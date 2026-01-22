"بي بي سي" تنتج برامج حصرية لـ"يوتيوب" في صفقة تاريخية

22 يناير 2026
شعار "بي بي سي" (إدريس عباس/Getty)
ستتضمن البرامج الجديدة إعلانات (إدريس عباس/Getty)
- أعلنت "بي بي سي" عن شراكة تاريخية مع "يوتيوب" لإنتاج محتوى مخصص للمنصة، يشمل برامج ترفيهية، وثائقية، وأخبار، ورياضة، وقنوات للأطفال، مع بدء عرضها من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.
- ستتضمن البرامج الجديدة إعلانات للمشاهدين خارج المملكة المتحدة، مما يساهم في تحقيق دخل إضافي، بينما ستبقى خالية من الإعلانات داخل المملكة.
- تهدف الشراكة إلى تعزيز حضور "بي بي سي" الرقمي وزيادة عدد قنواتها على "يوتيوب" إلى 50، مع التركيز على تطوير مهارات صناع المحتوى الشباب.

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن صفقة تاريخية مع "يوتيوب"، بموجبها ستنتج الهيئة برامج مصممة خصيصاً لموقع تبادل المقاطع. وفي الماضي كانت "بي بي سي" تكتفي باستخدام "يوتيوب" للترويج لمقاطع دعائية لبرامجها، لكن الآن ستنتج محتوى موجّهاً بالدرجة الأولى إلى جمهور المنصة.

ويشمل المحتوى الجديد مزيجاً من البرامج الترفيهية، والأفلام الوثائقية، وقنوات الأطفال، والأخبار، والرياضة، بدءاً من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/شباط المقبل. وستتضمن البرامج الجديدة إعلانات عند مشاهدتها من خارج المملكة المتحدة، مما يُدرّ دخلاً إضافياً؛ بينما داخل المملكة لن تعرض الهيئة إعلانات على محتواها على المنصة.

ولم تنتج "بي بي سي" سابقاً أعمالاً أصلية لـ"يوتيوب"، لكن حسابها الرئيسي على المنصة يضم مقاطع دعائية لبرامج قنواتها، وحصد أكثر من 15 مليون مشترك. كما تضم ​​قناة "بي بي سي نيوز" الإخبارية على المنصة حوالى 19 مليون مشترك. ومن المتوقع أن تزيد "بي بي سي" من عدد قنواتها على "يوتيوب" إلى 50 قناة.

مدخل مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن، 11 نوفمبر 2025(Getty)
ونقلت "بي بي سي" عن مديرها العام، تيم ديفي، أن "هذه الشراكة سوف تنقلنا إلى مستوى جديد، من خلال محتوى محلي جريء بأشكال عرض يرغب بها الجمهور على يوتيوب، وبرنامج تدريبي غير مسبوق لتطوير مهارات الجيل المقبل من صُنّاع المحتوى على يوتيوب من جميع أنحاء المملكة المتحدة". كما نقلت عن نائب رئيس المنصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بيدرو بينا، أن "هذه الشراكة تتيح نقل محتوى بي بي سي العالمي المتميز إلى جمهور رقمي، مما يضمن وصول تأثيره الثقافي إلى جمهور أصغر سناً وأكثر عالمية".

