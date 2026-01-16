تأجيل معرض الدوحة للأزياء إلى مارس

16 يناير 2026   |  آخر تحديث: 18:09 (توقيت القدس)
في الدوحة، 28 أكتوبر 2022 (ديفيد بينيت/ Getty)
- أعلن منظمو معرض الدوحة للأزياء تأجيله إلى 30 مارس - 1 أبريل بسبب الاعتبارات الأمنية الإقليمية، مع الحفاظ على الموقع والبرمجة والمصممين المشاركين دون تغيير.
- يهدف المعرض، الذي أطلق في 2022، إلى تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للموضة والصناعات الإبداعية، ويشمل عروض أزياء وفرص تواصل مهني.
- يأتي الحدث ضمن جهود قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعات الثقافة ونمط الحياة، مع التركيز على الاستثمار في السياحة والرياضة والفنون.

أعلن منظّمو معرض الدوحة للأزياء، اليوم الجمعة، تأجيله إلى الفترة من 30 مارس/آذار إلى الأول من إبريل/نيسان المقبلين، وذلك "في ضوء الاعتبارات الأمنية الإقليمية المتصاعدة في الفترة الماضية". وأوضحت المديرة التنفيذية والمديرة الإبداعية للفعالية، تيفاني ماكنير، أن القرار اتُّخذ بناءً على "المعطيات المتوافرة آنذاك، بهدف ضمان تقديم تجربة عالية الجودة لجميع الأطراف".

وكان من المقرر أن يُقام معرض الدوحة للأزياء بين 19 و21 يناير/كانون الثاني الحالي. وأكد المنظّمون أن الموقع والبرمجة والمصممين المشاركين سيبقون من دون أي تغيير، وجميع حجوزات التذاكر ستبقى سارية في المواعيد الجديدة.

الدوحة ليلاً، 16 نوفمبر 2023 (عبد الله العيسى/Getty)
معرض الدوحة للأزياء حدث نصف سنوي، أطلق عام 2022، ويهدف إلى ترسيخ مكانة قطر مركزاً إقليمياً للموضة والصناعات الإبداعية والقطاع الفاخر. ويتضمن عادةً عروض أزياء تقديمية، واستعراضات لمصممين ناشئين، وفرصاً للتواصل المهني بين العاملين في القطاع.

ويأتي الحدث ضمن مساعي قطر الأوسع لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعات الثقافة ونمط الحياة، إلى جانب الاستثمار في السياحة والرياضة والفنون. وقالت المديرة الإبداعية والرئيسة التنفيذية للمعرض تيفاني ماكنير، في تصريحات سابقة، إنه صُمّم ليكون "منصة للتبادل الثقافي". وأضافت: "مع مواصلة قطر الاستثمار في الإبداع والحوار العالمي، نفخر بأن نكون جزءاً من منظومة تضع المواهب الإقليمية في حوار مباشر مع عالم الموضة والتصميم الدولي".

