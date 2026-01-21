- تايلور سويفت تُدرج كأصغر فنانة في قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني، بعد مسيرة حافلة وتحطيم أرقام قياسية بألبومها "The Life of a Showgirl". - ستنضم سويفت إلى القاعة مع أسماء بارزة مثل ألانيس موريسيت ووالتر أفاناسييف، في حفل خاص بنيويورك، حيث تُكرم القاعة المبدعين المؤثرين في الموسيقى العالمية. - سويفت، واحدة من أكثر الفنانين مبيعاً، استعادة حقوق ألبوماتها الستة الأولى، وحققت نجاحاً كبيراً بألبومها الأخير في المملكة المتحدة لعام 2025.

أصبحت المغنية الأميركية تايلور سويفت أصغر فنانة تُدرج في قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني (Songwriters Hall of Fame)، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة. ويأتي هذا التكريم بعد سنوات لامعة في مسيرة نجمة البوب البالغة من العمر 36 عاماً، إذ حطّمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رقمها القياسي في المبيعات بألبومها الأحدث The Life of a Showgirl.

وسويفت ضمن تسعة أسماء ستنضم إلى القاعة هذا العام، من بينهم المغنية وكاتبة الأغاني الكندية ــ الأميركية ألانيس موريسيت، والمنتج الموسيقي والتر أفاناسييف المعروف بتعاونه الطويل مع ماريا كاري.

ومن المقرر أن تُستقبل سويفت في هذه المؤسسة المرموقة خلال حفل خاص يُقام في نيويورك لاحقاً هذا العام.

تأسست قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني عام 1969، وتهدف إلى تكريم المبدعين "الذين تمثل أعمالهم طيفاً واسعاً من أكثر الأغاني شعبيةً وتأثيراً في الموسيقى العالمية". وتختار القاعة سنوياً عدداً محدوداً من الأسماء، إذ لم يتجاوز عدد المنضمّين إليها 500 شخص خلال أكثر من خمسين عاماً.

وفي إعلان أسماء المكرّمين هذا العام، قال رئيس القاعة وقائد فرقة "شيك" نايل رودجرز إن تشكيلة 2026 "لا تبرز الأغاني الأيقونية فحسب، بل تحتفي أيضاً بوحدة الأنواع الموسيقية المختلفة". وأضاف أن هؤلاء المؤلفين "تركوا أثراً عميقاً في حياة مليارات المستمعين حول العالم، ومن دواعي فخرنا تكريم مساهماتهم".

وتضم الدفعة الجديدة أيضاً كريستوفر تريكي ستيوارت الذي يقف خلف أغانٍ شهيرة لبيونسيه، مثل Single Ladies وBreak My Soul، إلى جانب بول ستانلي وجين سيمونز من فرقة الروك "كيس". كما تشمل القائمة كيني لوغينز، وتيري بريتن وغراهام لايل، مؤلفي أغنية تينا تيرنر الشهيرة What’s Love Got To Do With It.

تايلور سويفت واحدة من أكثر الفنانين مبيعاً في تاريخ الموسيقى، مع 12 ألبوماً في الاستديو وأربعة ألبومات معاد تسجيلها ضمن سلسلة "نسخة تايلور"، وأنهت العام الماضي نزاعاً طويلاً وواسع الصدى حول ملكية أعمالها، بعد استعادتها حقوق ألبوماتها الستة الأولى، كما حقق ألبومها الأخير أكبر أسبوع افتتاحي في المملكة المتحدة لعام 2025، ببيع 304 آلاف نسخة خلال ثلاثة أيام فقط. وعلى مدار مسيرتها، حصدت سويفت عدداً كبيراً من الجوائز، من بينها إنجازها التاريخي بوصفها أول فنانة تفوز بجائزة غرامي لألبوم العام أربع مرات.