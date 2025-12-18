"بي بي سي" تواجه حملة من مناصري إسرائيل بسبب الانتفاضة الفلسطينية

- تواجه "بي بي سي" اتهامات بمعاداة السامية بعد وصفها الانتفاضة الفلسطينية الأولى بأنها "انتفاضة شعبية وغير مسلحة إلى حدٍّ كبير"، مما أثار غضب مؤيدي إسرائيل. - أشار تقرير "بي بي سي" إلى اعتقال من يستخدمون عبارة "عولمة الانتفاضة" في بريطانيا، مما أدى إلى شكاوى واعتراضات من قراء يهود وتعديل المضمون ليشمل وجهات نظر متعددة. - منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تواجه "بي بي سي" اتهامات بالانحياز من كلا الجانبين، مع احتجاجات وضغوط أدت إلى استقالات داخل الهيئة.

تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حملة اتهامات جديدة بمعاداة السامية من مناصري إسرائيل بعد وصفها الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1987 في تقرير نشر الأربعاء، بأنها "انتفاضة شعبية وغير مسلحة إلى حدٍّ كبير".

استفزّ هذا التوصيف العديد من مؤيدي إسرائيل، الذين سارعوا إلى اتهام "بي بي سي" بالتحيّز لمصلحة الفلسطينيين وكراهية اليهود. وانتقدت صحيفة ذا جويش كرونيكل المناصرة لإسرائيل التقرير الذي "لم يشر إلى مئات التفجيرات وعمليات إطلاق النار والهجمات بالقنابل اليدوية خلال الانتفاضتين"، حسب وصفها.

بدوره، اعتبر المدير السابق لتلفزيون "بي بي سي" داني كوهين، في مقال رأي منشورٍ في "ذا تليغراف" الأربعاء، "تغطية الهيئة بأنّها "مخزية ومروّعة". كذلك رأى أن التقرير "مسيء بعمق لعائلات الذين قتلوا في الانتفاضة"، زاعماً "ذبح أكثر من 1000 شخص" على يد من وصفهم بـ"الإرهابيين". أضاف أن التقرير "دليل إضافي على معاداة إسرائيل والتحيّز ضدها" داخل المؤسسة الإعلامية العريقة.

وكانت "بي بي سي" قد أشارت في تقرير نشر أمس على موقعها إلى أن شرطة العاصمة لندن وشرطة منطقة مانشستر الكبرى ستعتقلان الأشخاص الذي يستخدمون عبارة "عولمة الانتفاضة"، التي ازداد شيوعها بين مناصري فلسطين في بريطانيا، بعد بدء حرب الإبادة على غزة.

وفي الفقرة التالية، لفت التقرير إلى أن شيوع استخدام مصطلح "انتفاضة" جاء بعد "انتفاضة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة عام 1987"، وتابع: "كانت انتفاضة شعبية وغير مسلحة إلى حد كبير، واستمرت حتى عام 1990. كذلك شهدت ظهور مجموعات خارجة عن سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية، أبرزها حركة حماس.

ولفتت صحيفة ذا تايمز إلى أن التقرير أثار شكاوى داخلية من موظفين في "بي بي سي"، وأشارت "ذا تليغراف" إلى موجة اعتراضات من قراء يهود، وهو ما أدى في النهاية إلى تعديل المضمون. واستبدلت العبارة مثار الجدل، بجملة أخرى عن الانتفاضة تقول: "وصف البعض هذا المصطلح بأنه دعوة للعنف ضد اليهود. فيما قال آخرون إنه نداء للمقاومة السلمية ضد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وأفعالها في غزة".

وقال متحدث باسم "بي بي سي" تعليقاً على القضية: "من المعتاد لدينا أن نحدّث التقارير لجعلها أوضح للجمهور، وفي هذه الحالة فعلنا ذلك باستخدام لغة تشرح سياق مصطلح انتفاضة بشكل أوضح".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجهت "بي بي سي" اتهامات متكرّرة من مناصري فلسطين ومناصري الاحتلال بالانحياز. كذلك نظم أكثر من احتجاج أمام مقرها الرئيسي في لندن. وفي كثير من الأحيان كانت الهيئة البريطانية ترضخ لضغوط مناصري إسرائيل. ولعلّ أبرز مثالٍ على ذلك، إزالتها فيلماً وثائقياً من موقعها عن أطفال غزة في فبراير/ شباط الماضي، لأن الطفل الذي يؤدي دور الراوي ابن مسؤول سابق بوزارة الزراعة في حكومة غزة.

وتزايدت الضغوط على "بي بي سي" بعد استقالة مديرها العام تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تورنيس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد جدلٍ حول مقطع وصف بـ"المُضلل" في برنامج وثائقي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن الثلاثاء مقاضاته الهيئة البريطانية بتهمة التشهير، مطالباً بتعويض "لا تقل قيمته عن 10 مليارات دولار أميركي".