"بيكي بلايندرز: الرجل الخالد" يجمع كيليان مورفي وباري كيوغان

كشفت منصة نتفليكس، عشية عيد الميلاد، عن أول إعلان تشويقي لفيلم "بيكي بلايندرز: الرجل الخالد" (Peaky Blinders: The Immortal Man) الذي يجمع للمرة الأولى بين النجمين الأيرلنديين كيليان مورفي وباري كيوغان، في عمل يُعد استكمالاً مباشراً للمسلسل البريطاني الشهير.

ويظهر مورفي في الإعلان الذي تبلغ مدته 70 ثانية وهو يعيد طرح الأسئلة حول هوية شخصيته الشهيرة "تومي شيلبي"، زعيم عصابات برمنغهام، وسط تعليق صوتي يقول: "ماذا حدث لتومي شيلبي؟ زعيم العصابات الغجري الشهير". ويأتي ذلك مع عودة شيلبي من منفى اختياري فرضه على نفسه، في سياق فوضوي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية. ويقول "تومي شيلبي" في أحد المشاهد: "لم أعد الرجل نفسه"، بينما تُلمّح شخصية نسائية إلى ضرورة عودته. كما يقدّم الإعلان أول ظهور لشخصية باري كيوغان، من دون الكشف عن تفاصيل دورها.

الفيلم من توقيع توم هاربر الذي أخرج حلقات الموسم الأول من المسلسل عام 2013، وكتابة مبتكر السلسلة ستيفن نايت، ويشارك فيه عدد من نجوم العمل الأصلي، من بينهم صوفي راندل، وستيفن غراهام، وباكي لي، إلى جانب أسماء جديدة أبرزها ريبيكا فيرغسون وتيم روث.

ومن المقرر طرح الفيلم في صالات السينما في 6 مارس/آذار المقبل، قبل أن يتاح على منصة نتفليكس في العشرين من الشهر نفسه. ويتزامن ذلك مع إعلان هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تطويرَ سلسلتين جديدتين تدور أحداثهما عام 1953، وتتناولان "جيلاً جديداً من آل شيلبي"، ضمن توسّع مستمر لعالم "بيكي بلايندرز".

تدور أحداث مسلسل "بيكي بلايندرز" في برمنغهام بين عامي 1919 و1934، حيث تابع المشاهدون صعود عائلة شيلبي في أثناء تنقلها في عالم مليء بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجذرية. بث المسلسل أولاً على "بي بي سي تو" في سبتمبر/أيلول 2013. وانتقل إلى "بي بي سي وَن" عند عرض موسمه الخامس عام 2019، حين وصل عدد مشاهديه إلى أكثر من خمسة ملايين. فاز "بيكي بلايندرز" بمجموعة من الجوائز، بينها جوائز التلفزيون الوطني في المملكة المتحدة التي يصوت عليها الجمهور، وجائزة بافتا لأفضل مسلسل درامي لعام 2018. وركز الموسم السادس من المسلسل الملحمي، عام 2022، على "تومي شيلبي"، بوصفه إنساناً محطّماً من الداخل وليس بوصفه زعيماً للعائلة، واختتم بنهاية مفتوحة على الكثير من التكهّنات ليبدو تمهيداً للفيلم المنتظر.