُحيطت بستائر سوداء لحجب وصول أكثر من ألف مدعو عن الأنظار، كما غُطيت بعض نوافذ القاعة بستائر داكنة، ورُصدت شاحنات تنقل تجهيزات خاصة بالحفل، بينها منحوتات جليدية.

واختار العروسان إقامة الزفاف في "ماديسون سكوير غاردن"، وهو خيار أثار استغراب كثيرين، نظراً إلى أنّ القاعة تستضيف عادة الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية، إلا أن تصميمها، الذي يخلو من النوافذ ويضم مداخل سفلية خاصة، يوفر مستوى مرتفعاً من الخصوصية والأمن.

وفي الوقت الذي احتفلت فيه تايلور سويفت وزوجها حتى ساعات متأخرة من الليل وسط أفراد عائلتيهما وأصدقائهما، وعدد من المشاهير في "ماديسون سكوير غاردن"، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس صورة ساخرة حاكت اللوحة المضيئة التي حملت عبارة (JUST&T MARRIED!)، لكنه استبدلها بعبارة (TRUMP IS YOUR PRESIDENT)، أي "ترامب هو رئيسكم"، وأرفقها بعبارة "لقد حدث الأمر!".

وجاءت هذه السخرية بعد ساعات فقط من منشور آخر للبيت الأبيض استوحى تصميمه من جولة سويفت الغنائية "إيراز تور" (Eras Tour)، إذ نشر صورة مركبة لأبرز محطات التاريخ الأميركي تتوسطها صورة ترامب، مع عبارة (America's Eras Tour)، أي "جولة عصور أميركا"، في محاكاة ساخرة للجولة الغنائية الشهيرة. لتضيف هذه المنشورات فصلاً جديداً إلى التوتر المستمر منذ سنوات بين ترامب وسويفت، في ظل الخلافات السياسية بينهما.

يعود هذا الخلاف إلى عام 2024، عندما نشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" عبارة: "أنا أكره تايلور سويفت!"، بعد إعلانها دعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية.