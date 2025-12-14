بين الرقابة والحريات الرقمية… جدل في روسيا بعد حظر "روبلوكس"

- تظاهر عشرات الأشخاص في تومسك، سيبيريا، احتجاجاً على حظر روسيا لمنصة الألعاب "روبلوكس"، معبرين عن رفضهم للرقابة الرقمية المتزايدة في البلاد، حيث رفعوا لافتات تطالب برفع الحظر. - أثار الحظر نقاشاً حول الرقابة وسلامة الأطفال، حيث يلجأ العديد من الروس لاستخدام شبكات VPN لتجاوز القيود، بينما يتساءل الشباب عن جدوى الحظر في ظل غياب بدائل روسية. - تعبر "روبلوكس" عن التزامها بسلامة المستخدمين، بينما تبرر روسيا الرقابة بحماية القيم التقليدية ضد ما تعتبره "حرب معلومات" غربية.

تظاهر عشرات الأشخاص، يوم الأحد، في مدينة تومسك السيبيرية احتجاجاً على حظر روسيا منصة الألعاب الأميركية المخصصة للأطفال "روبلوكس" (Roblox)، في مشهد نادر من التعبير العلني عن المعارضة، مع تزايد الغضب الشعبي تجاه قرار الحظر.

وفي روسيا زمن الحرب، تبدو الرقابة واسعة النطاق؛ إذ تقوم موسكو بحجب أو تقييد منصات التواصل الاجتماعي مثل "سناب شات" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"يوتيوب"، بينما تنشر روايتها الخاصة عبر شبكة من المنصات ووسائل الإعلام الروسية. وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا "روسكومنادزور" (Roskomnadzor) قد أعلنت في 3 ديسمبر/كانون الأول أنها حجبت منصة روبلوكس لأنها "تعجّ بمحتوى غير ملائم يمكن أن يؤثر سلباً في التطور الروحي والأخلاقي للأطفال".

وفي تومسك، الواقعة على بُعد 2900 كيلومتر شرق موسكو، تحدّى عشرات الأشخاص الثلوج ورفعوا لافتات مرسومة يدوياً كُتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن روبلوكس" و"روبلوكس ضحية الستار الحديدي الرقمي"، وذلك في حديقة فلاديمير فيسوتسكي، وفق صور قدّمها أحد منظّمي الاحتجاج. وجاء في إحدى اللافتات: "الحظر والمنع… هذا كل ما تستطيعون فعله". وتُظهر الصور نحو 25 شخصاً واقفين في دائرة وسط الثلوج وهم يحملون لافتاتهم.

A picket against the Roblox blocking was approved in Tomsk, Siberia, Russia.

Considering the experience of other countries, I would listen to the government if I were there.😀 pic.twitter.com/U91ThIBYrj — Gennady Simanovsky (@GennadySimanovs) December 12, 2025

وقد أثار الحظر الروسي على "روبلوكس" نقاشاً واسعاً حول الرقابة، وسلامة الأطفال في ما يتعلق بالتكنولوجيا، وحتى فعالية الرقابة في عالم رقمي يستطيع فيه الأطفال تجاوز معظم القيود بنقرات قليلة. ويلجأ كثير من الروس ببساطة إلى تجاوز الحظر عبر استخدام شبكات VPN، لكن بعض الشباب الروس تساءلوا عن منطق فرض حظر يمكن الالتفاف عليه بسهولة، فيما تساءل آخرون عن سبب قلة البدائل الروسية للتطبيقات التي حظرتها الدولة.

وعبّر بعض الأهالي والمعلمين في روسيا عن قلقهم من أن "روبلوكس" تسمح للأطفال بالوصول إلى محتوى جنسي أو التواصل مع بالغين. وتجدر الإشارة إلى أن منصة روبلوكس، التي تتخذ من سان ماتيو في كاليفورنيا مقراً لها، قد حُظرت في عدة دول من بينها العراق وتركيا بسبب مخاوف تتعلق بقيام متحرّشين باستغلال المنصة لإيذاء الأطفال.

وصرحت "روبلوكس"، عند إعلان الحظر الروسي سابقاً، أنها ملتزمة "بعمق" بسلامة المستخدمين، وتوفر "أنظمة حماية صارمة مدمجة" للحفاظ على سلامة الأطفال. ويقول المسؤولون الروس إنهم بحاجة إلى الرقابة للدفاع ضد ما يصفونه بأنه "حرب معلومات" متطورة تشنها القوى الغربية، وضد ما يعتبرونه ثقافة غربية منحطّة تقوض "القيم الروسية التقليدية".