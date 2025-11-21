"بي بي سي" خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار من عائدات التراخيص

إعلام وحريات
مباشر
21 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:18 (توقيت القدس)
مارة أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن، 22 أكتوبر 2012 (بيتر مكديارميد/ Getty)
أمام المقر الرئيسي لـ"بي بي سي" في لندن، 22 أكتوبر 2012 (Getty)
+ الخط -

- تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خسائر مالية كبيرة تصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2024-2025، نتيجة التهرب من دفع رسوم التراخيص وتراجع عدد المشاهدين، مما يشكل فجوة مالية كبيرة.
- تعتمد "بي بي سي" بشكل رئيسي على رسوم التراخيص السنوية، والتي وفرت لها 3.8 مليارات جنيه، لكن ارتفاع معدل الاحتيال وزيادة الأسر التي لا تحتاج إلى ترخيص يهددان استدامة هذا المصدر.
- تواجه "بي بي سي" تحديات في جذب جمهور أصغر سناً، مع تحول المشاهدين نحو منصات بديلة، مما يتطلب تحديث آليات الرقابة وتحسين فعالية الزيارات المنزلية.

خسرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أكثر من 1,1 مليار جنيه إسترليني (1,44 مليار دولار) من إيراداتها خلال عام 2024-2025، بسبب التهرّب من دفع رسوم التراخيص وتراجع عدد المشاهدين، بحسب ما أفادت لجنة برلمانية الجمعة.

يأتي التقرير في الوقت الذي تواجه فيه "بي بي سي" ضغوطاً إضافيةً بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملاحقتها قضائياً بتهمة التشهير، على خلفية توليف مقطع مضلل من خطاب له.

وتعتمد "بي بي سي" بشكل رئيسي على رسوم التراخيص البالغة 174,50 جنيهاً سنوياً (نحو 227 دولاراً)، والتي وفّرت لها 3,8 مليارات جنيه للعام المالي 2024-2025. وتخضع قيمة هذه الرسوم لمفاوضات جديدة قبل نهاية 2027 عند تجديد ميثاق عمل الهيئة.

وبحسب اللجنة، ارتفع معدل الاحتيال إلى 12,5 %، فيما ارتفع عدد الأسر التي أعلنت عدم حاجتها إلى ترخيص إلى 3,6 ملايين أسرة، مقارنة بـ2,4 مليون العام 2021.

أمام مقر "بي بي سي" في لندن، 11 نوفمبر 2025 (Getty)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

خريطة النفوذ اليميني داخل " بي بي سي"

وأشار التقرير إلى أن الجمع بين الاحتيال وتراجع عدد المشاهدين يشكّل "فجوة محتملة" بقيمة 1,1 مليار جنيه، منتقداً الهيئة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لضمان دفع الرسوم.

ودعا النواب إلى تحديث آليات الرقابة، مشيرين إلى أن الزيارات المنزلية أصبحت "أقل فعالية" رغم زيادتها بنسبة 50% العام الماضي. وقالت "بي بي سي" في التقرير إن عمليات التفتيش تواجه صعوبات متزايدة بسبب رفض العديد من الأسر استقبال المفتشين. كما لفتت اللجنة إلى تحدي جذب جمهور أصغر سناً في ظل تحوّل المشاهدين نحو منصات بديلة، في وقت يُفترض أن "تخدم الهيئة جميع الفئات" بموجب ميثاقها.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
