- التجربة الفنية والسياسية: بو ناصر الطفّار، فنان راب لبناني بدأ مسيرته في 2009، يركز على قضايا الظلم والمهمشين، مستخدماً الراب للتعبير عن اللحظات السياسية والوجدانية، ومعالجة قضايا مثل الاستعمار والاستبداد والطائفية والحروب. - التوثيق والذاكرة الجماعية: يولي أهمية لتوثيق ضحايا الحروب، خاصة من قتلتهم إسرائيل في لبنان، مؤكداً على إبقاء وجوه الضحايا حاضرة في الذاكرة الجماعية. - الراب كأداة للتعبير والتغيير: يستخدم الراب للتعبير عن الغضب والعاطفة، محاولاً ربط الاستعمار الخارجي بالاستبداد في المنطقة، وجعل أغانيه جزءاً من الذاكرة الجماعية للثورات.

بعد أيام قليلة من إجراء هذا الحوار، نشر بو ناصر الطفّار أحدث أغنياته "الآخرين"، وهي مرثية جماعية تمرّ على أسماء وصور من قتلتهم إسرائيل في حربها على لبنان. لا يكتفي التراك باستحضار أسماء الضحايا، وإنما يستعيد صورهم العائلية، وابتساماتهم، وعيونهم، ويدعو بو ناصر المستمع إلى أن ينظر في هذه الوجوه، وأن يستشفّ منها معنى المجزرة. هذا الانحياز ليس جديداً على تجربته. بل لازمه منذ بدأت مسيرته الفنية عام 2009 مع تراك "صحاب الأرض" لفرقة الطفّار التي أسسها مع جعفر الطفّار، وفي 2014 أطلق ألبوم "تتليت" مع أهالي مدينة دوما السورية التي شهدت في ذلك العام قصفاً مدفعياً دامياً ومجزرة.

ظلّ الغضب من الظلم هو البوصلة التي تقوده بو ناصر الطفّار سواءً في الراب أو في الكتابة. كتب روايات وأخرج مقاطع فيديو، لكنه وجد في الراب لغته الأكثر قدرة على التقاط اللحظة السياسية والوجدانية معاً.

لكن بو ناصر ليس اسماً واحداً. هو أيضاً حسن (اسمه عند الولادة)، ومروان (اسمه في الهوية)، ونصر الدين، وبو ناصر الطفار. رافقت أسماؤه تحولات حياته، فيما بقي الثابت الوحيد انحيازه إلى المظلومين والمهمشين. وهو ابن بعلبك، شرق لبنان، الذي انطلق من الهامش، ثم تجاوزت أغانيه الحدود اللبنانية لتصبح جزءاً من الذاكرة السياسية في سورية ولبنان.

في أعماله تحضر السياسة تجربة معاشة، كذلك الاستعمار، والاستبداد، والطائفية، والحروب، وحياة المنفى، وتتحول جميعها إلى مادة للراب، وإلى محاولة لفهم المنطقة من خلال عيون من يعيشون على هامشها.

صفحاتك على مواقع التواصل مساحة لتوثيق صور وأسماء من قتلتهم إسرائيل في الحرب على لبنان، في مواجهة اختزال الضحايا في أرقام. ماذا يعني لك هذا التوثيق؟

في سبتمبر/ أيلول 2024، بعد عملية تفجيرات البيجرز التي تسببت باستشهاد أطفال ونساء أبرياء، شعرت بأن الضحايا يتعرضون لتهميش كبير، وأحياناً للتشفي، كانت تلك لحظة فاصلة. بدأت بنشر صور الشهداء وحكاياتهم، ثم تحوّل الأمر إلى توثيق يومي للاعتداءات والضحايا، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وما بعدها.

لست صحافياً، لكنني لا أريد لهذا القتل أن يكتمل بالنسيان، هؤلاء الضحايا ليسوا أرقاماً، بل كانوا أشخاصاً على قيد الحياة. لذا أحاول أن أتحدث عن حياتهم، وأن أقول بوضوح إن إسرائيل قتلتهم دون تلاعب باللغة، كما يفعل الإعلام، بالنسبة إليّ، هذا التوثيق هو محاولة لتحقيق حد أدنى من العدالة اللغوية، فالقتل قتل، والقاتل معروف. مع ذلك كنت أفضل أن أكون متلقياً لهذه الأخبار بدلاً من أن أكون ناقلاً لها، هدفي في النهاية أن تبقى وجوه الضحايا حاضرة، وألّا يتحول موتهم إلى هامش أو رقم أو خبر منسي.

