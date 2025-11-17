"بي بي سي" ستواجه دعوى ترامب ضدّها بتهمة التشهير

تعهد رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين، بمواجهة دعوى قضائية بمليار دولار هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفعها ضد الشبكة الإعلامية بتهمة التشهير.

وقال سمير شاه في رسالة إلى الموظفين: "أريد أن أكون واضحاً تماماً معكم، موقفنا لم يتغير. دعوى التشهير باطلة ونحن عازمون على محاربة هذا الأمر"، وذلك وسط جدل أثاره برنامج على الشبكة قام بتوليف مقطع من خطاب لترامب على نحو مضلّل، خلال حلقة عُرضت قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه يعتزم مقاضاة "بي بي سي" ومطالبتها بتعويض يصل إلى خمسة مليارات دولار، بعدما اعتذرت الشبكة البريطانية، لكنها أكدت أنها لن تدفع تعويضات عن التعديل المضلل. ورفضت "بي بي سي" اتهامات ترامب لها بالتشهير، لكن يبدو أن الرئيس عازم على متابعة القضية رغم استقالة كبار المسؤولين التنفيذيين في الشبكة، وفي ظل الجدل الذي يُنذر بتوتر العلاقات مع لندن.

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية: "سنقاضيهم مقابل أي مبلغ يراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل. أعتقد أن عليّ أن أفعل ذلك. حتى هم اعترفوا بغشهم".

وكانت "بي بي سي" قد اعتذرت، الأسبوع الماضي، بسبب تعديل في خطاب لترامب أعطى انطباعاً في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنفي" قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في بريطانيا، وقال شاه: "نحن بالطبع ندرك تماماً امتياز ما نحصل عليه من تمويل، وضرورة حماية دافعي رسوم الترخيص، أي الشعب البريطاني".

(فرانس برس)