بيع آلة تشفير نازية نادرة بأكثر من نصف مليون دولار

- بيعت آلة تشفير نازية نادرة من طراز إم 4 في باريس بأكثر من نصف مليون دولار، وهي ضعف السعر المتوقع، حيث استخدمها الألمان لتشفير الاتصالات خلال الحرب العالمية الثانية. - طُلبت الآلة من قبل الأدميرال كارل دونيتز عام 1941 للتواصل مع أسطول الغواصات، وبيعت لمشترٍ مجهول في دار كريستيز للمزادات. - فك تشفير الآلة عالم الرياضيات آلان تورينغ وفريقه، مما ساهم في انتصار الحلفاء، وظهرت قصتها في فيلم "The Imitation Game".

بيعت آلة تشفير نازية نادرة للغاية لا تزال تعمل بأكثر من نصف مليون دولار، أي ضعف سعرها الذي كان متوقعاً، وفقاً لما أعلنته دار كريستيز للمزادات اليوم الأربعاء. واستخدم النازيون الألمان آلات التشفير هذه، القائمة على مفاتيح وأنظمة دوارة معقدة، لتشفير الاتصالات في ما بينهم خلال الحرب، وقد كانت هذه الأجهزة في البداية تتجاوز قدرة استخبارات الحلفاء على فكّ الشفرات.

وكانت آلة تشفير إم 4، التي بيعت في باريس، نسخة جديدة وأكثر تطوراً طلبها الأدميرال الألماني، كارل دونيتز، عام 1941 للتواصل مع أسطوله من الغواصات أثناء محاولة النازيين حصار بريطانيا. وبيعت الآلة، المُغلّفة بعلبة خشبية والمُزوّدة بلوحة مفاتيح وأربعة دوارات، مقابل 482,600 يورو (556,900 دولار أميركي) لمشترٍ لم يُكشف عن هويته أمس الثلاثاء في باريس، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء عن دار كريستيز.

وبيعت آلة إم 4 أخرى، وهي أندر أنواع آلات تشفير الرسائل الباقية، بمبلغ 365 ألف دولار أميركي في نيويورك عام 2015، وهو ما وصفته دار بونهامز للمزادات بأنه رقم قياسي في ذلك الوقت. وفُك تشفير الآلة على يد عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينغ وفريقه بموجب برنامج سري للغاية، ولم يُكشَف النقاب عن مساهمته الحيوية في انتصار الحلفاء في الحرب إلا في تسعينيات القرن الماضي. وكانت الآلة موضوع كتاب للكاتب البريطاني، روبرت هاريس، وفيلم The Imitation Game (لعبة التقليد)، الذي رُشح لجائزة الأوسكار عام 2014.