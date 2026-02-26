"بي بي سي" تفتح تحقيقاً بعد بثّ تعليق عنصري خلال حفل "بافتا"

- فتحت "بي بي سي" تحقيقاً عاجلاً بعد بث تعليق عنصري خلال حفل جوائز بافتا، حيث لم يُحذف من البث المؤجل ولا من منصة "آي بلاير" إلا بعد 15 ساعة، مما أثار اعتذارات من الهيئة ومنظمي الحفل. - أثارت الحادثة جدلاً حول العنصرية ومتلازمة توريت، حيث اعتبرت وزيرة الثقافة البريطانية أن البث كان "غير مقبول"، بينما طالبت النائبة داون بتلر بتوضيحات حول حجب مقاطع أخرى. - اعتذرت "بي بي سي" و"بافتا" للمشاهدين وللمعنيين، مؤكدين على إجراء مراجعة شاملة للواقعة وتحمل المسؤولية عن الإزعاج الناتج.

فتحت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" تحقيقاً عاجلاً حول سبب عدم حذف إهانة عنصرية ظهرت خلال تغطيتها لحفل جوائز بافتا السينمائية، نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنه متحدثٌ باسمها، أمس الأربعاء، مشيراً إلى أنّ المدير العام المستقيل تيم ديفي "وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتقديم ردّ كامل للمشتكين". وتتولى وحدة الشكاوى التنفيذية الفصل في ما إذا كان المحتوى المعروض قد خالف الإرشادات التحريرية للمؤسسة.

وكان الناشط في مجال التوعية بمتلازمة توريت، جون ديفيدسون، قد صرخ بتعليق عنصري عندما كان بطلا فيلم "سينرز" مايكل بي جوردان وديلروي ليندو يقدّمان جائزة أفضل مؤثرات بصرية في قاعة رويال فيستيفال هول في لندن، خلال حفل "بافتا" الذي أقيم، الأحد الماضي. وجاءت دعوة ديفيدسون بسبب ترشيح فيلم عن حياته لعدة جوائز. واعتذر مقدّم الحفل الممثل آلان كومينغ، إلى المشاهدين عمّا سمعوه خلال البث، لكن "بي بي سي" لم تحذف اللفظ المسيء من النسخة التي بثّتها الأحد بفارق ساعتين عن الحدث المباشر، كما بقي التعليق العنصري موجوداً 15 ساعةً في النسخة المعروضة على منصة "آي بلاير" قبل حذفه، الاثنين الماضي.

واعتذرت "بي بي سي" إلى الجمهور، الاثنين، عن فشلها في حذف اللفظ العنصري من بث الحفل، كما قدمّت كبيرة مسؤولي المحتوى في الهيئة، كيت فيليبس، بدورها اعتذاراً للموظفين، الثلاثاء، مؤكدةً أنها تدرك "حجم الإزعاج الذي سبّبه ذلك". واعتذر منظمو جوائز بافتا السينمائية أيضاً في بيان، الاثنين، معترفين بأنّ الإهانة حملت "صدمة وألماً لا يُقاسان"، واعتذرت من "دون تحفظ" لمايكل جوردان وديلروي ليندو. وفي رسالة إلى الأعضاء، الثلاثاء، قال مسؤولو "بافتا" إنّهم "يُجرون مراجعة شاملة للواقعة"، وأضافوا: "نتحمّل المسؤولية الكاملة عن وضع ضيوفنا في موقف بالغ الصعوبة ونعتذر للجميع".

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي، الأربعاء، إنّ بث التعليق العنصري كان "غير مقبول أبداً ومضراً"، مؤكدةً أنها تحدّثت مع ديفي، ورحّبت بفتح تحقيق حول القضية. وأثارت الحادثة جدلاً مستمراً حول العنصرية ومتلازمة توريت التي تسبّب تشنّجات لاإرادية، قد تشمل أحياناً حركات بذيئة أو التلفظ بعبارات مسيئة. وقالت زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادينوك، في مقابلة تلفزيونية إن الإهانة كان ينبغي حجبها، معتبرةً أن "بي بي سي ارتكبت خطأ فادحاً".

بدورها، قالت النائبة العمالية داون بتلر على منصة إكس إنها راسلت مدير عام الهيئة مطالبةً بتوضيح، مشيرةً إلى أنه في حين جرى عرض التعليق العنصري، حُجبت مقاطع أخرى منها جزء من خطاب للمخرج أكينولا ديفيز جونيور يقول فيه: "الحرية لفلسطين".