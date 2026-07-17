تأجيل طرح الجزء الثاني من "الرجل الوطواط" حتى 2028

- أعلنت شركة وارنر براذرز تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم "الرجل الوطواط" إلى 18 فبراير 2028، بعد تأجيله مرتين من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2027، مما يتيح وقتاً إضافياً لاستكمال مراحل ما بعد الإنتاج. - كشف المخرج مات ريفز عن الموعد الجديد عبر منصة فيميو، مع لقطات اختبار تصوير لعودة روبرت باتينسون، ويشارك في البطولة سكارليت جوهانسون وسيباستيان ستان، بينما تبقى تفاصيل القصة طي الكتمان. - أجّلت وارنر براذرز أيضاً فيلم "ذا غريت بيوند" إلى أكتوبر 2027، وفيلم "بانيك كيرفولي" إلى أبريل 2027، مع التركيز على تقديم أعمال جماهيرية ضخمة بتقنيات متقدمة.

أعلنت شركة وارنر براذرز تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم "الرجل الوطواط" (The Batman Part II) للمرة الثانية، ليُعرض في دور السينما في 18 فبراير/شباط عام 2028، بعدما كان مقرراً إطلاقه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2027. وبذلك، سيصل الفاصل الزمني بين الفيلم الأول والجزء الثاني إلى نحو ست سنوات، بعدما عُرض "الرجل الوطواط" (The Batman) لأول مرة في مارس/آذار 2022.

وكشف المخرج مات ريفز عن الموعد الجديد عبر منصة فيميو، حيث أرفق الإعلان بأول لقطات اختبار تصوير (Camera Test) لعودة النجم روبرت باتينسون إلى دور "فارس الظلام". ويشارك باتينسون في البطولة عدد من النجوم، بينهم سكارليت جوهانسون وسيباستيان ستان، إلى جانب الممثل تشارلز دانس المعروف بدوره في مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones)، إضافة إلى براين تايري هنري وسيباستيان كوخ. وكتب ريفز سيناريو الفيلم بالتعاون مع ماتسون توملين، فيما لا تزال تفاصيل القصة وأدوار الشخصيات الجديدة طي الكتمان.

وكان موعد عرض الجزء الثاني مقرراً أولاً في 2 أكتوبر 2026، قبل أن يُؤجل إلى أكتوبر 2027، ثم إلى فبراير 2028. وذكرت الشركة أن التأجيل الجديد يمنح فريق العمل وقتاً إضافياً لاستكمال مراحل ما بعد الإنتاج.

وسبق أن دافع الرئيس المشارك لاستوديوهات دي سي، جيمس غان، عن قرار التأجيل الأول، وأشار إلى أن الفواصل الزمنية الطويلة بين أجزاء الأفلام الضخمة ليست أمراً استثنائياً. وكتب حينها عبر منصة ثريدز: "لكي نكون منصفين، فإن انتظار خمس سنوات أو أكثر بين أجزاء الأفلام أمر شائع"، مستشهداً بعدد من الأمثلة، بينها سبع سنوات بين "أليين" (Alien) و"أليينز" (Aliens)، و14 عاماً بين جزأي "ذي إنكريدبلز" (The Incredibles)، و13 عاماً بين أول جزأين من "أفاتار" (Avatar)، و36 عاماً بين فيلمي "توب غان" (Top Gun)، إضافة إلى ست سنوات بين الجزأين الثاني والثالث من "غارديانز أوف ذا غالاكسي" (Guardians of the Galaxy).

وفي إطار إعادة ترتيب جدول إصداراتها، أجّلت "وارنر براذرز" أيضاً فيلم "ذا غريت بيوند" (The Great Beyond) للمخرج جاي جاي أبرامز، من بطولة غلين باول وجينا أورتيغا، من 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، وهو الموعد الذي كان مخصصاً سابقاً لـلجزء الثاني من "الرجل الوطواط". ولا تزال التفاصيل المتعلقة بفيلم "ذا غريت بيوند" محدودة، إذ تكتفي شركة وارنر براذرز بوصفه بأنه "عمل جماهيري ضخم موجه لجميع الفئات". ومن المقرر أن يتولى جاي جاي أبرامز أيضاً تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، بينما أتاح التأجيل وقتاً إضافياً لإعداده للعرض بتقنية "آيماكس 70 ملم" (IMAX 70mm).

كما أرجأت الشركة طرح فيلم "بانيك كيرفولي" (Panic Carefully) للمخرج سام إسماعيل، من بطولة جوليا روبرتس، إلى 9 إبريل/نيسان 2027 بدلاً من 26 فبراير 2027، فيما سيستولي فيلم الرعب "ريفينج أوف لا لورونا" (Revenge of La Llorona) على الموعد الذي أصبح شاغراً.