الراب يتيح تحويل اليومي والسياسي والشخصي إلى كلام حر مع إيقاع، لماذا اخترته تحديداً أداة تعبير؟ وما الذي منحك إياه ولم تجده في وسائط أخرى؟

لم أختر الراب لأنه الشكل الوحيد الذي أستطيع التعبير من خلاله، بل لأنه أحياناً يكون الطريقة التي أشعر بها. تتبدل أداة التعبير، حسب ما أعيشه، ففي العزلة أكون أقرب إلى الكتابة النثرية، أما الراب فيشبه الأيام السريعة والغاضبة والمليئة بالفوضى. في الراب أستطيع أن أتكلم بحرية، أن أفتح أكثر من موضوع داخل موضوع واحد، أن أقول شيئاً عميقاً ببساطة، أن أشتم، من دون "فلترة". الأداء نفسه يمنح الجملة حزنها أو غضبها أو سخريتها.

تعنيني عبارة قالها أحد مغني الراب: "الراب هو سي أن أن الغيتو" لأنّني آتٍ من عالم يشعر بأن لا أحد يسمعه. لذلك أتخيله مساحة لتوثيق رد فعل الناس على ما يحدث، ولو وُضعت أغنياتي وتراكاتي وراء بعضها، ستبدو نوعاً من التوثيق التاريخي لما يعيشه الشارعان السوري واللبناني. هذا القرب من اللحظة هو ما أحبه في الراب؛ أنه يجمع العاطفة، البوح، السخرية، الغضب، بالموسيقى.

ما الذي أضافه الربيع العربي إلى حياتك؟

أستطيع أن أكون رومانسياً جداً حين أتحدث عن الربيع العربي. كنت في الـ23 عام 2010، في ذروة نشاطي وغضبي، ننزل إلى الشارع ونتلقى الضرب ونشعر بأننا ندفع الأمور إلى أقصاها. لذلك لا أقول إن الثورات أضافت إليّ فقط، بل أخذت مني أيضاً، وأهم ما أخذته أنها نزعت جزءاً من غسيل الدماغ الذي تربّينا عليه. قبلها، كنا نعيش تغييباً كاملاً لمعنى الدكتاتورية والاستبداد، ونرى العالم بمنطق أبيض وأسود. مع تونس ومصر وسورية والبحرين رأينا الشعوب العربية في الشارع للمرة الأولى، لا من خلال أنظمتها، وكان ذلك مصدر إلهام سياسياً وفنياً هائلاً.

في لبنان كنا نظن أننا نمارس السياسة، لكن سقف مطالبنا كان غالباً الكهرباء والماء ونفايات، ثم جاء شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، فتغيّر كل شيء؛ صار الشعب صاحب إرادة، وصار السؤال يتجاوز تحسين الخدمات إلى مساءلة النظام نفسه. الثورات جعلتني أرى الصراع في سياق أوسع، وأربط بين أشكال مختلفة من الظلم، من الاستبداد إلى الاحتلال، ومن المعتقل في سجون الأنظمة العربية إلى الأسير في سجون الاحتلال. كانت لدينا مواقف سياسية قبل ذلك، لكن بعد الثورات صرت أسمع حتى الأشياء التي أعرفها بطريقة مختلفة.

