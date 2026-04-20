"بيكي بلايندرز" فيلماً: الأسبقية في كلّ حكاية وأسطورة لإرادة التحرّر

- يعود توماس شيلبي في "بيكي بلايندرز: الرجل الخالد" لمواجهة الطابور الخامس الذي يهدد أمن إنكلترا، مما يجبره على الخروج من عزلته. - يتعاون ابنه دوك مع الشرير جون بَكيت لتخريب النظام المصرفي، بينما تحاول إيدا وقف الخراب، مما يدفع توماس للعودة للدفاع عن عائلته. - يستعيد توماس دوره كبطل، ويعمل مع شخصيات داعمة للقضاء على الشرير، مما يعيد المجد لعائلته ويحرر بيرمنغهام.

"بيكي بلايندرز: الرجل الخالد" (Peaky Blinders: The Immortal، روائي، 2026) لتوم هاربر يعود إلى زمن الحرب، حين جَنّد النازيون حزباً خلف خطوط الدفاع الإنكليزية.

عام 1940، احتل هتلر جُلّ أوروبا، وبقيت إنكلترا صامدة، تكاد تسقط. في هذا السياق العام المشتعل، منح العرّابُ المتقاعد توماس شيلبي نفسَه ترَف التفرّغ لكتابة مذكراته، عن أنفاق الحرب العالمية الأولى، علّه يستعيد جزأه المدفون هناك. حاول الكتابة في فضاء مُغلق. بينما يشغّل شريط ذاكرته، يصير الفيلم ثقيلاً، لأن الكاميرا لا تلتقط الوعي الداخلي السائل، بل الوقائع. تُعزّز صُور ووثائق Britain And The Blitz (وثائقي، 2025) لإيلّا رايت صِدقية الفيلم التخييلي.

حاول توماس (كيليان مورفي) الكتابة، لكن ندوب الحرب في جسده أكثر تأثيراً عليه من الحروف على الورق. "الجسد ذاكرة طبيعية، بينما الكتابة ذاكرة اصطناعية" (ليفي ستراوس، مدارات حزينة، ص 382). حاول كتابة ماضيه الحربي، ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية، وصار الحاضر أهم من الماضي. لذا، خرج من عزلته لمكافحة الطابور الخامس، الأخطر من العدو الخارجي في الحروب.

هذا عن السياق الجيوسياسي العام. ماذا عن التفاصيل التي شكّلت لبّ الحكاية؟ بحسب فلاديمير بروب (مورفولوجية الخرافة. ترجمة إبراهيم الخطيب. الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، ط. 1، 1986)، تتكوّن الحكاية النموذج من سبعة عوامل: البطل والشرير والبطل المزيف والواهب والمُساعد والمُفوّض والأميرة (إنها التاج، أو الجائزة، موضوع الصراع). بتطبيق هذه الخطاطة السردية على الفيلم، يظهر أن المشكلة بدأت مع مغادرة توماس، كبير العائلة، البيت. هذا النقص جعل ابنه يتجرّأ ويرث موقع الزعامة. هل يملك الابن دوك (باري كوغان) مؤهلات الزعامة؟

منذ اعتكف البطل للكتابة، اختل وضع العائلة. بقي مكان الزعامة شاغراً، فتقدم الشاب المغرور ليتقمص دور البطل في زمن الحرب. سلوكه أثار قلق عمته إيدا (صوفي راندل)، الباحثة عن حلّ، لأنها تعتبر دوك زعيماً مزيفاً لا حقيقياً. في أثناء ذلك، ظهر الشرير جون بَكيت (تيم روث)، عضو حزب فاشي محلي في بيرمنغهام، متعاون مع الألمان. عقد جون الشرير ودوك صفقة. تحالفا ليصيرا أقوى، وشرَعا معاً في العمل: أدخلا أموالاً مزيفة لتخريب النظام المصرفي الإنكليزي، وحدّدا ساعة الصفر لأعمال تخريبية، تمهيداً لنصر هتلر في بريطانيا.

