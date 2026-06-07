يتواصل بريق إرث أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه (Pelé)، في مدينة سانتوس البرازيلية التي عاش فيها فترة طويلة من حياته، بالتزامن مع اقتراب منافسات كأس العالم 2026، إذ يواصل السائحون التوافد إلى المدينة الساحلية لمشاهدة المعالم المرتبطة بالنجم الراحل.

وينتشر إرث الأسطورة البرازيلية في أرجاء سانتوس كافة، بدءاً من الجداريات النابضة بالحياة التي رسمها فنان الشوارع إدواردو كوبرا (Eduardo Kobra)، وصولاً إلى المقتنيات التذكارية الخاصة بنادي سانتوس، وحتى الملصقات المعلقة على أعمدة الإنارة.

وأوضح ماريو ألفاريز غامينو، وهو مندوب مبيعات متقاعد من المكسيك يبلغ من العمر 67 عاماً، خلال زيارته للمدينة: "أنّ إرث بيليه جوهري، وستظل حياته دائماً نموذجاً يُحتذى به. لدينا اليوم كريستيانو رونالدو، لكنه يفتقر إلى شيء كان يمتلكه بيليه، وهو التواضع. فقد كان بيليه عبقرياً بحق".

وكان بيليه، الذي توفي عام 2022 عن عمر ناهز 82 عاماً، قد أمضى معظم مسيرته الكروية مدافعاً عن ألوان نادي سانتوس بين عامَي 1956 و1974، كما قاد المنتخب البرازيلي إلى التتويج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

وتضم المدينة أيضاً متحف بيليه، الذي يتيح للزوار التعرف إلى تفاصيل حياته ومشاهدة مقتنياته التذكارية، بما في ذلك قمصانه وكؤوسه. ولفت مدير المتحف باولو مونتيرو: "عندما تخبر أي شخص أجنبي بأنك من مدينة سانتوس، فإن أول كلمة ينطق بها هي بيليه. لذلك نتحمل مسؤولية كبيرة في المتحف للحفاظ على اسم بيليه واسم مدينتنا. وبعد وفاته أصبحت مهمتنا أكبر وأصعب للحفاظ على إرثه حياً ونشطاً".

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ورغم أن كثيراً من سكان المدينة، التي يزيد عدد سكانها على 400 ألف نسمة، لم يعاصروا بيليه في الملاعب، فإنهم يتمسكون بالحفاظ على إرثه. وأشار أندرسون ألبينو، وهو صاحب حانة محلية: "نلمس، بصفتنا أصحاب أعمال، حجم التغطية الإعلامية الدولية التي تأتي إلى هنا ومدى مساهمتها في جذب أعداد كبيرة من الزوار. ويُعد لعب بيليه لنادي سانتوس امتيازاً كبيراً لنا جميعاً في هذه المدينة".

(أسوشيتتد برس)