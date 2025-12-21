تأجيل إطلاق صاروخ "هانبيت-نانو" الكوري الجنوبي من البرازيل

أعلنت شركة "إينوسبيس" (Innospace) الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الفضاء، اليوم الأحد، تأجيل إقلاع صاروخ "هانبيت-نانو" (Hanbit-Nano)، وهو أول إطلاق فضائي تجاري لها، إلى الساعة 3:45 فجر الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت كوريا الجنوبية (الساعة 3:45 ظهر الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول بتوقيت البرازيل).

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز ألكانتارا الفضائي (Alcântara Space Center) في البرازيل عند الساعة 9:30 صباح السبت بتوقيت كوريا الجنوبية، إلا أنّ الشركة أرجأت العملية بعد اكتشاف عطل أثناء تحميل الوقود في المراحل النهائية، وفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبعد ذلك قامت الشركة بتفريغ الوقود، ووُضع "هانبيت-نانو" أفقياً على منصة الإطلاق تمهيداً لفحصه. وأظهر الفحص أنّ جميع المكوّنات تعمل بشكل طبيعي، باستثناء صمام تخفيف الضغط، مشيرةً إلى توفر صمام احتياطي جاهز للاستبدال.

وحددت الشركة موعد الإطلاق الجديد بالتنسيق مع القوات الجوية البرازيلية، إذ تستمر نافذة الإطلاق حتى 22 ديسمبر/كانون الأول (بتوقيت البرازيل). ويُعدّ الموعد المُختار يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير ضمن هذه النافذة. وأضافت الشركة أنّ موعد الإطلاق قد يخضع للتعديل تبعاً لأحوال الطقس، خصوصاً مع وجود توقعات بهطول الأمطار وقت الإطلاق.

وسيحمل "هانبيت-نانو" ثماني حمولات، من بينها خمسة أقمار صناعية، ويعمل على وضعها في مدار منخفض على ارتفاع 300 كيلومتر. ويعتمد الصاروخ ذو المرحلتين على محرك هجين بقوة دفع 25 طناً في المرحلة الأولى، بينما تستخدم المرحلة الثانية محركاً يعمل بالميثان السائل والأكسجين. وفي حال نجاح المهمة، ستصبح "إينوسبيس" أول شركة خاصة في كوريا الجنوبية تضع قمراً اصطناعياً لعميل خارجي في المدار.

(أسوشييتد برس)