بيت هيغسيث يخلط بين آية دينية واقتباس من "بالب فيكشن"

- خلال فعالية دينية في البنتاغون، اقتبس وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث نصًا دينيًا مزيفًا من فيلم "بالب فيكشن" للمخرج كوينتين تارانتينو، ظنًا منه أنه من الكتاب المقدس. - النص الذي تلاه هيغسيث يشبه إلى حد كبير ما قاله القاتل المأجور "جولز وينفيلد" في الفيلم، والذي استُعار أصلاً من فيلم ياباني قديم. - مدونة "شاهد عام" كانت أول من لاحظ هذا الالتباس، حيث أن النص الحقيقي من سفر حزقيال يختلف تمامًا عن النسخة المزيفة.

أراد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الاستشهاد بنص ديني خلال حديثه عن مهمة إنقاذ طيار أميركي عالق في إيران، لكنه في الواقع اقتبس من المخرج كوينتين تارانتينو. وخلال دعاء ألقاه في فعالية دينية داخل البنتاغون، الأربعاء، تلا هيغسيث ما بدا أنه آية من الكتاب المقدس، لكنها في الحقيقة نسخة معدّلة من الإصحاح 25:17 من سفر حزقيال، كما وردت في فيلم "بالب فيكشن" (1994).

وتُعرف هذه الصيغة في الفيلم من خلال شخصية "جولز وينفيلد" التي يجسّدها الممثل صامويل إل. جاكسون، والتي تتلو النص قبل أن تُقدم على قتل رجل رمياً بالرصاص.

وخلال الدعاء، دعا الحضور إلى الصلاة معه، ثم تلا: "إن طريق الطيّار الساقط محفوف من كل جانب بظلم الأنانيين وطغيان الأشرار. طوبى لمن، باسم الرفقة والواجب، يقود الضالين عبر وادي الظلمات، لأنه بحقّ حافظ أخيه وواجد الضائعين. وسأُنزل عليك غضباً عظيماً وانتقاماً شديداً على الذين يحاولون أسر أخي وتدميره، وستعلم أن نداءي هو ساندي واحد حين أوقع انتقامي عليك. آمين".

ويكاد النص الذي قرأه هيغسيث يطابق حرفياً ما يقوله القاتل المأجور "جولز وينفيلد" في "بالب فيكشن": "إن طريق الرجل الصالح محفوف من كل جانب بظلم الأنانيين وطغيان الأشرار. طوبى لمن، باسم الإحسان والنية الطيبة، يرعى الضعفاء عبر وادي الظلمات، لأنه بحقّ حافظ أخيه وواجد الضائعين. وسأُنزل عليك غضباً عظيماً وانتقاماً شديداً على الذين يحاولون تسميم إخوتي وتدميرهم، وستعلم أن اسمي هو الرب حين أوقع انتقامي عليك".

وأول مَن رصدت هذا الالتباس في دعاء بيت هيغسيث مدونة تعنى بالدين والسياسة تُدعى "شاهد عام" (A Public Witness).

وبالعودة إلى فيلم "بالب فيكشن"، فإن كوينتن تارانتينو استعار النسخة المزيّفة أساساً من فيلم فنون قتالية ياباني صدر عام 1973 بعنوان "حارس كيبا"، بما في ذلك نسبتها الخاطئة إلى سفر حزقيال، مع استبدال لفظ الجلالة باسم "كيبا الحارس".

أما النص الحقيقي للإصحاح 25:17 من سفر حزقيال، في ترجمة الملك جيمس من الكتاب المقدس، فيختلف تماماً، إذ يرد فيه إعلان موجز عن انتقام إلهي: "وأُجري عليهم نقمات عظيمة بتأديبات غاضبة، فيعلمون أني أنا الرب حين أجعل نقمتي عليهم".