بيب غوارديولا في إنتاجات وثائقية: كل شيء أو لا شيء

- بيب غوارديولا هو أحد المدربين الأكثر توثيقاً في السينما والتلفزيون، حيث تسلط الأفلام الوثائقية الضوء على فلسفته التدريبية وتأثيره مع أندية مثل برشلونة ومانشستر سيتي. - من الوثائقيات البارزة "Take the Ball, Pass the Ball" و"Together: Treble Winners" و"Pep Guardiola: Chasing Perfection"، التي تقدم رؤى حول فلسفته وشخصيته القيادية. - أعلنت "برايم فيديو" عن سلسلة جديدة بعنوان "The Final Seasons of Pep Guardiola"، توثق مسيرته مع مانشستر سيتي، وتعرض في 2026، مما يضيف فهماً أعمق لتأثيره.

يبقى المدرب الإسباني بيب غوارديولا واحداً من أكثر المدربين الذين حظيت مسيرتهم بتوثيق سينمائي وتلفزيوني خلال العقدين الأخيرين، إذ تناولت عدة أفلام ومسلسلات وثائقية فلسفته التدريبية، وأبرز محطاته، وكواليس عمله مع الأندية التي قادها.

تستعرض هذه الأعمال رحلته من بناء فريق برشلونة التاريخي، مروراً بتجربته مع بايرن ميونخ، وصولاً إلى سنواته مع مانشستر سيتي، مع لقطات حصرية من غرف الملابس، والتدريبات، والاجتماعات الفنية.

ولم تعد مسألة تدريب غوارديولا للمنتخب الإيطالي مجرد شائعات، بعدما أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، اليوم الأربعاء، إجراء محادثات مع المدرب الإسباني. ويأتي هذا الأمر بعد إعلان غوارديولا، نهاية الموسم الماضي، التنحي عن منصبه مديراً فنياً ومدرّباً لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

وفي ما يلي قائمة بأبرز الأفلام والمسلسلات الوثائقية التي تناولت تجربة بيب غوارديولا، وتمثّل مرجعاً مهماً لكل من يرغب في التعرف إلى أفكاره وشخصيته القيادية داخل عالم كرة القدم:

Take the Ball, Pass the Ball

يتناول حقبة برشلونة بين عامي 2008 و2012، عندما صنع غوارديولا أحد أهم الفرق في تاريخ كرة القدم. يعتمد على مقابلات مع ميسي، وتشافي، وإنييستا، وبويول، وتيري هنري، وبيكيه، إضافة إلى مقابلات نادرة مع بيب نفسه. يركز على فلسفته، طريقة تدريبه، علاقته بمورينيو، وكيف بُني ذلك الفريق الأسطوري.

يُظهر الفيلم كيف استلهم غوارديولا أفكاره من الأب الروحي للنادي يوهان كرويف، ويتميز بغياب المعلق الصوتي لصالح الاعتماد الكلي على شهادات اللاعبين والصحافيين. من أبرز اللقطات شرح تشافي لتكتيك روندو باستخدام أدوات المائدة، إلى جانب تسليط الضوء على الروح العائلية للفريق من خلال قصة مرض إريك أبيدال، والمباريات الحاسمة التي أظهرت القدرات التكتيكية الكاملة لبيب وفريقه.

Together: Treble Winners

ست حلقات بكاميرات داخل نادي مانشستر سيتي طوال موسم الثلاثية (2022–23). نرى اجتماعاته، ومحاضراته التكتيكية، وشخصيته داخل غرفة الملابس، وطريقة إدارته للمجموعة أكثر من أي عمل آخر تقريباً.

يُبرز هذا العمل بعمق تفاصيل الضغط الهائل الذي عاشه النادي الإنكليزي لتحقيق إنجاز الثلاثية التاريخي. وتضع الكاميرات المشاهد في قلب الأحداث اليومية لتسلط الضوء على تكتيكات غوارديولا الدقيقة وقدرته على الإدارة النفسية للاعبيه والحفاظ على تركيزهم في أصعب فترات الموسم، ما يجعله وثيقة بصرية نادرة لصرامته وعبقريته القيادية.

