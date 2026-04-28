- أفرجت بيلاروسيا عن الصحافي أندريه بوتشوبوت ضمن صفقة تبادل سجناء مع بولندا، في خطوة لتحسين العلاقات مع الغرب، بعد أن حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهم سياسية. - الصفقة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، شملت دولاً عدة، ووصفت بأنها نتيجة مفاوضات دبلوماسية معقدة استمرت عامين، وأكدت إطلاق سراح خمسة سجناء آخرين. - المبعوث الأميركي جون كويل أكد استمرار الجهود للإفراج عن السجناء السياسيين في بيلاروسيا، مشيراً إلى وجود ما بين 800 و900 سجين سياسي لم يُفرج عنهم بعد.

أعلنت بيلاروسيا تنفيذ صفقة تبادل سجناء مع بولندا، أفرجت بموجبها عن الصحافي أندريه بوتشوبوت من السجن، في خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين مينسك والغرب. وبوتشوبوت هو مراسل لصحيفة "غازيتا فيبورشا" البولندية المؤثرة وشخصية بارزة بين الأقلية البولندية في بيلاروسيا، وسبق وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في قضية وصفت بأنها "ذات دوافع سياسية".

وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك خبر إطلاق سراح أندريه بوتشوبوت، ناشراً صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقّ: "أندريه بوتشوبوت حر! أهلاً بك في وطنك البولندي يا صديقي".

Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu❤️🇵🇱 pic.twitter.com/TSs97ry7X1 — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

وكانت السلطات البيلاروسية قد اعتقلت بوتشوبوت عام 2021، وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في مستعمرة عقابية، بعد إجراءات لاقت استنكاراً واسعاً ووُصفت بأنها "ذات دوافع سياسية لإسكات المنتقدين". وفي السنوات الأخيرة، تزايدت التحذيرات بشأن تدهور حالته الصحية. وعند منحه جائزة ساخاروف لحرية الفكر، عام 2025، أشادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ببوتشوبوت وزميلته في الفوز بالجائزة مزيا أماغلوبيلي من جورجيا، واصفةً إياهما بأنهما "صحافيان تُشع شجاعتهما كمنارة لكل من يرفض الصمت"، و"لقد دفع كلاهما ثمناً باهظاً لجهرهما بالحقيقة في وجه السلطة، ليصبحا رمزاً للنضال من أجل الحرية والديمقراطية".

ويأتي هذا الإفراج ضمن صفقة تبادل أسرى توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت دولاً عدة أخرى هي بيلاروسيا، وكازاخستان، ومولدوفا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وأوكرانيا. ووصف توسك هذه الصفقة بأنها "الخاتمة لمفاوضات دبلوماسية معقدة استمرت عامين، وشهدت تقلبات حادة".

تقارير عربية وقفة في دمشق للمطالبة بالإفراج عن المختطفين السوريين لدى إسرائيل

وقاد المحادثات مع الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يُلقب غالباً بـ"آخر ديكتاتور في أوروبا"، المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا جون كويل، الذي أكد إطلاق سراح ثلاثة بولنديين واثنين من المولدوفيين ضمن عملية التبادل. وفي مؤتمر صحافي عقده في وارسو، قال: "جوهر النقاش مع لوكاشينكو هو: ما الذي تجنيه من هذه الصفقة؟ هذا يضرّ بك دولياً، وإذا كانت بيلاروسيا ترغب في الانضمام إلى المجتمع الدولي، فيجب وضع حدٍّ لمثل هذه الممارسات. إذا كنت ترغب في سجن الناس لأسباب وجيهة، فهذا شأنك، ولكن ليس لمثل هذه الجرائم".

وقال كويل إنه يخطط للعودة إلى بيلاروسيا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لإجراء مزيد من المحادثات مع النظام البيلاروسي. وأضاف: "على الولايات المتحدة بذل جهد كبير في هذه القضية، إذ لا يزال هناك ما بين 800 و900 سجين سياسي لم يتم ترحيلهم من بيلاروسيا، ولن نتوقف عن العمل إطلاقاً حتى نفرج عنهم جميعاً".