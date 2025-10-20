بينالي غزة: الفن وثيقة بقاء ومقاومة

من نيويورك إلى أثينا، ومن إدنبرة إلى برلين وإسطنبول وباريس وسراييفو، تُعرض هذه الأيام أعمال فنية لفنانين من قطاع غزة، بعضهم ما زال يعيش تحت القصف في القطاع، وبعضهم الآخر نجا وانتقل إلى أماكن أكثر أماناً. هذه المعارض المتفرقة، التي حملت اسم "بينالي غزة"، لا تبدو حدثاً فنياً تقليدياً بقدر ما هي فعل رمزي ومقاومة بصرية في وجه الإبادة.

وُلدت فكرة "بينالي غزة" في ربيع العام الماضي على يد مجموعة من الفنانين الذين رأوا أن الصمت لم يعد خياراً، وأن الفن قادر على أن يكون صيغة أخرى من المقاومة، تتجاوز الشعارات نحو إنتاج صور حقيقية عن الحياة تحت الحصار والدمار. لم يكن الهدف إقامة معرض مركزي واحد، بل تحويل مدن العالم إلى مساحات موازية تستكمل ما تعجز غزة المحاصرة عن تحقيقه. هكذا نشأت شبكة من "الأجنحة الفنية" الموزعة على أكثر من اثنتي عشرة مدينة، في ما يشبه جغرافيا بديلة لغزة.

منذ اللحظة الأولى، بدا المشروع أشبه بتمرين على البقاء. فالفنان في غزة لا يمتلك مكاناً ثابتاً للعمل، ولا مواد فنية كافية، ولا حتى قدرة على نقل أعماله إلى الخارج. لذلك، تحولت المشاركة إلى توثيق بصري: صور لأعمال دُمّرت، أو نسخ رقمية لأخرى لم تُنجز بعد. بعض الأجنحة اكتفى بطباعة هذه الصور وإعادة تركيبها في قاعات العرض، كأنها آثار من زمن مفقود.

في نيويورك، احتضن فضاء "ريسِس" (Recess) في حي بروكلين واحداً من أبرز أجنحة البينالي تحت عنوان "من غزة إلى العالم"، حيث تحولت القاعة الصغيرة إلى أرشيف مؤقت ضمّ نحو خمسين عملاً أُرسلت رقمياً من داخل القطاع. المعرض بدا كأنه صرخة إنسانية عاجلة أكثر من كونه عرضاً جمالياً؛ فالقيمة هنا ليست في الإتقان، بل في الإرادة التي جعلت الصورة ممكنة رغم انقطاع الكهرباء ونقص المواد وربما انقطاع الأمل ذاته.

أما في أثينا، فقد اختار القيّمون على الجناح عنواناً لافتاً: "على خط النار.. معجزات وسط الأنقاض"، وأقيم المعرض في ضاحية كيبسيلي بمشاركة ثلاثين فناناً وفنانة. اللوحات أُرسلت عبر الإنترنت وأُعيد إنتاجها وطباعتها في اليونان. وفي إدنبرة، أقيم جناح آخر ضمن مهرجان المدينة السينمائي المخصص لفلسطين، الذي ركّز على السينما والثقافة الفلسطينية.

وبحسب المنسقين، يمتد اليوم "بينالي غزة" إلى أكثر من أربع عشرة مدينة بينها لندن وبرلين وكوبنهاغن وفالنسيا وإسطنبول. لا إدارة مركزية للمشروع، بل مبادرات فردية تتواصل رقمياً، حيث تختار كل مدينة موضوعها وتعيد بناء جناحها وفق إمكانياتها، كما لو أنها تبني متحفاً افتراضياً تتوزع أجزاؤه بين القارات. هذا التشظي المقصود يحوّل البينالي إلى شبكة ذاكرة عالمية، حيث تتناثر أجزاء من غزة في العالم، ويغدو كل جناح مرآة لوجهٍ من حكايتها.

يرى بعض النقاد الغربيين أن هذا الشكل الجديد من العرض يعيد تعريف مفهوم "البينالي" نفسه. فالمصطلح، الذي ارتبط عادة بالتظاهرات الفنية المترفة، بات يشير هنا إلى تجربة مختلفة تماماً: بينالي بلا رعاة مؤسسيين، بلا ميزانيات ضخمة، لكنه يمتلك معنى ومبرراً للبقاء، إذ يؤكد أن للفن وظيفة تتجاوز السوق والمتاحف.

الفنانون المشاركون لا يرسمون للزينة، بل يوثّقون ما يتبدد أمام أعينهم. إحدى الفنانات قالت في تسجيل عُرض في نيويورك: "أرسم لأنني لا أملك غير ذلك لأقول إنني كنت هنا". هذا الوعي بالغياب هو ما يمنح أعمالهم قوتها الأخلاقية، فكل لوحة أو فيديو أو تركيب يحمل أثراً من الخطر والفقد والإصرار على ألا تمر المأساة من دون أثر بصري.

تكمن قوة المشروع في غياب أصحابه الحاضرين جسداً لا روحاً؛ فمعظم الفنانين ما زالوا يعيشون في العزلة والظلام، بينما تتجول صورهم في عواصم العالم. هذا التناقض بين الغياب المادي والحضور الرمزي يمنح "بينالي غزة" دلالته الأعمق، كأن كل عمل فني رسالة في زجاجة وصلت بطريقة ما عبر البحر.

ولا يمكن النظر إلى هذا المشروع بوصفه حدثاً عابراً أو مبادرة عاطفية، فهو تحوّل في طريقة إنتاج الفن وتلقيه، وإعادة اعتبار للصورة بوصفها وثيقة وجود، لا تقل قيمة عن النصوص التاريخية التي توثق المأساة الإنسانية.