تاريخياً، صارت الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة طابوراً خامساً في خدمة هتلر، الذي احتل فرنسا المحكومة بنظام فيشي المتواطئ مع النازية. حالياً، هناك محاولة إعادة التجربة في إنكلترا. حزب British Union of Fascists حصان طروادة في يدي هتلر لاختراق المدينة. جعل الحزب الولاء الأيديولوجي قبل الولاء للوطن. هذه حالة خصص لها الكاتب الألباني إسماعيل كاداريه رواية "الوحش"، مُظهراً كيفية استخدام ستالين للحزب الشيوعي الألباني العميل كحصان طروادة، لاختراق تيرانا وحكمها.

البطل المزيف لقيط بيولوجي وسياسي، سبّب مقتل نساء يعملن في مصنع حربي، يوفّر العتاد لحماية الوطن. حاولت المفوّضة إيدا وقف هذا الخراب من دون جدوى، بل تعرّضت لاعتداء، ما أغضب توماس. يقاتل الرجل من أجل عرضه وأرضه. قاتل شيلبي من أجل أخته ووطنه.

لتحقيق خطة اختراق خطوط الدفاع، تحالف الشرير ودوك لتسهيل مأمورية العدو. البطل المزيف ينتحل لبرهة دور البطل الحقيقي، لكن هدفه أناني: الربح المالي. لذا، صار سيفاً مستعاراً بين يدي العميل. الطمع فخ. بحث دوك عن المال، بينما هدف الشرير الحزبي إلى المسّ بسلامة الوطن وحريته، لتسليمه لقمة سائغة لهتلر. هذا سلوك الشرير المعتدي، مرتكب السيئات والمضرّات. حاول خداع ضحيته للسيطرة عليها. الخطر يقترب.

انطلق البطل ليُصحح الاختلال. يتقاتل الأب الأنيق والابن في روث الخنازير، والجو ممطر. هذه عملية استنطاق للحصول على معلومات تحسم مصير المعركة. وحده الابن الأكبر يستطيع تلطيخ سمعة أبيه وأناقته. يتميز الغجر بالولاء للدم. لكن، مَن لا عائلة له لا يعرف معنى الولاء والإخلاص.

دافع توماس عن مدينته ضد الطابور الخامس. خرج المقاتل من خلوته، لإنقاذ بلده من مجموعة عميلة صغيرة، تعمل في البلد لصالح عدو خارجي. في الاستنطاق، انكشف البطل المزيف، لأنه صار خادماً لهذا الطابور. الأبناء ليسوا بمستوى الآباء. استعاد الأب المهمة. هكذا قدّم الفيلم موجز تاريخ عائلة مسلحة، بَنتْ مجدها بفضل ترسيخ نظام القرابة والولاء. انتهت حكايتها بتحصين الجبهة الداخلية، زمن الحرب. مقارنة أسلوبية بين سلسلة "بيكي بلايندرز" (2013 ـ 2022) لستيفن نايت وفيلم هاربر، تُظهر أن العنف العبثي في السلسلة أمتع وأقل دلالة، إزاء تصوير العنف الهادف والأكثر دلالة نفسياً وسياسياً.

بعد تحييد البطل المزيف، جاء دور الشرير. لحسم المواجهة، اعتمد البطل الحقيقي على شخصيتي الواهب والمُساعد، للقضاء على الشرير. في المواجهة، لعب جوني دوغز (باكي لي)، السائق والحارس، دور مساعد البطل، لتنفيذ خطته.

توماس شيلي هو البطل المنعزل، لكنه خضع لتحولات وانقلابات وأحداث طارئة، فخرج من عزلته. إنه شخصية ذات مظهر بدني رشيق وأنيق، وذات طبع ومزاج حاد وسلوك عنيف. يملك كاريزما القيادة والإرادة والمعرفة. شخصية عنيفة، لكنّها نزيهة. لذا، فإنها محبوبة إلى درجة أن سيارات بنتلي صارت تباع بكثرة في المغرب منذ ظهور السلسلة.

استعاد البطل مدينته. تطوّرت الحبكة تبعاً لسلوك البطل الباحث عن المجد، وليس تبعاً لسلوك الضحية. الأسبقية في كل حكاية وأسطورة لإرادة التحرّر. إنّها ملك البطل الحقيقي لا البطل المزيف. لا تخضع سيرورة الحبكة للمصادفة. قضى البطل على الأشرار. تحرّرت الأميرة بيرمنغهام.

هذه الجائزة، وهذه حرية الوطن.