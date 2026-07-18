- التحول المهني والسياسي: بعد مغادرته فوكس نيوز في 2023، شهد تاكر كارلسون تحولات بارزة، حيث أطلق شبكته الإعلامية الخاصة وبدأ العمل بشكل مستقل، مما أتاح له مساحة أكبر للتعبير عن آرائه بحرية وانتقاد السياسة الخارجية الأميركية. - مراجعة المواقف السياسية: كارلسون أعاد النظر في بعض مواقفه السابقة، خاصة في السياسة الخارجية ونظرته إلى الإسلام، وأعلن ندمه على دعمه لترامب، ودخل في صدامات مع إسرائيل، مما جعله يبدو كأحد أشرس معارضيها في اليمين الأميركي. - موقفه من الإسلام والهجرة: رغم تبنيه خطاباً أكثر اعتدالاً تجاه الإسلام، إلا أن كارلسون لم يغير موقفه من قضايا الهجرة والتعددية الثقافية، حيث واصل استضافة شخصيات يمينية محافظة، مما يعكس استمرار منظومته الفكرية المحافظة.

يكفي أن تكتب تاكر كارلسون في خانة البحث عبر منصة إكس حتى تطالعك آلاف المنشورات العربية من نوع: شاهد تاكر كارلسون يفضح إسرائيل، يقود ثورة ضد الفكر الصهيوني، يضرب على الوتر الحساس... يغيّر رأيه بالإسلام والمسلمين. وطبعاً كلها مرفقة بفيديوهات مجتزأة للمذيع الأميركي المحافظ تعرض حدّة انتقاداته لإسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ومعارضته الحرب على إيران.

لكن هذا الاحتفاء المتزايد بمواقف كارلسون (57 عاماً) قد يغفل حقيقة أن من يُنظر إليه اليوم بوصفه أحد "أشرس معارضي إسرائيل في اليمين الأميركي" و"منصفاً تجاه المسلمين" أمضى سنوات طويلة في مهاجمة الإسلام بلغة عدّها كثيرون معادية للمسلمين، والترويج لخطاب متشدد بشأن الهجرة. ومع تحولات مهنية وسياسية شهدها منذ مغادرته قناة فوكس نيوز، راجع بعض مواقفه، لا سيما في السياسة الخارجية ونظرته إلى الإسلام، من دون التخلي عن مجمل منظومته الفكرية المحافظة، وصولاً إلى إعلانه الندم على دعمه انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية ودخوله في صدامات متكررة مع إسرائيل ومؤيديها.

خلال الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الماضي، أطلق كارلسون سلسلة من التصريحات التي أثارت ضجّة واسعةً، كان أبرزها إقراره بأنّه كان "هستيرياً" في تصويره الإسلام والمسلمين بصفتهم الخطر الأكبر على أميركا بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001. ثم أعلن في مقابلة أخرى امتناعه عن دعم الحزب الجمهوري متهماً قيادته بتفضيل أمن إسرائيل على أمن الولايات المتحدة.

لم يحدث هذا التغيّر في خطاب كارلسون السياسي بين ليلة وضحاها، ولا كان مرتبطاً حصراً بقرار الحرب على إيران في نهاية فبراير/ شباط 2026، بل جاء نتيجةً لمسار بدأ بانتقاله للعمل بشكل مستقل بعد خروجه من قناة فوكس نيوز عام 2023، وهو ما منحه مساحة أوسع ليعبّر بحرية عن مواقفه التي يصر على أنها لم تتغيّر في جوهرها اليميني المحافظ، وما زالت تنطلق كما كانت دائماً من إيمانه العميق بأنّ "أميركا أولاً".

تاكر كارلسون نجم "ماغا"

بدأ تاكر كارلسون مسيرته في الصحافة المكتوبة قبل الانتقال إلى التلفزيون، حيث عمل في "سي أن أن" و"إم إس إن بي سي" ثم استقر في "فوكس نيوز" عام 2009. وهناك تحول إلى أحد أبرز وجوه الإعلام المحافظ، خصوصاً بعد إطلاق برنامجه "تاكر كارلسون تونايت" عام 2016، الذي أصبح الأكثر مشاهدة بين البرامج الإخبارية، ورسخ مكانته بوصفه أحد أبرز الأصوات المؤثرة داخل حركة "ماغا".

مثّل المذيع مزاجاً يمينياً محافظاً، ازداد حضوره وتأثيره مع صعود ترامب، فركّز على انتقاد المهاجرين ومهاجمة الـ"ووكنس" والنخب الليبرالية الأميركية، كما كرّر مواقف حادة تربط بين الإسلام والإرهاب. وعلى الرغم من مقاطعة المعلنين البرنامج وحملات الناشطين ضد مقدّمه بسبب آراءه الجدلية واعتباره من قبل خصومه أبرز وجوه الشعبوية في البلاد والظهير الإعلامي لترامب، تصدّر قائمة البرامج الأعلى مشاهدة بحلول يونيو 2020.

ما بعد "فوكس نيوز"

مع ذلك، أنهت "فوكس نيوز" في إبريل/ نيسان 2023 علاقتها بكارلسون في مفاجأة هزّت الإعلام الأميركي. لكن إعلان الرحيل الذي بدا نهاية لنجومية كارلسون في الإعلام التقليدي انقلب إلى لحظة انعتاق أتاحت له الانطلاق بمفرده على منصة إكس في يونيو 2023، ومن ثم عبر تأسيس شبكته الإعلامية الخاصة التي تركّز على المنصات الرقمية واشتراكات الجمهور.

