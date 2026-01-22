بيان للعاملين في السينما ضد قمع الشعب الإيراني: لن نصمت ولن ننسى

- وقع 800 من العاملين في صناعة السينما العالمية، بما في ذلك ماريون كوتيار وجولييت بينوش، بياناً يدين ممارسات الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين، مشيرين إلى القتل والتعذيب الذي تمارسه طهران. - البيان يصف الاحتجاجات السلمية في إيران ضد القمع والفقر بأنها قوبلت بالعنف والاعتقالات التعسفية وقطع الإنترنت، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. - يطالب الموقعون المؤسسات الدولية والمهرجانات السينمائية باتخاذ موقف علني ضد الجرائم الإيرانية ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والكرامة.

وقع نحو 800 من العاملين في صناعة السينما العالمية، من بينهم ماريون كوتيار وجولييت بينوش ويورغوس لانثيموس، بياناً يدينون فيه ممارسات الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين، منددين بسياسات القتل والتعذيب التي تمارسها طهران بحق شعبها.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة عارمة من الاضطرابات التي اجتاحت إيران في نهاية عام 2025 احتجاجاً على سياسات البلاد، وهي احتجاجات أسفرت عن مقتل 28 متظاهراً على الأقل وفق الإحصاءات الأولية، تلاها قطع خدمة الإنترنت عن المنطقة منذ الثامن من يناير/كانون الثاني.

يستهل البيان، الذي أورده موقع ديدلاين بالقول: "نحن الموقعين أدناه، وبفيض من الغضب والأسى واستشعاراً بمسؤوليتنا الأخلاقية العميقة، ندين بأشد العبارات الممكنة الجرائم المنظمة التي ترتكبها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد المدنيين العزل".

ولم يقتصر التوقيع على النجوم العالميين فحسب، بل ضمّت القائمة أسماء إيرانية بارزة في المنفى، مثل زر أمير إبراهيمي، وغولشيفته فرحاني، وسبيده فارسي، الذين ضموا أصواتهم إلى أصوات زملائهم في هذه الوقفة الاحتجاجية.

في قراءته للمشهد، يرى البيان أن الاحتجاحات السلمية الواسعة التي فجرها الشعب الإيراني ضد القمع والفقر والتمييز والظلم، لم تجد من السلطة آذاناً صاغية، بل واجهتها "بالرصاص الحي، والقتل الجماعي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، وعزل البلاد عن العالم بقطع الإنترنت".

يشدد الموقعون على أن قمع وسائل الإعلام ومنع توثيق الحقائق يمثل "انتهاكاً صارخاً ومنهجياً لجميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والكرامة والأمان، ويشكل جريمة صريحة ضد الإنسانية".

يؤكد البيان أن صُنّاع الأفلام والفنانين والناشطين الثقافيين يحملون على عاتقهم أمانة "توثيق الذاكرة التاريخية وحمايتها"، معتبرين أن "الصمت في مثل هذه الظروف ليس إلا تواطؤاً في الجريمة، إذ لا يحق لأي سلطة سياسية أن تبيد شعبها للحفاظ على بقائها أو لإسكات صوت الحقيقة".

وختاماً، يوجه البيان نداءً ملحّاً إلى المؤسسات الدولية المستقلة والمهرجانات السينمائية والهيئات الثقافية والفنية والمجتمع الإبداعي العالمي، لاتخاذ موقف علني وملموس لإدانة هذه الجرائم، وإعادة النظر في علاقاتهم بالمؤسسات الإيرانية الرسمية، و"دعم نضال الشعب الإيراني في سبيل الحرية والكرامة وكافة حقوق الإنسان التي لا تقبل التصرف أو المساومة". وقد ذُيّلت هذه الصرخة برسالة قاطعة: "لن نصمت، ولن ننسى، بل سنوثق الحقيقة.. امرأة، حياة، حرية".