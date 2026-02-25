"بي بي سي" تعتذر إلى موظفيها بعد لفظٍ عنصري في بث حفل "بافتا"

- اعتذرت "بي بي سي" لموظفيها والجمهور بعد فشلها في حذف لفظ عنصري من بث حفل جوائز "بافتا"، مؤكدةً تحملها المسؤولية الكاملة عن الخطأ، بينما تجري "بافتا" مراجعة شاملة للحادثة. - اعتذرت "غوغل" عن إرسال تنبيه إخباري يتضمن اللفظ العنصري، موضحةً أن الخلل نجم عن نظام الأمان في إشعارات الدفع، وتعمل على تحسين آليات الأمان لمنع تكرار الخطأ. - تعرضت "بي بي سي" لانتقادات بعد حذفها جزءًا من كلمة المخرج أكينولا ديفيد جونيور، مبررةً ذلك بتقليص مدة الحفل، ونشرت "بافتا" الكلمة كاملة لاحقًا.

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى موظفيها بسبب فشلها في حذف لفظ عنصري من بث حفل توزيع جوائز بافتا السينمائية، الأحد الماضي، وذلك بعد اعتذار أوّل وجّهته إلى الجمهور، مطلع الأسبوع، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان. وقالت كبيرة مسؤولي المحتوى في "بي بي سي"، كيت فيليبس، في رسالة إلى الموظفين، الثلاثاء، إنها "آسفة للغاية لعدم حذف لفظ عنصري من بثّنا"، مؤكدةً أنها تدرك "حجم الإزعاج الذي سبّبه ذلك".

وكان الناشط في مجال التوعية بمتلازمة توريت، جون ديفيدسون، قد صرخ بتعليق عنصري عندما كان بطلا فيلم "سينرز" مايكل بي جوردان وديلروي ليندو يقدّمان جائزة أفضل مؤثرات بصرية في قاعة رويال فيستيفال هول في لندن، خلال حفل "بافتا" الذي أقيم نهاية الأسبوع المنصرم. واعتذر مقدم الحفل الممثل آلان كومنغ، إلى المشاهدين عمّا سمعوه خلال البث، لكن "بي بي سي" لم تحذف اللفظ المسيء من النسخة التي بثّتها الأحد بفارق ساعتين عن الحدث المباشر، ثم حذفته من النسخة المعروضة على منصة أي بلاير التابعة لها، الاثنين، معتذرةً إلى الجمهور.

وكرّرت فيليبس الأعذار السابقة التي أوردتها "بي بي سي"، الاثنين. وكتبت: "قام فريق المونتاج بحذف لفظٍ عنصري آخر من البث. أمّا هذا اللفظ فقد بُثّ عن طريق الخطأ، ولم نكن لنسمح ببثّه عن سابق معرفة"، لكنّها أكدت أن الهيئة تتحمل المسؤولية الكاملة عمّا حدث. من جهتهم، قال مسؤولو جوائز بافتا إنهم يجرون "مراجعة شاملة" في رسالة اعتذار وجّهت إلى أعضائها، أمس الثلاثاء. وذلك بعد أن قدمت رئيستها سارة بوت اعتذاراً "غير مشروط" لليندو وجوردن.

بدورها، اعتذرت شركة غوغل، الثلاثاء، عن إرسال تنبيه إخباري خلال حفل "بافتا" يدعو المستخدمين إلى "معرفة المزيد" حول اللفظ العنصري. وقال متحدث باسم "غوغل" لـ"بي بي سي": "لقد أزلنا الشعار المسيء، ونحن نعتذر بشدة عن هذا الخطأ".

وأوضحت "غوغل" أن اقتراح "معرفة المزيد" الذي تضمّن اللفظ العنصري نتج عن خلل في ميزات الأمان الخاصة بإشعارات الدفع (Push Notifications)، وهي التنبيهات النصية التي تصل إلى هاتف المستخدم أو جهازه. فقد تعرّف نظام المحتوى لدى "غوغل" على استخدام اللفظ العنصري في العديد من المواد المنشورة عبر الإنترنت، ثم استخدم المصطلح لوصف المحتوى الذي كان يرسله إلى المستخدمين. وأشارت "غوغل" إلى أنها تعمل على تحسين آليات الأمان والضوابط التي كان يفترض أن تمنع ظهور هذه اللغة في التنبيه.

وكانت "بي بي سي" قد تعرضت لانتقادات بعد حذفها مقطعاً من كلمة المخرج أكينولا ديفيد جونيور، خلال تسلّمه جائزة أفضل عمل أول لمخرج متميز عن فيلمه "ظل أبي". وتطرق أكينولا في حديثه إلى المهاجرين لأسباب اقتصادية أو بسبب الصراعات والحروب، هاتفاً في نهاية كلمته بعبارة: "فلسطين حرة". لكن الهيئة تذرعت بأن الحذف كان لتقليص مدة الحفل من ثلاث ساعات إلى ساعتين ليناسب البث التلفزيوني، ولفتت إلى أنها اقتطعت من كلمات متحدثين آخرين أيضاً. وفي وقتٍ لاحق، نشرت "بافتا" كلمة المخرج البريطاني النيجيري كاملةً.