بيع رسمة مايكل أنجيلو لقاء أكثر من 27 مليون دولار في مزاد أميركي

بيعت رسمة من أعمال مايكل أنجيلو اكتُشفت مؤخراً، لقاء 27,2 مليون دولار أميركي خلال مزاد في نيويورك، الخميس، في رقم قياسي جديد تسجله لوحات هذا الفنان الرائد في عصر النهضة.

وتصوّر الرسمة الصغيرة المنفذة بالطبشور الأحمر واحدةً من 50 نموذجاً أنجزها مايكل أنجيلو لكنيسة سيستين، وهي من أشهر أعماله إلى جانب تمثالي داود وبييتا (العذراء والمسيح). وقالت دار كريستيز، ومقرها نيويورك، إنّ الرسمة بيعت بنحو 20 ضعفاً من أدنى تقدير لها بعد منافسة حامية استمرت 45 دقيقة، لكنها لم تكشف عن هوية المشتري.

$27.2m for Michelangelo’s foot at Christie’s. That’s $1.15m per square inch. pic.twitter.com/5MwiDrBKHw — Dr. Bendor Grosvenor 🇺🇦 (@arthistorynews) February 5, 2026

ولا يُعرف بوجود سوى 10 رسومات للفنان مايكل أنجيلو لدى أفراد. وتأكدت دار كريستيز من أن الرسمة من أعمال مايكل أنجيلو بعد أن أرسل مالكها صورة لها إلى بوابة طلب تقديرات المزادات الإلكترونية. وأكّد خبير أنها تمثّل القدمَ اليمنى لرسم العرافة الليبية، الموجود في أقصى شرق سقف كنيسة سيستين.

وقال الرئيس العالمي لقسم روائع الفن القديم في دار كريستيز، أندرو فليتشر، في بيان: "كانت هذه قطعة استثنائية تحمل قصة رائعة"، وأضاف: "تلقينا عروضاً من مشترين عدّة، إن كان حضورياً أو عبر الهاتف أو الإنترنت، لأنّ هذه كانت على الأرجح الفرصة الوحيدة التي قد تتاح لهواة جمع الأعمال الفنية لاقتناء نموذج لما يُعتبر أعظم عمل فني على الإطلاق".

وكان الرقم القياسي السابق لأعمال مايكل أنجيلو قد بلغ 24,3 مليون دولار، وذلك لرسم تخطيطي (سكيتش) لرجل عارٍ مع شخصيتَين أخريَين في الخلفية، بيع لدى دار كريستيز في باريس.

(فرانس برس)