Together: Champions Again!

يغطي موسم الفوز بالدوري الإنكليزي 2021–22، ويمنح المشاهد وقتاً مع غوارديولا داخل التدريبات والمباريات وخلف الكواليس. نشاهد في العمل لقطات ولحظات دقيقة ومؤثرة داخل أروقة النادي، مثل اعتذار إيميريك لابورت لزملائه بعد أداء مخيب، وقيادة لاعبين مثل رودري وروبن دياز لغرفة الملابس بعد خطابات غوارديولا. ويعكس الاحترام العميق الذي يكنه الطاقم الفني لصرامة بيب واهتمامه بالتفاصيل، فضلاً عن لقطات عفوية تظهر تدرب جواو كانسيلو على مهارات التمرير وتفاعل عائلات اللاعبين مع أجواء الفريق.

Pep Guardiola: Chasing Perfection

وثائقي يروي مسيرة غوارديولا كاملة: برشلونة، وبايرن ميونخ، ثم مانشستر سيتي، مع تحليل تأثيره على كرة القدم الحديثة. ليس مبنياً على مقابلات جديدة معه، بل على أرشيف وشهادات لاعبين ومدربين وصحافيين، لذا هو أقرب إلى فيلم سيرة وتحليل لمسيرته.

يركز هذا الوثائقي على وصف غوارديولا بالعبقري الذي فك شيفرة كرة القدم الحديثة، مستعرضاً رحلته منذ أن كان لاعباً تحت قيادة كرويف، مروراً بفترة بايرن ميونخ، حيث عانى اللاعبون من الإرهاق الذهني لكثرة المعلومات التكتيكية، وصولاً إلى المجد مع سيتي. ورغم غياب بيب عن إجراء مقابلة حصرية، إلا أن شهادات لاعبيه الحاليين والسابقين نجحت في رسم صورة شاملة لهوسه بالكمال.

All or Nothing: Manchester City

العمل عن مانشستر سيتي، لكنه يمنح مساحة كبيرة لغوارديولا داخل التدريبات وغرف الملابس، ويُظهر شخصيته وخطبه الشهيرة وأسلوبه القيادي. كثير من المشاهدين يعتبرونه من أفضل ما صُوِّر عن بيب خلال فترة سيتي.

تقدم هذه السلسلة نظرة غير مسبوقة إلى أسلوب بيب الحماسي، فيظهر وهو يصرخ بانفعال، ويوجه لاعبيه بشدة، ويقبلهم تارة أخرى لتحفيزهم. ورغم أن بعض النقاد يرون العمل ترويجاً إعلامياً للنادي يفتقر إلى الأسئلة الصحافية الجريئة، إلا أنه يوثق ببراعة لحظات إنسانية عميقة، كطلبه من اللاعبين الفوز من أجل دافيد سيلفا وطفله، مُبرزاً الكاريزما التي قادت الفريق لموسم المائة نقطة التاريخي.

The Final Seasons of Pep Guardiola

أعلنت منصة "برايم فيديو" عن إطلاق سلسلة وثائقية من أربعة أجزاء توثق الفصل الأخير من مسيرة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، وذلك بعد عشر سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للنادي، حقق خلالها 20 لقباً.

تحمل السلسلة طابع الوصول الحصري إلى كواليس النادي، إذ تتابع آخر موسمين لغوارديولا في مانشستر سيتي، وتستعرض تفاصيل المرحلة الانتقالية التي شهدت رحيل عدد من أبرز نجوم الفريق، إلى جانب لقطات من غرف الملابس والاجتماعات الفنية ومكاتب الإدارة. يتولى إنجاز السلسلة المخرج البريطاني الحائز جائزتي أوسكار والبافتا كيفن ماكدونالد. ومن المقرر عرض السلسلة حصرياً عبر "برايم فيديو" في المملكة المتحدة وإيرلندا ابتداءً من 19 أغسطس/آب 2026.