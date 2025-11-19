بيع المرحاض الذهبي مقابل 12.1 مليون دولار في نيويورك

بيع المرحاض الذهبي الذي صمّمه الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان مقابل 12.1 مليون دولار أميركي خلال مزاد أقيم في مدينة نيويورك، بحسب ما أعلنته دار مزادات سوذبيز، الثلاثاء. وصنع المرحاض من نحو 101 كيلوغرام من الذهب عيار 18، وهو قابل للاستخدام بشكل كامل. وكانت نقطة البداية في المزاد قد احتسبت بناء على سعر الذهب في يوم البيع، وفق ما ذكرته "سوذبيز" قبل المزاد. وبلغ سعر 101 كيلوغرام من الذهب عيار 18 نحو 10 ملايين دولار أميركي، أمس الثلاثاء.

وأنتج ماوريتسيو كاتيلان، البالغ 65 عاماً، نسختين من المرحاض الذهبي عام 2016، وأطلق على كلتيهما عنوان "أميركا". عُرضت إحدى النسختين في متحف غوغنهايم في نيويورك، قبل أن تُسرق في عام 2019 من قصر بلينهايم في إنكلترا، مسقط رأس ونستون تشرشل، حيث كانت مُعارةً للعرض.

أما النسخة الثانية فبيعت عام 2017 إلى جامع مقتنيات خاص، وطُرحت الآن في المزاد. ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية، فإن المالك هو الملياردير ستيف كوهين، مالك فريق البيسبول نيويورك ميتس.

وأثار المزاد على هذا العمل الفني ضجة كبيرة قبل موعد البيع وكان محط انتظار لجمهور واسع. وذكرت دار سوذبيز أن علامة تجارية أميركية شهيرة هي التي فازت بملكية العمل الفني. ويعرف كاتيلان بأعماله المفاهيمية غير المألوفة. ففي العام الماضي، بيع عمل فني له عبارة عن موزة ملصقة على الحائط بشريط لاصق، بعنوان "كوميديان"، مقابل أكثر من ستة ملايين دولار أميركي في نيويورك.

(أسوشييتد برس)