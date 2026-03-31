بومة هاري بوتر البيضاء مهددة بالانقراض

- حماية الأنواع المهددة: وقّعت أكثر من 130 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية 40 نوعاً من الحيوانات المهاجرة المهددة بالانقراض، بما في ذلك بومة هاري بوتر الشهيرة وثعلب الماء العملاق. - تحديات البقاء: تواجه بومة هاري بوتر، المعروفة بالبومة الثلجية، خطر الانقراض بسبب الصيد وإزالة الغابات، حيث انخفضت أعدادها بشكل ملحوظ، وصُنفت ضمن الأنواع المعرضة للخطر. - التزام دولي: الاتفاقية العالمية الجديدة تُلزم الدول بحماية الأنواع المهددة، والحفاظ على بيئاتها الطبيعية، وتقليل العوائق أمام هجرتها، مما يعزز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.

بات أربعون نوعاً من الحيوانات المهاجرة تتمتع الآن بحماية أكثر من 130 دولة وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض. وتشمل القائمة بومة هاري بوتر الشهيرة، وثعلب الماء العملاق في البرازيل، والضبع، وأسماك قرش المطرقة. ووفقاً لتقرير نُشر قبيل انعقاد الدورة الخامسة عشرة لاتفاقية الأنواع المهاجرة (COP15)، فإن ما يقرب من نصف الأنواع المدرجة (49%) تشهد انخفاضاً في أعدادها، كما أن ما يقرب من ربعها مهدَّد بالانقراض على مستوى العالم.

وتنتمي بومة هاري بوتر إلى فصيلة تسمى "البومة الثلجية" (Nyctea scandiaca)، وهي طائر جارح أبيض أو مخطط، بني وأبيض، وتسكن في المناطق القطبية الشمالية، وتتجول أحياناً جنوباً في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. ويبلغ طول البومة الثلجية حوالى 60 سنتمتراً، ولها أجنحة عريضة ورأس مستدير من دون خصلات أذن. وتتغذى هذه الطيور الجارحة على الثدييات الصغيرة مثل الأرانب البرية، والطيور، وتبني أعشاشها على الأرض في العراء.

لكن بومة هاري بوتر مهدّدة بالانقراض، بل إن السويد أعلنت في نهاية العام الماضي انقراضها إقليمياً، ودعاة حماية البيئة يحذرون من أن مستقبلها مهدَّد. وصنّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة البومة الثلجية عالمياً ضمن فئة "الأنواع المعرضة للخطر" في آخر تقييم له عام 2021، وحذّر من انخفاض أعدادها بشكل ملحوظ، متوقعاً أن يراوح عددها في البرية بين 14 ألفاً و28 ألف طائر فقط.

وفي سلسلة أفلام هاري بوتر كانت "هيدويغ"، البومة الأنثى الأليفة، هدية لـ"هاري" في عيد ميلاده الحادي عشر، وقد تولّت توصيل البريد، مثل البومات الأخرى في عالم هاري بوتر السحري. لكن بعيداً عن العالم السحري، تعرّضت هذه الفصيلة من البوم في العالم الواقعي للصيد والقتل لسنوات، سواء للتحنيط أو لاستخدامها في الطهي. كما أدت إزالة الغابات، والبنية التحتية التي شيدها الإنسان، مثل المجمعات السكنية والطرق، إلى تدمير بيئات عيشها وتعطيل مواسم تعشيشها.

الآن الأمل معقود على الاتفاقية العالمية الجديدة، إذ إن الدول الموقعة باتت مُلزَمة قانوناً بحماية الأنواع المصنفة على أنها مهددة بالانقراض، والحفاظ على أماكن عيشها، واستعادتها، وتقليل العوائق التي تحول دون هجرتها، والتعاون في ما بين الدول لتحقيق هذا الهدف.