- تعتزم "بي بي سي" خفض الإنفاق على المحتوى بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني عبر إلغاء بعض البرامج ومراجعة شبكاتها التلفزيونية، ضمن خطة أوسع لتوفير 500 مليون جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات. - ستشهد الهيئة تسريح ما بين 1800 و2000 وظيفة، بما في ذلك 550 وظيفة في الأخبار والبرامج المحلية و700 وظيفة في الأقسام الإدارية، مع فتح باب التقاعد الطوعي لتقليل التسريح الإجباري. - تسعى "بي بي سي" لسد فجوة التمويل في مفاوضاتها مع الحكومة بشأن ميثاق ملكي جديد، حيث يستخدم 94% من سكان المملكة المتحدة خدماتها شهرياً.

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلغاء بعض البرامج و"مراجعة" شبكاتها التلفزيونية في إطار خفض الإنفاق على المحتوى بملايين الدولارات. وأعلن المدير العام الجديد للهيئة خططاً لخفض الإنفاق على إنتاج البرامج في أقسام التلفزيون والإذاعة والأخبار بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني (107 ملايين دولار) على مدى العامين المقبلين.

وأبلغ مات بريتين، المدير التنفيذي السابق في "غوغل"، الموظفين في رسالة إلكترونية اليوم الأربعاء أن خطة التوفير هذه سوف تتضمن إلغاء بعض البرامج ومراجعة "قنوات البث التلفزيوني وشبكة الإذاعة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية مع توجه الجمهور نحو الإنترنت". وأضاف: "يتطلب حجم التوفير اتخاذ قرارات صعبة وعملاً دقيقاً، ولن يكون كل شيء جاهزاً دفعة واحدة. نحن ملتزمون بإبلاغكم فور وضع خططنا في منطقتكم. ستشهد جميع الأقسام توفيرات كبيرة".

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط أوسع لـ"بي بي سي" لخفض التكاليف بمقدار 500 مليون جنيه إسترليني (670 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم الاستغناء عن ما بين 1800 و2000 وظيفة في مختلف أقسام الهيئة خلال الأشهر القادمة. ويُلغى حوالي 550 وظيفة في قسمي الأخبار والبرامج المحلية في "بي بي سي"، وهو ما قال بريتين إنه سيساهم في توفير 214 مليون دولار. وأضاف أنه سيتم إلغاء 700 وظيفة في الأقسام الإدارية للهيئة.

وأوضح قائلاً أن "عمليات التخفيضات بهذا الحجم تعني حتماً بعض حالات التسريح الإجباري، مع أننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنّب ذلك قدر الإمكان. وقد فتحت العديد من الأقسام بالفعل باب التقديم الطوعي للتقاعد، وسيتم فتح المزيد اليوم".

و94% من سكان المملكة المتحدة يستخدمون خدمات "بي بي سي" شهرياً، بينما يدفع أقل من 80% منهم رسوم الترخيص السنوية البالغة 180 جنيهاً إسترلينياً (241 دولاراً). وتسعى "بي بي سي" إلى سد هذه الفجوة في إطار مفاوضاتها مع الحكومة بشأن ميثاق ملكي جديد، وهو بمثابة اتفاقية تشغيل للهيئة للسنوات القادمة.