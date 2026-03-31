بول مكارتني في ألبوم جديد... فتيان دانغين لين

أعلن المغني وعضو فرقة ذا بيتلز السابق بول مكارتني عن إطلاق ألبومه المنفرد الثامن عشر تحت عنوان The Boys of Dungeon Lane (فتيان دانغين لين)، المقرر صدوره رسمياً في 29 من مايو/أيار المقبل. هذا العمل هو الألبوم الاستوديو الأول لمكارتني منذ McCartney III الذي صدر عام 2020 خلال فترة الإغلاق العالمي، ما يجعل هذا الإعلان حدثاً فنياً بارزاً يعيد صياغة المشهد الموسيقي المعاصر بروح كلاسيكية أصيلة.

يُقدم الألبوم الجديد، الذي يضم 14 مساراً غنائياً، رؤية فنية استبطانية وذاتية للغاية، إذ يغوص بول مكارتني (83 عاماً) في أعماق ذاكرته ليستعرض فصولاً لم تُحك من قبل عن طفولته في مدينة ليفربول بعد الحرب العالمية الثانية.

يستمد الألبوم عنوانه من كلمات الأغنية الرئيسية Days We Left Behind (الأيام التي تركناها خلفنا)، إذ صدرت منفردةً لتعطي لمحة عن الأجواء الشاعرية والمؤثرة التي تسيطر على العمل.

يشير اسم "دانغين لين" إلى زقاق في منطقة سبيك بليفربول، كان بول مكارتني الشاب يسلكه في رحلاته لمراقبة الطيور والوصول إلى شواطئ نهر ميرسي، وهو مكان يمثل بالنسبة إليه البوابة الرمزية لعالم ما قبل الشهرة والأضواء.

في تصريح رافق الإعلان، تساءل مكارتني قائلاً: "أجد نفسي أحياناً أتساءل عما إذا كنت أكتب فقط عن الماضي، ولكن بعد ذلك أفكر، كيف يمكن للمرء أن يكتب عن أي شيء آخر؟".

أوضح أن الألبوم يمثل مجموعة من اللمحات الكاشفة والنادرة لذكريات لم يشاركها من قبل، تتناول صمود والديه في ظروف صعبة، والمغامرات الباكرة التي جمعته بكل من جورج هاريسون وجون لينون قبل أن يعرف العالم مصطلح هوس البيتلز (Beatlemania).

وتتوسط الأغنية الرئيسية مقاطع تتحدث بوضوح عن شارع فورثلين رود ورفيق دربه جون لينون، ما يضفي صبغة وجدانية عميقة على العمل تلامس قلوب الملايين من عشاقه حول العالم.

أما من الناحية الإنتاجية، فقد تعاون بول مكارتني في هذا المشروع مع المنتج الأميركي الشهير أندرو وات، الذي أصبح الوجهة المفضلة لأبرز أسماء عالم الروك، مثل "رولينغ ستونز" وإلتون جون.

وقد بدأت بذور هذا التعاون قبل خمس سنوات خلال لقاء جمع بينهما، إذ تعثر مكارتني أثناء العزف على الغيتار في وتر موسيقي (Chord) لم يتعرف عليه رغم مسيرته الطويلة، وكان هذا الوتر هو الشرارة التي أطلقت الأغنية الافتتاحية للألبوم As You Lie There.

وقد سُجّل الألبوم في جلسات متفرقة بين لوس أنجليس واستوديو مكارتني الخاص في ساسكس بإنكلترا، وذلك خلال فترات الاستراحة بين جولات حفلاته العالمية، ما أتاح للعمل أن ينضج بهدوء وبعيداً عن ضغوط المواعيد النهائية لشركات الإنتاج.