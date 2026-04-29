بيلي أيليش في محبة نانسي عجرم: واحدة من مغنياتي المفضلات

- أعربت بيلي أيليش عن حبها لنانسي عجرم، مشيرة إلى تأثير المغنيات العربيات عليها وعلاقتها القوية مع والدها من خلال الموسيقى العربية. - أشادت أيليش بعجرم في مناسبات سابقة، حيث تحدثت عنها في برنامجها الإذاعي وأعربت عن حبها لأغانيها، مثل "إنت إيه". - تستعد نانسي عجرم لجولة فنية في الولايات المتحدة، بينما تعمل أيليش على إصدار نسخة سينمائية من جولتها بالتعاون مع جيمس كاميرون.

أعربت المغنية الأميركية بيلي أيليش عن حبها للنجمة اللبنانية نانسي عجرم. قالت في مقابلة أجرتها أخيراً مع مجلة إيل (Elle): "لطالما ألهمتني المغنيات العربيات. لقد ربطتني بوالدي علاقة قوية من خلال حبنا للموسيقى العربية"، مضيفة: "أحب نانسي عجرم حقاً. إنها واحدة من مغنياتي المفضلات".

هذه ليست المرة الأولى التي تشيد فيها أيليش بعجرم، ففي مايو/أيار 2020، تحدثت عن الفنانة اللبنانية في الحلقة الثانية من برنامجها الإذاعي "مي آند داد" (Me and Dad).

قالت أيليش: "سأحاول تحسين مزاجي من خلال تشغيل أغنية مميزة جداً بالنسبة إليّ باللغة العربية. هذه نانسي عجرم التي أحبها. أحب هذه الأغنية، وأحب أيضاً أغنية أخرى لها بعنوان: إنت إيه".

من المقرر أن تنطلق عجرم في جولة فنية داخل الولايات المتحدة خلال شهر مايو المقبل، تشمل محطات في ديترويت ولوس أنجليس.

بدورها، تستعد بيلي أيليش لإصدار نسخة سينمائية من جولتها "هيت مي هارد آند سوفت: ذا تور (لايف إن ثري دي)" Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)، من إخراجها بالتعاون مع المخرج جيمس كاميرون.

في مايو 2025، حصلت أيليش على أعلى جائزة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية (American Music Awards)، إذ نالت جائزة فنانة العام.