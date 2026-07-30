- انسحبت فرقة BTS من جوائز غرامي 2027 احتجاجًا على استحداث فئة جديدة لأفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية، معبرة عن رغبتها في أن تُحب الموسيقى لما هي عليه دون تقسيمات إقليمية. - أثار استحداث الفئة الجديدة انتقادات بسبب اعتبارها محاولة لحصر الفنانين الآسيويين، رغم أن موسيقى البوب الآسيوية واللاتينية لها تاريخ طويل وجماهير واسعة. - رغم تجاهل غرامي السابق للفنانين الآسيويين، حققت أغنية "غولدن" نجاحًا بفوزها بجائزة، لكن اللغة الإنجليزية في الأغاني قد تعيق المنافسة في الفئة الجديدة.

انسحبت فرقة بي تي إس (BTS) من المشاركة في جوائز غرامي لعام 2027، في خطوة أشارت إلى أن سببها استحداث فئة جديدة لأفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية. وكتب أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية السبعة، كلٌّ عبر حسابه على "إنستغرام": "قررنا عدم التقدم إلى جوائز غرامي هذا العام. نأمل أن تُسمع الموسيقى وتُحَبّ لما هي عليه، لا أن تُقسَّم بحسب المنطقة أو اللغة".

تمثّل هذه التصريحات انتقاداً واضحاً، وإن جاء بصيغة هادئة، للفئة الجديدة التي أعلنتها أكاديمية التسجيل الشهر الماضي. وكان رئيس الأكاديمية، هارفي مايسون الابن، قد أوضح عند إعلان استحداث جائزة أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية، إلى جانب جائزة أخرى مخصصة لأفضل أغنية لاتينية، أن القرار جاء لأن "مجتمعنا الموسيقي أخبرنا بأنه يحتاج إلى مزيد من الفرص للاحتفاء بأنواع مختلفة وجديدة من الموسيقى".

وربما كان هذا التوصيف غير موفق، إذ إن أسواق موسيقى البوب الآسيوية واللاتينية ليست "جديدة" بأي حال، بل تتمتع بتاريخ طويل يحقق إيرادات ضخمة ويستقطب جماهير واسعة، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. لذلك، سادت مخاوف في أوساط موسيقى البوب الآسيوية من أن تؤدي هذه الفئة إلى حصر الفنانين الآسيويين فيها، وإبعادهم عملياً عن المنافسة في الجوائز الرئيسة. ولم تعلّق أكاديمية التسجيل على قرار فرقة بي تي إس.

على مدى سنوات، تجاهلت جوائز غرامي الفنانين الآسيويين، إذ لم تُرشَّح أي فرقة كيبوب للجائزة حتى ترشيح بي تي إس عام 2021. لكن فناني الكيبوب حققوا حضوراً لافتاً في حفل هذا العام، إذ فازت أغنية "غولدن"، من فيلم "كيبوب ديمون هانترز"، بجائزة أفضل أغنية كُتبت لعمل بصري، لتصبح أول أغنية لفرقة كيبوب تحصد إحدى جوائز غرامي.

نافست أغنية "غولدن" على واحدة من الجوائز الأربع الكبرى، وهي جائزة أغنية العام، إلى جانب الفنانة الكورية روزي عن أغنية "إيه بي تي" (APT)، التي قدمتها مع برونو مارس. ورُشحت الأغنية أيضاً لجائزتي تسجيل العام وأفضل أداء ثنائي أو جماعي لموسيقى البوب، لكنها خسرت الجوائز الثلاث أمام فنانين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتغلب اللغة الإنكليزية على كلمات أغنيتي "غولدن" و"إيه بي تي"، ما يعني أنهما ربما لم تكونا مؤهلتين إلى المنافسة في فئة البوب الآسيوي الجديدة، التي تشترط "استخداماً جوهرياً" لإحدى اللغات الآسيوية. في المقابل، يغلب على أغاني ألبوم "بي تي إس" الأخير "أريرانغ" استخدام اللغة الكورية، ما كان يجعل الفرقة مرشحة بقوة للفوز بالجائزة الجديدة.