ما الذي شعرت به حين صارت أغنياتك جزءاً من ذاكرة الثورات في المنطقة، لا في لبنان فقط، حتى بعد سنوات، ومنها ما كان حاضراً على ألسنة شريحة من الشباب داخل سورية؟

لا أعرف تماماً اسم الشعور الذي انتابني، لكنه أكبر من الفخر أو الرضا. كوني رابر سياسياً في لبنان، أعلم أن المنصات الموسيقية والصناعة الثقافية عموماً لا تحب هذا النوع من الأغاني؛ تفضّل الخفيف والعام، وحتى حين تقترب من السياسة تفضّل الكلام الموارب. أما أن تذكر الأسماء، وتحرج، وتوثّق، فهذا أصعب، وهو ما أحاول فعله منذ عام 2009. التوثيق بالنسبة إليّ ليس تفصيلاً. مع الوقت، لم تعد الأغاني ملكي بالمعنى التقليدي، بل صارت تعبيراً عن خوفي وغضبي وأسئلتي في لحظة معينة. وما أدهشني أن أشخاصاً في أماكن لم أزرها كانوا يحملون الهواجس نفسها. حتى اليوم، في الحفلات خارج بيروت، يشكّل السوريون والسوريات جزءاً كبيراً من الحضور، وهذا شيء أحبه وأهابه في الوقت نفسه.

أظن أن ما وصل إلى الناس لم يكن جودة الإنتاج بقدر ما كان الصدق. بعض هذه الأعمال متواضع تقنياً، لكنها لامست شباباً عاشوا وجعاً فهمته وأحسست به. وهذا يجعلني أكثر تواضعاً أمام الفكرة نفسها: هناك وجع مشترك في العالم العربي، وشعور واسع بأن اللغة العادية لم تعد كافية للتعبير عن الاستبداد والضغوط والخسارات. حين تتحول الأغاني إلى ذاكرة جماعية، لا يتذكر الناس الأغنية فقط، بل يتذكرون أنفسهم أيضاً. لذلك لا أعتبر نفسي صوت الثورة أو ناطقاً باسم جيل كامل. أنا شخص من هذا الجيل، عانى مثل غيره، وامتلك أداة للتعبير. وإذا بقيت هذه الأغاني حيّة، فليس لأنها الأفضل إنتاجياً، بل لأنها كانت حقيقية.

في أغنية "هيكسافوبيا" تمر جملة لافتة تقول فيها: "لولا الراب كنت مقاتلاً". لا أعرف إن كنت قصدتها بهذا المعنى تحديداً، لكنها يمكن أنها تحيل إلى فكرة ما في الراب نفسه؛ كأنه مساحة لتصريف الغضب والعنف والعاطفة وتحويلها إلى كلام وإيقاع بدل أن تخرج بشكل آخر. إلى أي حد كان الراب بالنسبة إليك بديلاً عن أشكال أخرى للتعبير عن الغضب؟

الراب أنقذني حرفياً. لولاه، كنت غالباً سأذهب إلى القتال، لا بالمعنى البطولي، بل لأن مساراً كاملاً كان يمكن أن يأخذني إليه... غضبي، حساسيتي العالية تجاه العنف والظلم والفقد، والبيئة الجاهزة لتلقّيني وإلباسي أيديولوجيا كاملة. ما أسهل أن تكون مقاتلاً في بلادنا. كان يمكن لهذا الاحتقان أن يتحول إلى عنف، لكن الراب أعطاني مساراً آخر. صار بإمكاني أن آخذ الغضب والخوف والأسى والتناقض وأكتبه ومن ثم أؤديه. وحين يسمعه شخص آخر قد يقول: "أنا أيضاً أشعر بهذا"، حتى لو كان يعيش سياقاً مختلفاً. هذا يخفف شعورنا بالوحدة، ولو قليلاً.

الراب هو المتنفس. هو المكان الذي أقول فيه ما لا أستطيع قوله في الحياة العادية. لهذا أحب الراب الحقيقي، لأنه لا يدّعي الطهارة ولا امتلاك المعرفة الكاملة. هو مساحة أواجه بها نفسي، ومن يسمعني، والمجتمع، والجهة التي أخاطبها. أحاول أن أحوّل هذه الفوضى إلى معنى، أو على الأقل إلى صوت موجود. وإذا وجد فيه أحد معنى، فهذا أجمل ما يمكن أن يحدث.

