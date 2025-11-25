- توفيت الممثلة الجزائرية باية بوزار، المعروفة بـ"بيونة"، عن عمر 73 عاماً بعد معاناة مع السرطان، مما أثار حزناً واسعاً في الجزائر. - بدأت بيونة مسيرتها الفنية في 1973 بفيلم "الدار الكبيرة"، واشتهرت بأدوارها الكوميدية في أعمال مثل "ناس ملاح سيتي" و"Belleville Cop". - وصفت وزيرة الثقافة الجزائرية بيونة بأنها أيقونة في الفن الجزائري، مشيدة بجرأتها وبساطتها، مؤكدة أن إرثها الفني سيظل خالداً.

توفيت الممثلة الكوميدية الجزائرية القديرة باية بوزار التي لطالما عرفها الجمهور باسمها الفني "بيونة"، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى بالجزائر العاصمة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عاماً، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن وزارة الثقافة الجزائرية. وقد رحلت هذه المرة فعلاً بعد تكرار شائعات وفاتها سابقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي نفتها.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن بيونة كانت ترقد في المستشفى منذ يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إثر تدهور حالتها الصحية. وقد عانت الراحلة من ضيق حاد في التنفس، بالإضافة إلى صعوبة في وصول الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ضعف القدرة التنفسية، كما كانت تواجه مضاعفات مرتبطة بمرض السرطان الذي اكتُشف لديها منذ 2016.

وولُدت باية بوزار (بيونة) عام 1952 في الجزائر العاصمة، وهي من أهم الفنانين الجزائريين، إذ تركت بصمة لا تُنسى في الكوميديا الجزائرية، سواء عبر السينما أو التلفزيون، وأدخلت أدوارها الفرحة إلى قلوب أجيال من الجمهور داخل الجزائر وخارجها، خصوصاً بفضل مزجها بين الكوميديا العفوية والتمثيل الواقعي. ونالت لقب "بيونة" منذ الطفولة، وهو ببساطة تصغير لاسم "باية"، إذ كان لقباً أطلقته عليها عائلتها منذ الصغر، ليصبح لاحقاً اسمها الفني، وتصبح هي نفسها من أبرز الأسماء في الفن الجزائري.

وولجت بيونة عالم التمثيل والمسرح في سن مبكرة، بينما ولجت عالم السينما سنة 1973 بفيلم "الدار الكبيرة" للمخرج مصطفى بادي وكان عمرها آنذاك 17 سنة، وشاركت في فيلم "ليلى والأخريات". ومن أبرز أعمالها مسلسل "ناس ملاح سيتي"، بين 2002 و2005، الذي لعبت فيه دوراً رئيسياً حقق لها شهرة واسعة في الجزائر وأوروبا. وفي 2018 شاركت في الفيلم الفرنسي Belleville Cop الذي أخرجه الفرنسي جزائري الأصل رشيد بوشارب، ولعبت دور "مدام زولا" في المسلسل التونسي "المليونير" عام 2021، بينما شاركت في أعمال عدة في 2023، أبرزها "الدامة" و"أخو البنات" و"دار الفشوش".

وبعثت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة برسالة تعزية إلى عائلة بيونة جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى نستقبل نبأ رحيلك، يا من كنتِ أيقونة متفرّدة من أيقونات الفن الجزائري. لقد تفتّح اسمك في وجداننا كزهرةٍ في بستان الثقافة، بين المسرح والغناء والدراما، وأنتِ التي أبهرْتِنا بجرأتك، وبساطتك، وقوة حضورك الذي لا يُشبه إلّا نفسه".

وتابعت الوزيرة: "أسترجع كلماتنا حين زرتُكِ في المستشفى الأسبوع الماضي، تلك اللحظة التي رأيتُ فيها في عينيكِ نفس الشغف بالحياة، ونفس الغِنى الإبداعي الذي منحتِه لنا منذ عقود. لم تكوني مجرد فنانة؛ كنتِ أمًّا للفن، ورسّختِ رمزية المرأة الجزائرية، وعبّرتِ عن نبض الشارع وروح الإبداع، حتى أصبحتِ مرآةً تُجلي ملامح تاريخنا، وأحلامنا، وآلامنا، وفرحنا".

وخلصت الرسالة إلى أن "خسارتك هي خسارة للغنى الثقافي الجزائري. فكلّ دور جسدتِه، وكل كلمة غنيتِها، وكل ضحكة أطلقتِها فوق خشبة المسرح، ستظل ترنّ في أذن الزمن، وتُلهم الأجيال القادمة. فمن عاش في قلب الشعب، لا يرحل"، "نسأل الله، عز وجل، أن يُلهم عائلتك الصبر والسلوان، وأن يُخفّف عن محبّيك حرقة الفراق. فاسم بيونة (باية بوزار) سيظل خالداً في ذاكرة الجزائر، كما يبقى التراب تحت أقدامنا، ثابتاً لا يلين".