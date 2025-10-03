تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد "ذا لايف أوف إيه شوغيرل"

أصدرت النجمة الأميركية تايلور سويفت ألبومها المنتظر "ذا لايف أوف إيه شوغيرل" (The Life of a Showgirl)، الجمعة، وهو ألبوم بوب بالكامل يحتفي بخطيبها لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، كما يتضمن رسائل تُصفّي من خلالها سويفت بعض الحسابات. واعتمدت سويفت استراتيجية تسويقية محكمة الإتقان، إذ لم يسمع محبّوها الذين يُطلق عليهم لقب "سويفتيز"، أي نغمة من الألبوم الـ12 لنجمتهم حتى لحظة صدوره، ما زاد من حالة الترقب والتشويق. واضطروا من أجل إرضاء فضولهم إلى الاكتفاء باللون البرتقالي اللامع الذي طغى على الحملة الترويجية للألبوم، وسلسلة من الصور ظهرت فيها المغنية بزيّ راقص، ومقتطفات من كلمات الأغاني كشف عنها قبل فترة قصيرة من صدور الألبوم.

وكتبت النجمة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مباشرةً بعد صدور الألبوم: "هذا المساء، تتقاطع كل هذه الحيوات هنا، فسيفساء من الضحكات وكوكتيلات من الدموع... لا أستطيع أن أصف لكم مدى فخري بمشاركة هذا العمل معكم"، مرفقةً كلماتها بمجموعة صور لها مرتدية أزياء استعراضية.

بعد أربعة ألبومات طغت عليها موسيقى الفولك أو الأعمال التأملية، يتضمّن "ذا لايف أوف إيه شوغيرل" أغاني راقصة بنغمات تعيد إلى الأذهان مرحلة الثمانينيات، مثل أغنية "ذا فايت أوف أوفيليا".

وتحتل الأعمال الرومنسية مكانة بارزة بين الأغاني الـ12. كما يظهر أسلوب الكنتري، وهو النوع الذي أطلقت به سويفت مسيرتها عام 2006، في بعض الأعمال، منها أغنية ديو مع نجمة البوب الجديدة سابرينا كاربنتر.

وصفت المغنية، البالغة 35 عاماً، أحدث ألبوماتها بأنه غوص في الكواليس على جولتها الضخمة خلال العام الماضي، والتي استعرضت خلالها مختلف مراحل مسيرتها الفنية. وأشارت تايلور سويفت إلى أنّ تلك المرحلة كانت "الأكثر فرحاً، جنوناً وحماسةً" في حياتها، وهي الفترة التي تزامنت مع بداية علاقتها بلاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، الذي أعلنت خطوبتها عليه في أغسطس/ آب الماضي.

وتولى إنتاج "ذا لايف أوف إيه شوغيرل" السويديان ماكس مارتن وشيلباك، اللذان يُعدّان من أبرز الأسماء في تحوّل مسيرة سويفت نحو موسيقى البوب.

في إطار مواصلة الحملة الترويجية، سيتوجه محبو تايلور سويفت إلى صالات السينما من الجمعة إلى الأحد في نحو 50 بلداً، لمشاهدة مقطع فيديو تعلّق فيه المغنية على الألبوم، بالإضافة إلى أول فيديو كليب منه ونسخة كاراوكي من الأغاني.