من الصعب الحديث معك وتجاهل "سفاري"، هناك ربط مباشر للاستشراق بالاستعمار وربما قد يحمل هذا التراك ملامح من أدبيات الدراسات الكولونيالية، كيف بدأت فكرة هذا التراك، وحتى بصرياً كيف قررت أن ينجز على هذا الشكل؟ وإلى أي حد ترتبط هذه الأغنية بالواقع الراهن، سواءً في التوقيت الذي اخترته لإطلاقها أم الأحداث الحالية؟

بدأت العمل على تراك "سفاري" عام 2022، أي قبل عملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى، قطاع غزة، 7 تشرين الأول 2023) بوقت طويل. وقتها كان الحديث عن الاستعمار والإمبريالية والاستشراق يبدو لكثيرين مادة أكاديمية ثقيلة أو حتى مثار سخرية، لكنه بالنسبة إليّ لم يكن موضوعاً نظرياً، بل شعوراً قديماً بالاشمئزاز من الطريقة التي يُنظر بها إلينا كمنطقة وشعوب، في الإعلام والثقافة وحتى في الراب. كنت مهتماً منذ سنوات بتاريخ العبودية والاستعمار والعنصرية، خصوصاً عبر الراب السياسي الأميركي، ومنزعجاً من أن هذه القضايا غالباً ما تُناقش بلغة أكاديمية معقدة. لذلك أردت أن أقدّمها بلغتنا نحن، بشكل مباشر ومفهوم، وأن أربط بين الاستعمار الخارجي والاستبداد في منطقتنا، بوصفهما جزءاً من تاريخ واحد لم ينتهِ.

كان هدفي أن تكون "سفاري" درساً سياسياً وتاريخياً بقدر ما هي أغنية. اشتغلت على الأرشيف البصري والمراجع التاريخية، لأن بعض الجرائم يصعب استيعابها بالكلمات وحدها؛ صور ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر مثلاً تقول ما لا تقوله الجمل. الأغنية خرجت من الغضب والاختناق أكثر مما خرجت من رغبة في الإقناع. حتى الإيقاع اخترته ليحمل هذا التوتر المستمر، لا ليكون مريحاً أو جميلاً بالمعنى التقليدي.

بعد 7 أكتوبر عاد كثيرون إلى "سفاري" بطريقة مختلفة. فجأة صارت مفاهيم الاستعمار والاستشراق ونزع الإنسانية أوضح بكثير، وما كان يبدو مبالغة أو تشاؤماً صار يُقال علناً على ألسنة مسؤولين وقادة سياسيين. لذلك أشعر بأن التراك لم يكن يتحدث عن الماضي فقط، بل كان يحاول فهم الحاضر قبل أن ينفجر أمام الجميع.

من بين كل أعمالك السابقة ما الذي تراه يتصل بالواقع الراهن في لبنان؟

أظن أن ألبوم "ليمبو" هو أكثر ما يتصل بالواقع الراهن في لبنان. كانت هذه أوّل مرة يبدأ فيها الحديث عندي من لبنان مباشرة: من سنة 2024، من هنا، من شخص موجود في لبنان ويرى ما يحدث حوله. طبعاً سورية حاضرة، وفلسطين حاضرة، وكل الأسئلة الإقليمية موجودة، لكن مركز الحدث هذه المرة لبنان. جاء الألبوم في لحظة حرب وأسئلة غير محسومة، وفي حالة حيرة معلّقة، لذلك سميته "ليمبو" كان المشروع كله، بتراكاته المختلفة، محاولة لالتقاط هذا الشعور: أننا عالقون بين حرب مفتوحة، وواقع سياسي مرتبك، ومستقبل غير واضح.

وحالياً أجد أن تراك "قطيفة"، مع نور يم، عاد ليحضر بقوة. يبدأ أصلاً من بيروت ومن الجنوب، ومن عبارة صارت لاحقاً قريبة من خطاب رسمي تتبنّاه الدولة اللبنانية. كثيرون عادوا إلى هذه الأغنية اليوم، رغم أنها كُتبت قبل نحو سنتين ونصف، لأنها تبدو كأنها تتكلم عن هذه اللحظة تحديداً.

ما الذي أضافته بعلبك إلى هويتك في الراب؟

من الطبيعي أن تكون بعلبك قد أثّرت في هويتي كلها، لكنها فنياً حاضرة في كل شيء تقريباً: في الإيقاع، والموسيقى، والقافية. لم أتعامل معها صورة نمطية أريد كسرها، بل جزء من بيتي وحياتي وطريقتي في النظر إلى العالم، لذلك دخلت إلى فني بصورة عضوية. حتى اللهجة تصنع فرقاً تقنياً. في اللهجة البيضاء تُقال مثلاً: "عَيْن" و"نصر الدِين"، فلا تلتقي القافية، أما في لهجتي فأقول: "عِين" و"نصر الدِّين"، فتتجاور الكلمتان صوتياً. قد يبدو هذا تفصيلاً صغيراً، لكنه يمنح النص هوية صوتية وعاطفية خاصة.

