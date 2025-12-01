بيع لوحة "المسيح المصلوب" بـ2.7 مليون دولار في مزاد بفرساي

- بيعت لوحة باروكية مفقودة لبيتر بول روبنز مقابل 2.3 مليون يورو في مزاد بفرساي، بعد اكتشافها في منزل بباريس، حيث كانت تُعتبر من إنتاج ورشة روبنز، مما قلل من قيمتها الأصلية. - تم توثيق أصالة اللوحة عبر معهد روبينيانوم، حيث أشار الخبير نيلس بوتنر إلى ندرة تصوير روبنز للمسيح المصلوب كجسد ميت، وهي اللوحة الوحيدة التي تُظهر الدم والماء من الجرح الجانبي. - أكدت دار أوسينا للمزادات أصالة اللوحة بعد تحليل علمي كشف عن أصباغ مميزة استخدمها روبنز، وكانت مملوكة سابقاً للرسام وليام بوجيرو.

بيعت لوحة مفقودة منذ زمنٍ طويل للرسام الباروكي الشهير بيتر بول روبنز (Peter Paul Rubens)، كانت مخبّأة لأكثر من أربعة قرون، مقابل 2.3 مليون يورو (2.7 مليون دولار) في مزاد أُقيم الأحد في فرساي. وعُثر على اللوحة مؤخراً داخل منزلٍ خاص في باريس. وهي تُجسّد مشهد صَلب السيّد المسيح. وكانت ضمن مجموعة فرنسية، وظُنّ في البداية أنها من إنتاج إحدى ورشات روبنز العديدة التي كانت موجودة في تلك الحقبة. لذلك، لم يكن العمل يُقيَّم غالباً بأكثر من 10 آلاف يورو (نحو 11,500 دولار).

وصرّح مُنظّم المزاد جان-بيير أوسينا لوكالة أسوشييتد برس قائلاً: "شعرتُ فوراً بحدس تجاه هذه اللوحة، وبذلتُ كل ما أستطيع لمحاولة توثيقها". وأضاف: "وفي النهاية، تمكّنا من توثيقها عبر معهد روبينيانوم (Rubenianum)، لجنة روبنز في مدينة أنتويرب".

وشرح الخبير المعروف بأبحاثه حول روبنز، نيلس بوتنر، قبل بدء المزاد، أن روبنز كثيراً ما رسم مشاهد الصَلب، لكنه نادراً ما صوّر "المسيح المصلوب جسدا ميتا على الصليب". وقال: "هذه هي اللوحة الوحيدة التي تُظهر الدم والماء يخرجان من الجرح الجانبي للمسيح، وهي سمة لم يرسمها روبنز سوى مرة واحدة".

وأفادت دار أوسينا للمزادات بأن أصالة اللوحة ومصدرها تأكّدا بعد تحليل علمي، موضحةً أن الفحص المجهري لطبقات الطلاء كشف وجود أصباغ بيضاء وسوداء وحمراء في مناطق الجسد، إضافةً إلى أصباغ زرقاء وخضراء كان روبنز يستخدمها عادةً في رسم الجلد البشري.

وقال خبير الفن إيريك توركان للحضور إن اللوحة اختفت فعلياً منذ بدايات القرن السابع عشر. ومن المعروف أنها كانت مملوكة للرسام الفرنسي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر وليام بوجيرو (William Bouguereau)، قبل أن تنتقل داخل العائلة وتصل في النهاية إلى المجموعة التي وُجدت ضمنها في المنزل الباريسي.

(أسوشييتد برس)