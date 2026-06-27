"بي بي سي" توقف بث الموجة الطويلة بعد نحو قرن على انطلاقها

- أنهت "بي بي سي" بث الموجات الطويلة بعد قرن من الخدمة، حيث أوقفت "راديو 4" بثها عبر هذا التردد، الذي استخدم منذ 1934 لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية. - جاء قرار الإيقاف بسبب تقادم تقنية الموجات الطويلة وارتفاع تكلفة تشغيلها، مع تأكيد "بي بي سي" على استمرار برامج "راديو 4" عبر منصات أخرى مثل "إف إم" و"دي إيه بي". - رغم الحملات المعارضة، تظل الموجات الطويلة مستخدمة بشكل محدود في المجتمعات النائية والريفية ولدى البحارة والصيادين.

أنهت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت، بث موجاتها الطويلة، لتسدل الستار على خدمة استمرت نحو قرن. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) أن إذاعة "راديو 4" (Radio 4)، التي كانت آخر محطة تبث عبر الموجات الطويلة في المملكة المتحدة، أوقفت بثها نهائياً عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش.

واستُخدمت خدمات البث بالموجات الطويلة منذ عام 1934، بما في ذلك لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقلت إذاعة "راديو 4" إلى هذا التردد عام 1978، وظلت تبث عبره حتى إيقاف الخدمة. وكانت "بي بي سي" قد أعلنت عام 2022 أنها تتوقع إنهاء خدمة البث بالموجات الطويلة، قبل أن توقف في عام 2024 الجدول البرامجي المنفصل لـ"راديو 4" على هذا التردد، تمهيداً لإغلاقه.

وأوضحت "بي بي سي" أن قرار إنهاء الخدمة جاء لأن تقنية الموجات الطويلة "تقترب من نهاية عمرها"، وأن مواصلة تشغيلها ستتطلب "استثماراً باهظاً" في منصة لم يعد يستخدمها سوى عدد محدود من المستمعين. وأكدت الهيئة أن إيقاف الخدمة لن يؤدي إلى فقدان أي من برامج "راديو 4".

وأكدت "بي بي سي" أن "راديو 4"، المعروف ببرامج شهيرة مثل "ذا آرتشرز" (The Archers) و"ديزرت آيلاند ديسكس" (Desert Island Discs)، سيظل متاحاً عبر منصات أخرى، تشمل البث على موجات "إف إم" (FM)"، والبث الرقمي "دي إيه بي" (DAB)، ومنصات التلفزيون، والخدمات الرقمية.

وقبل إيقاف الخدمة، خاض ناشطون حملة لمعارضة القرار، مؤكدين أهمية الموجات الطويلة بوصفها شبكة اتصالات وطنية غير رقمية يمكن الاعتماد عليها. ولا تزال الإذاعات العاملة بالموجات الطويلة تُستخدم على نطاق محدود، خصوصاً من جانب المجتمعات النائية والريفية، إضافة إلى البحارة والصيادين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)