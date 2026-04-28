تايلور سويفت تتحصّن قانونياً ضد الذكاء الاصطناعي

وخلال الأسبوع الماضي، قدّم محامون يمثّلون سويفت ثلاثة طلبات إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي. ويتعلق أحد الطلبات بصورة محددة لسويفت تظهر فيها على المسرح خلال جولتها "ذا إيراس تور" (The Eras Tour)، وهي تحمل غيتاراً وردياً وترتدي زياً لامعاً مع حذاء فضي.

أما الطلبان الآخران فيتعلقان بمقطعَين صوتيَين تقول فيهما: "مرحباً، أنا تايلور" و"مرحباً، أنا تايلور سويفت"، وقد سُجّلا أثناء الترويج لألبومها الثاني عشر "ذا لايف أوف إيه شوغيرل" (The Life of a Showgirl) العام الماضي.

وتُدرج شركة "تي إيه إس رايتس مانجمنت" (TAS Rights Management)، التابعة لسويفت، بصفتها مالكة لهذه الحقوق، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثليها حتّى الآن. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتشار واسع لاستخدام صوت وصورة سويفت في مقاطع "ديب فيك"، شملت إعلانات مضللة، ومواقف سياسية مزيفة، وصوراً ذات طابع جنسي.

وأوضح المحامي جوش غيربن، الذي كشف عن هذه الطلبات، أنها تبدو "مصمّمة تحديداً لحماية تايلور من التهديدات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي"، وأشار إلى أن المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي بات يخلق مشكلات متزايدة في قطاع الترفيه، إذ يستخدم أصوات وصور الفنانين في فيديوهات وأغانٍ ومحتوى رقمي من دون إذن. وأضاف أن قوانين "حق الدعاية" (Right of Publicity) توفر قدراً من الحماية، لكن تسجيل العلامات التجارية يمنح طبقة إضافية لمواجهة هذه الانتهاكات.

وليست تايلور سويفت الوحيدة التي تحاول تحصين نفسها قانونياً ضد التزييف بالذكاء الاصطناعي لحماية هويتها الرقمية، إذ حصل الممثل ماثيو ماكونهي في يناير/كانون الثاني على ثماني علامات تجارية مرتبطة بصوته وصورته، من بينها علامة صوتية لعبارته الشهيرة "ألرايت، ألرايت، ألرايت" (Alright, alright, alright!) التي قالها في فيلم "ديزد آند كونفيوزد" (Dazed and Confused) عام 1993. وفي رسالة له، قال ماكونهي: "أريد أنا وفريقي أن نطمئن إلى أنه حين يُستخدم صوتي أو شكلي، يكون ذلك بموافقتي وتوقيعي الشخصي؛ فنحن نريد رسم حدود واضحة للملكية، ليصبح الحصول على الإذن ونسب الفضل إلى أصحابه هو القاعدة المعمول بها في عالم الذكاء الاصطناعي".