وهكذا، بعد أيام على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خرق كارلسون الإجماع الجمهوري على دعم إسرائيل، داعياً الحزب إلى السؤال عن المصلحة الأميركية. ووسع انتقاداته للسياسة الخارجية الأميركية عموماً، معارضاً استمرار دعم أوكرانيا، ومجرياً مقابلة مثيرة للجدل مع فلاديمير بوتين، ثم مستضيفاً شخصيات فلسطينية انتقدت السياسات الإسرائيلية.

حافظ كارلسون على موقفه الرافض دخولَ الولايات المتحدة في حروب خارجية حتى بعد عودة حليفه القديم دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العام 2025. وعبّر عن معارضته الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025، ورأى أنها تتعارض مع مبدأ "أميركا أولاً"، كما لم يتردّد في الدخول في جدالات حادة مع شخصيات جمهورية.

ومع انطلاق الجولة الثانية من الحرب في نهاية فبراير الماضي، انفجر الصدام بين الرجلين، حيث وصف ترامب المذيع بأن "معدل ذكائه منخفض، ومن السهل دائماً التغلب عليه، ويحظى بتقدير مبالغ فيه للغاية. فيما عبّر كارلسون في حلقةٍ من برنامجه عرضت في إبريل/ نيسان الماضي عن ندمه على دعم انتخاب ترامب لولاية ثانية، وقال: "سيظلّ هذا الأمر يؤرقني لفترة طويلة، وأود أن أعتذر عن تضليل الناس"، مؤكداً أن ذلك لم يكن متعمداً.

شكّل الخلاف بينه وبين ترامب لحظة أخرى فارقة في مسيرة كارلسون الذي انتقل من نجم "ماغا" إلى منشقٍ عنها وعن الحزب الجمهوري. وفي حلقة بودكاست نشرت في 18 يونيو الماضي، أكّد المذيع أنّه لن يدعم الحزب الجمهوري بعد اليوم، متهماً قيادته بتقديم مصالح إسرائيل والمتبرعين على المصالح الأميركية. ومضى أبعد من ذلك، ليعلن في مقابلة مع مجلة كولومبيا جورناليزم ريفيو، نُشرت في الأول من يوليو/تموز الحالي، أنه سيعمل على بناء حزب ثالث، معتبراً أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقان على قضايا الحرب والتمويل إلى درجة تجعلهما أشبه بـ"حزب واحد يتظاهر بأنه في نظام ديمقراطي".

الموقف من الإسلام

يعكس موقف تاكر كارلسون المتغيّر من الإسلام في السنوات الأخيرة التغيرات التي طرأت على خطابه أيضاً. فالمذيع الذي تبنى وروّج خطاباً يربط الإسلام بالإرهاب طوال سنوات، وحوّل برنامجه على "فوكس نيوز" منصةً تحذّر من المهاجرين من دول ذات أغلبية مسلمة، راح يتبنى تدريجياً خطاباً مغايراً. وهو ما أشار إليه بنفسه خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" في 24 يونيو الماضي بالقول إن موقفه كان ردة فعل على تفجيرات 11 سبتمبر، مضيفاً: "في كثير من الأحيان، قلت على التلفزيون: المشكلة هي الإسلام. المسلمون هم المشكلة. كلهم يريدون قتلنا. كلهم مجانين. كلهم منتمون إلى هذه الطائفة الانتحارية المخبولة التي أسّسها محمد في القرن السابع". وتابع: "كنت أصدق ذلك، كنت هستيرياً.. الآن أعلم أن هذا غير صحيح".

آراء تاكر كارلسون ليس صديقنا

وإذا كانت انتقادات كارلسون لإسرائيل قد دفعت بعض الجمهور العربي إلى إعادة تقديمه بوصفه صوتاً منصفاً تجاه الفلسطينيين أو المسلمين، فإن مراجعة حلقاته الأخيرة، من دون اقتطاع، تكشف أن هذه الانتقادات لم ترافقها مراجعة لمواقفه من الهجرة أو التعددية الثقافية. إذ واصل استضافة شخصيات تمثل اليمين القومي والمحافظ، من بينها الكاتب بيتر برميلو الذي قدمه باعتباره صاحب رؤية استشرافية بشأن الهجرة، وناقش معه أفكار "الاستبدال العظيم"، محاججاً بأن الهجرة تعيد تشكيل الغرب ديمغرافياً.

وفي مقابلة مع تايلر أوليفيرا في مايو/أيار الماضي، تحدث عن "غزو" المسلمين مدناً أميركية، ووافق ضيفه على أن الهجرة غيرت هوية هذه المدن، وقال مثلاً إن ما يجري في مينيسوتا وماين يمثل نموذجاً لاستغلال "كرم الأميركيين" من قبل مهاجرين يأتون للاستفادة من نظام الرفاه، وذهب إلى الحديث عن شعور البيض بالذنب بوصفه سبباً في قبول هذه التحولات الديمغرافية.

كما خصص حلقات للدفاع عن الأسرة التقليدية، ومهاجمة النسوية، والإجهاض، وللتحذير من آثار الهجرة على الهوية الأميركية. وحتى في تغطيته لفلسطين، ركز غالباً على أوضاع المسيحيين في الأراضي المقدسة والصهيونية المسيحية، أكثر من تبنيه خطاباً حقوقياً شاملاً بشأن الفلسطينيين. وتكشف هذه الموضوعات أن ما تبدل في خطاب كارلسون هو أولويات السياسة الخارجية، لا منظومته الفكرية المحافظة التي ما زالت حاضرة في اختياراته التحريرية وضيوفه ومواقفه من قضايا المجتمع الأميركي.