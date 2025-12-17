تأييد الحكم بسجن المغني محمد رمضان لمدة عامين في مصر

نجوم وفن
القاهرة

طارق نجم الدين

طارق نجم الدين
مباشر
17 ديسمبر 2025
محمد رمضان يغني في مهرجان كوتشيلا الأميركي، 20 إبريل 2025 (سكوت دودلسون/Getty)
محمد رمضان يغني في مهرجان كوتشيلا الأميركي، 20 إبريل 2025 (سكوت دودلسون/Getty)
- أيدت محكمة جنح الاستئناف في مصر حكم حبس الفنان محمد رمضان سنتين مع الشغل، لاتهامه بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" على يوتيوب دون تصاريح رسمية.
- تعود القضية إلى بلاغ تلقته الجهات المعنية حول بث الأغنية دون ترخيص من وزارة الثقافة، مما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية في مصر.
- المحكمة اعتبرت نشر المحتوى دون تصريح إخلالاً بالقوانين، وأكدت إدانة رمضان في سابقة قضائية تتعلق ببث محتوى فني عبر المنصات الرقمية دون ترخيص.

قضت محكمة جنح الاستئناف في مصر، الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من المغني والممثل محمد رمضان على حكم حبسه سنتين مع الشغل، مثبتةً القرار السابق، على خلفية اتهامه بنشر وعرض أغنية بعنوان "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحبس محمد رمضان سنتين مع الشغل وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغاً يفيد بقيام المغني بإذاعة وبث مصنف الأغنية من دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة أو الجهات المنوط بها منح تصاريح تداول المصنفات الفنية، وهو ما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية وتنظيم المصنفات السمعية والبصرية في مصر. وأوضحت التحقيقات أن المتهم بث الأغنية على قناته الرسمية التي يتابعها ملايين المستخدمين، من دون مراجعة الرقابة على المصنفات الفنية، وهو ما استوجب المساءلة القانونية، بحسب الجهات الرقابية.

وبعد تحقيقات استمعت فيها النيابة لأقوال ممثلي وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات، قرّرت إحالة محمد رمضان إلى محكمة الجنح. وخلال جلسات المحاكمة واجه رمضان الذي تغيب عن الحضور، اتهاماً بنشر محتوى غنائي مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها في شأن تداول الأعمال الفنية، من دون الحصول على تصريح كتابي مسبق، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً جسيماً بالقوانين المنظمة للمصنفات الفنية.

وانتهت المحكمة إلى إدانة رمضان، وقرّرت حبسه سنتين مع الشغل في سابقة قضائية نادرة تتعلق ببث محتوى فني عبر المنصات الرقمية من دون ترخيص رسمي، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بجلسة اليوم التي تغيّب الممثل والمغني عن حضورها أيضاً.

