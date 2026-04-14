تايلور سويفت تنافس الجميع في ترشيحات جوائز الموسيقى الأميركية

- تصدرت تايلور سويفت ترشيحات جوائز الموسيقى الأميركية لعام 2026 بثمانية ترشيحات، بفضل ألبومها "حياة فتاة استعراضية" وأغنيتها "مصير أوفيليا"، مما يعزز مكانتها كأكثر الفنانات فوزاً في تاريخ الجوائز. - تشهد الجوائز منافسة قوية مع نجوم مثل سابرينا كاربنتر، وأوليفيا دين، ومورغان والين، حيث حصل كل منهم على سبعة ترشيحات، بينما تنافس سويفت على جائزة فنان العام مع أسماء بارزة مثل باد باني وبي تي إس. - تعتمد الجوائز على تصويت الجمهور ومعايير أخرى، مما يجعلها تعكس شعبية الفنانين، وتواصل سويفت ترسيخ مكانتها كأيقونة موسيقية، بعد تكريمها في قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني.

تصدّرت المغنية الأميركية تايلور سويفت قائمة الترشيحات لجوائز الموسيقى الأميركية لعام 2026 (American Music Awards)، مؤكدة استمرار هيمنتها على المشهد الموسيقي العالمي، بعدما حصدت ثمانية ترشيحات في أبرز فئات الحفل المرتقب إقامته يوم 25 مايو/ أيار في مدينة لاس فيغاس.

جاءت سويفت في صدارة المنافسة بفضل ألبومها "حياة فتاة استعراضية" (The Life of a Showgirl)، الذي رشح لجائزة ألبوم العام وأفضل ألبوم بوب، إلى جانب أغنيتها "مصير أوفيليا" (The Fate of Ophelia)، التي نافست على جوائز أغنية العام وأفضل أغنية بوب وأفضل فيديو موسيقي. كما دخلت سباق فنان العام، وهو من أبرز وأهم الجوائز في الحفل.

تعكس هذه الترشيحات النجاح اللافت الذي تحققه سويفت، خاصة أنها الفنانة الأكثر فوزاً في تاريخ هذه الجوائز، ما يمنحها فرصة لتعزيز رقمها القياسي وربما تحقيق إنجازات إضافية هذا العام.

في المقابل، شهدت القائمة منافسة قوية، إذ حلّ في المرتبة الثانية عدد من النجوم بسبعة ترشيحات لكل منهم، من بينهم سابرينا كاربنتر، وأوليفيا دين، ومورغان والين، إضافة إلى الفنان الصاعد سومبر، الذي حقق حضوراً لافتاً ضمن الترشيحات هذا العام. وضمت القائمة أسماء بارزة أخرى، إذ حصلت ليدي غاغا وأليكس وارن على ستة ترشيحات لكل منهما، بينما نال كل من إيلا لانغلي، وفرقة "فويرزا ريخيدا" (Fuerza Regida)، وليون توماس، وزارا لارسون خمسة ترشيحات.

في فئة فنان العام، تتنافس سويفت مع مجموعة من أهم نجوم الموسيقى، من بينهم باد باني، وبرونو مارس، وبي تي إس، وهاري ستايلز، وجاستن بيبر، وكيندريك لامار، وليدي غاغا، ومورغان والين، وسابرينا كاربنتر، ما يعكس قوة المنافسة وتنوعها هذا العام.

أما في فئات ألبوم العام وأغنية العام، فتواجه سويفت منافسة من أعمال متعددة، من بينها ألبومات وأغانٍ لفنانين مثل كاردي بي، وجاستن بيبر، وسابرينا كاربنتر، وأوليفيا دين، إضافة إلى أغنية "عادي" (Ordinary) لأليكس وارن، وأغنية "مان آي نيد" (Man I Need) لأوليفيا دين.

تعتمد جوائز الموسيقى الأميركية في اختيار الفائزين على تصويت الجمهور، إلى جانب معايير تشمل نسب الاستماع والمبيعات والبث الإذاعي والتفاعل عبر المنصات الرقمية، ما يجعلها واحدة من أكثر الجوائز تعبيراً عن شعبية الفنانين.

وبهذا، تواصل تايلور سويفت ترسيخ مكانتها واحدةً من أبرز نجمات الموسيقى في العصر الحديث، في وقت تشير فيه ترشيحات هذا العام إلى منافسة محتدمة بين جيل من النجوم المخضرمين والوجوه الصاعدة على حد سواء.

يُشار إلى أن سويفت أصبحت أصغر فنانة تُدرج في قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني (Songwriters Hall of Fame). جاء هذا التكريم (في يناير/ كانون الثاني 2026) بعد سنوات من مسيرة نجمة البوب البالغة من العمر 36 عاماً، إذ حطّمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رقمها القياسي في المبيعات بألبومها الأحدث "حياة فتاة استعراضية".