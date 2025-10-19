أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي بيربليكسيتي إيه آي ميزة جديدة من أجل تعلم اللغات مدمجة مباشرةً في منصتها. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الشركة أداة تساعد المستخدمين على تعلم اللغات من خلال المحادثة أو الترجمة أو التدريب مباشرةً داخل التطبيق. ونشر المؤسس المشارك لـ"بيربليكسيتي"، أرافيند سريني، الخبر، مُشيراً إلى أن "الإجابات يجب أن تتجاوز النص إلى تجارب تفاعلية وبطاقات مدمجة".

وعلى الرغم من أن "بيربليكسيتي" لم تكشف عن التفاصيل الكاملة بعد، لكن موقع ديجيتال ترندز أورد أن خدمة تعلم اللغات الجديدة سوف تمكّن المستخدم من التدرب على الكلمات والمصطلحات الأساسية، واستخدام البطاقات التعليمية لتعلم عبارات أكثر تعقيداً وحفظها. ويمكن للمستخدمين التبديل بين اللغات في أثناء طرح الأسئلة والحصول على ملاحظات أو ترجمات فورية. والميزة مدمجة في الواجهة نفسها التي تطرح بها الأسئلة، من دون الحاجة إلى تطبيق مُنفصل. وهي متاحة حالياً من أجل أجهزة iOS والحواسيب، بينما سوف يتعين على مستخدمي أجهزة "أندرويد" الانتظار لفترة أطول.

منافسة في سوق تعلم اللغات

"بيربليكسيتي" ليست أول شركة ذكاء اصطناعي تقتحم مجال تعلم اللغات، إذ تختبر شركة غوغل تطبيق تعلم لغات يعتمد على الممارسة العملية، وذلك من خلال مواقف الحياة اليومية ودروس مخصصة تناسب احتياجات كل مستخدم. وهو تطبيق غير مجاني، إذ سوف تفرض الشركة رسوماً مقابل الاستخدام.

وتعني هذه الأخبار المزيد من المنافسة ضد تطبيقات تعلم اللغات، مثل "دولينغو"، الذي حاول بدوره إدخال الذكاء الاصطناعي إلى خدماته، لكنه تعرّض لانتقادات واسعة بسبب ذلك. وفي مايو/أيار أعلنت إدارة التطبيق خطة تركز على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى تعلم اللغات. وقالت الشركة حينها إنها سوف تسرّح تدريجياً الموظفين المتعاقدين وتعوّضهم بالروبوت. لكن هذا القرار رفضه مستخدمو التطبيق، ما دفع الشركة إلى التراجع عن الخطة.