بعلبك قاسية: في هوائها، وطبيعتها، وأكلها، وتاريخها، وقيمها. ولم يكن سهلاً أن أخرج من بيئة محكومة بالتشدد والذكورية والقيم المربكة، ثم أحاول تحويل ذلك كله إلى شيء جميل. لكنني لم أخف من هذه التناقضات، لأننا نعيش داخلها أصلاً، وكنت أريد لهذا "اللاتماسك" أن يظهر في طريقة تعبيري. نحن أيضاً أصحاب صوت عال. في بعلبك نحكي كأننا نصرخ، لذلك حين أصرخ على المسرح لا أشعر بأنني أفعل شيئاً غريباً؛ صوتي في الحياة اليومية عالٍ أصلاً. وأظن أنه من الجيد أن نكون نحن هذا "البديل"، بديلاً لا يتكلم بلغة مهذبة ومقبولة دائماً، ولا يملك أجندات جاهزة.

بدأتَ من بعلبك: من لهجتها وتفاصيلها وهمومها، ثم تجاوزت "البعلبكية" واللبنانية أيضاً إلى فلسطين وسورية، كأنك صرت ابن قضايا هذه المنطقة كلها، تكتب غضبها وخساراتها وأسئلتها. كيف حصل هذا التوسّع؟ وهل تشعر بأن الفنان في منطقتنا يكاد يكون محكوماً بالخروج من المحلي إلى السياسي والأوسع، لأن الواقع نفسه يفرض ذلك؟

لم أكن أحاول الخروج من بعلبك بقدر ما كنت أعود إليها أكثر كلما كتبت. حتى في الفترات التي كتبت فيها عن سورية بشكل مباشر، كان هناك دائماً شيء من بعلبك في العمق. بالنسبة إليّ، كانت هذه المنطقة جزءاً من خط المواجهة نفسه، سياسياً واجتماعياً وإنسانياً، لذلك لم أستطع فصل هذه التجارب عن بعضها. اللهجة، والإحساس الدائم بالعيش على الهامش، والعلاقة المعقدة مع الدولة والسلطة والطوائف، كلها أشياء شكّلت هويتي. لهذا حين أتحدث عن فلسطين أو سورية أو أي مكان آخر، أنظر إليه من زاوية المهمشين. وهذا ينسحب على قضايا كثيرة: أبناء الأطراف، النساء، وكل جماعة تتعرض للتهميش أو الإقصاء. من جهة أخرى، لا أؤمن كثيراً بالحدود السياسية حين يتعلق الأمر بهذه التجارب. ما يحدث في سورية ولبنان وفلسطين مترابط أكثر مما نتصور، والظلم غالباً يتحرك ضمن السياقات نفسها، وإن اختلفت أشكاله. لذلك يصعب عليّ أن أكون "محلياً" بالمعنى الضيق، لأن الواقع نفسه يتجاوز هذه الحدود. في البداية، مثل كثير من الشباب، كنت أتكلم من موقع أضيق وأكثر حدّة، لكن مع الوقت اتسع السياق. اكتشفت أن الجروح مشتركة أكثر مما نظن، وأن الناس تتواصل مع العمل حين تجد فيه شيئاً من تجربتها هي.

من السهل أن تُستخدم لهجة بعلبك، أو أي لهجة أخرى، مادة للسخرية أو الصورة النمطية، لكن ما يهمني هو استخدامها أداة للتعبير والتمسك بالهوية. حين أسمع رابر من الشام أو حلب أو سلمية، أشعر أنني أرى هذه الأماكن من خلال عينيه. وأتمنى أن يحدث الشيء نفسه مع من يسمعني. عندها لا يعود العمل مجرد أغنية، بل يصبح طريقة لفهم الناس والأماكن التي جاءت منها هذه الأصوات.