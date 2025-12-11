بولندا توقف عالم آثار روسي مطلوب في أوكرانيا

- أوقفت بولندا عالم الآثار الروسي ألكسندر بوتياغين بناءً على طلب أوكرانيا، بتهمة التنقيب غير القانوني في أراضٍ محتلة بين 2014 و2019، مما أثار انتقادات روسية حادة. - يواجه بوتياغين احتمال تسليمه إلى أوكرانيا حيث قد يُحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة تدمير مواقع تراثية في القرم، مع أضرار تُقدر بـ 200 مليون هريفنيا. - أصبحت بولندا مركزاً رئيسياً لدعم أوكرانيا، مما يثير غضب روسيا، حيث وصف الكرملين الوضع في بولندا بالفوضوي وغير المناسب للروس.

قبضت أجهزة الأمن الخاصة البولندية على عالم آثار بارز من متحف أرميتاج الروسي الشهير، بسبب ملاحقته في أوكرانيا بتهمة إجراء أعمال تنقيب في أراض محتلة، بحسب ما أعلن عنه، اليوم الخميس. وأوقفت وكالة الأمن الداخلي البولندية، ألكسندر بوتياغين، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي "بناء على طلب من الجانب الأوكراني"، وفق ما أعلن متحدث باسم منسق جهاز الأمن لوكالة الأنباء البولندية. ويرأس بوتياغين قسم الآثار في متحف أرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ، أحد أكبر المتاحف وأكثرها شهرة في العالم.

وأضاف المتحدث جاك دوبرزينسكي أنّ "الإجراءات تتعلق بإجراء أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار خلال الفترة 2014-2019 في مناطق من أوكرانيا تحتلها روسيا حالياً". وأكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، نبأ التوقيف، وانتقدت خطوة وارسو، وقالت: "مثل هذه الأعمال ذات الدوافع السياسية لا أمل لها ولن تمر دون عواقب". كما أكّدت أن ممثلين عن السفارة الروسية في وارسو زاروا عالم الآثار، مشيرةً إلى أنّه بصدد الطعن بعملية التوقيف.

ولم تعلن المحكمة بعد عن قرارها حول تسليم بوتياغين إلى أوكرانيا، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات بتهمة "تدمير مواقع تراثية" في شبه جزيرة القرم، والتسبب بأضرار تُقدر بنحو 200 مليون هريفنيا (4,6 ملايين دولار)، وفقاً لأجهزة الأمن الأوكرانية.

وصارت بولندا، الحليف المقرب لأوكرانيا المجاورة، مركزاً رئيسياً لإيصال المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى البلد الذي تمزقه الحرب، وهو الأمر الذي يغضب روسيا. وبعد توقيف عالم الآثار، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بولندا "ليست المكان الأنسب لزيارات المواطنين (الروس) نظراً للفوضى العارمة التي تسودها".

(فرانس برس)