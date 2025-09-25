تاريخ التحنيط: أدلّة تُشير إلى شرق آسيا قبل مصر

- كشفت دراسة حديثة أن تقنيات التحنيط بدأت قبل مصر القديمة بآلاف السنين، حيث مارسها صيادون في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا منذ 12 ألف عام عبر تجفيف الجثث بالدخان. - استمرت هذه الممارسات في مجتمعات مرتفعات غينيا الجديدة وجنوب أستراليا حتى الأزمنة الحديثة، وأكد الباحثون ذلك باستخدام تقنيات تحليل العظام المتقدمة. - تشير النتائج إلى انتشار هذه الممارسات في جنوب الصين وفيتنام وإندونيسيا، مما يعيد النظر في تطور الطقوس الجنائزية ويعكس اعتقادات قوية حول الذاكرة والقرابة.

كشفت دراسة حديثة أن تقنيات التحنيط سبقت مصر القديمة بآلاف السنين، إذ مارسها صيادون وجامعو ثمار في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا، من خلال تجفيف موتاهم بالدخان فوق نار هادئة ثم دفنهم، قبل 12 ألف عام وحتى أربعة آلاف عام مضت. بحسب الدراسة التي نشرت يوم 15 سبتمبر/أيلول الحالي في مجلة PNAS، يمثّل هذا أقدم دليل معروف على التحنيط في التاريخ، أقدم بكثير من تحنيط مصر القديمة ومومياوات شعب تشينتشورو في تشيلي.

تظهر السجلات الإثنوغرافية أن هذا التقليد لم ينقطع تماماً، إذ واصلته مجتمعات في مرتفعات غينيا الجديدة وأجزاء من جنوب أستراليا حتى الأزمنة الحديثة. لذلك، يمكن اعتبار هذه المحاولات هي الإرهاصات الأولى لعلم التحنيط الذي تطور لاحقاً وبلغ ذروته في مصر القديمة.

جمع الفريق البحثي بين مشاهدات ميدانية وفحوص مخبرية لعظام بشرية من مواقع عديدة تعود إلى الفترة بين 12 ألفاً وأربعة آلاف سنة. وعلى امتداد عشرات المواقع، ظهرت علامات متكررة: قبور بأوضاع مقرفصة أو جاثية بإحكام، وهياكل عظمية بقيت متماسكة من دون تفكك يذكر، وآثار احتراق خفيف في مناطق قليلة العضلات مثل اليدين والقدمين. "عادةً، يؤدي تحلل جثة إلى ارتخاء المفاصل وتباعد العظام، أما هنا فبقيت العظام مصطفة ومضغوطة، كما لو أن الجسد جفف وفقد رطوبته قبل دفنه"، تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، هسياو تشون هَنغ (Hsiao-Chun Hung).

توضح هَنغ في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن هذه السمات تتعارض مع قبور العصر الحجري الحديث اللاحقة في المنطقة، إذ ساد الدفن بوضع الاستلقاء التام على الظهر. ويرجح الفريق أن هذا التحول يعكس تغيراً كبيراً في عادات الدفن مع انتشار الزراعة وأنماط العيش المستقرة. برزت الفكرة لأول مرة خلال استراحة ميدانية عام 2017 في موقع باو دو بوسط فيتنام، عندما ناقش الفريق قبوراً بدت فيها الجثث وكأنها وضعت جلوساً ومسندة إلى صخور كبيرة. وفي عام 2019، زار الباحثون وامينا في بابوا (إندونيسيا) لمعاينة مومياوات مدخنة ما تزال محفوظة لدى عائلات. بدت أوجه الشبه قوية، لكن معظم الهياكل الأثرية لا تحمل سواد الحرق الواضح، ما يعني أن التجفيف جرى بحرارة لطيفة وطويلة تكفي لتجفيف الأنسجة من دون تفحم العظم.

تشير المؤلفة الرئيسية للدراسة إلى أن تجفيف الجثث في جنوب أستراليا وبابوا غينيا الجديدة كان يتم داخل ملاجئ خاصة مع نار هادئة ودخان مستمر، وقد يستغرق إعداد مومياء واحدة أسابيع أو حتى ثلاثة أشهر من العناية اليومية التي تشمل حفظ النار، وضبط الدخان والحرارة، ومراقبة الجسد. "تفسر هذه العملية بقاء الهيكل متماسكاً، إذ يمنع الجفاف الشديد تفكك المفاصل بعد الدفن، وتفسر أيضاً وجود آثار حرق انتقائية على أطراف رقيقة اللحم دون سواها"، تقول هَنغ.

للتأكد من صحة هذه الفرضية، فحص الفريق البصمات الحرارية داخل العظم نفسه من خلال استخدام تقنيتين مستقلتين، الأولى هي حيود الأشعة السينية، والثانية هي التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه. تكشف هاتان الطريقتان تغيرات مجهرية في معادن العظم تتركها الحرارة المنخفضة حتى لو لم يتغير لون العظم. تمكن الفريق من تحليل عظام 54 دفناً عبر 11 موقعاً أثرياً، وجاءت النتائج متسقة مع الفرضية؛ إذ أظهرت تعرض العظام لحرارة منخفضة الشدة توافق فترات طويلة من التدخين والدفء، من دون التعرض لحرارة عالية تكلس العظم أو تحرقه.

تُظهر العينات المؤرخة أن الممارسة كانت واسعة في جنوب الصين وفيتنام وإندونيسيا خلال الفترة بين 12 ألفاً وحتى 4 آلاف سنة مضت، مع إشارات إلى امتدادها إلى شرق آسيا واليابان، وربما جذور أقدم من 20 ألف سنة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. بعد ذلك، خفت تدريجياً مع انتشار أساليب عيش جديدة، لكنها لم تختف تماماً، إذ استمرت في بعض أنحاء جنوب أستراليا وبقيت حية في مجتمعات من مرتفعات غينيا الجديدة حتى أزمنة قريبة.

توضح هَنغ أن هذه النتائج لا تغير الجدول الزمني للتحنيط فحسب، بل تعيد النظر في أفكار راسخة حول تطور الطقوس، إذ يفترض كثيرون أن الممارسات الجنائزية المعقدة ارتبطت بالاستقرار الزراعي والفائض الغذائي والتراتبية الاجتماعية، لكن الدليل الجديد يظهر أن مجتمعات متنقلة، أو شبه مستقرة في غابات مدارية وسواحل رطبة، طورت تقنيات دقيقة ورعاية جماعية طويلة لتكريم موتاها. "في جنوب أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، توضح السجلات أن تجهيز مومياء مدخنة واحدة قد يستغرق حتى ثلاثة أشهر من العناية المتواصلة. هذا الاستثمار الزمني والوجداني يشير إلى منظومات اعتقاد قوية حول الذاكرة والقرابة والارتباط بالأسلاف"، تقول الباحثة.