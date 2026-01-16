- استغل محامو جايير بولسونارو قانون العقوبات البرازيلي لتقليص مدة عقوبته عبر القراءة، حيث وافق قاضٍ في المحكمة العليا على طلبه رغم عدم شهرته بالقراءة. - تتضمن قائمة الكتب المعتمدة في السجون مواضيع مثل حقوق السكان الأصليين والعنصرية، وهي مواضيع قد لا تروق لبولسونارو المعروف بعدائه للديمقراطية. - نُقل بولسونارو إلى سجن شديد الحراسة ويواجه تحديات في قراءة الكتب المعتمدة، مع العلم أنه اتخذ مواقف عدائية تجاه القطاع الثقافي خلال ولايته.

يبدو أن محامي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اطّلعوا جيداً على قانون العقوبات في بلادهم، ووجدوا وسيلة قد تساعد موكّلهم على تقليص حكم السجن البالغ 27 عاماً الذي صدر بحقه العام الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب: قراءة الكتب. غير أن الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق لم يُعرف يوماً بولعه بالقراءة، إذ قال في مناسبة سابقة: "آسف، لا وقت لدي للقراءة.. مرّت ثلاث سنوات منذ آخر مرة قرأت فيها كتاباً".

يتضمن القانون البرازيلي آلية ثقافية تسمح للسجناء بتخفيض مدة عقوبتهم أربعة أيام عن كل كتاب يقرؤونه. وأجاز قاضٍ في المحكمة العليا لبولسونارو، أمس الخميس، الاستفادة من هذا النظام بناءً على طلب تقدّم به فريقه القانوني.

وفقاً للقانون، يحقّ للسجناء قراءة 12 كتاباً في السنة. وعند الانتهاء من قراءة كل كتاب، يتعيّن على السجين كتابة ملخّص عنه، تقوم لجنة داخل السجن بتقييمه. ومقابل كل كتاب يُقرأ، يمكن تخفيض مدة الحكم أربعة أيام، أي أن الحدّ الأقصى للتخفيض يبلغ 48 يوماً في السنة. وترفع اللجنة التقرير المكتوب بخط اليد إلى القاضي المشرف على تنفيذ العقوبة، للمصادقة على فترة القراءة والتحقق من خفض مدة الحكم.

لكن بولسونارو، الضابط المظلي السابق المعروف بعدائه للديمقراطية، وللأقليات، ولغابات الأمازون، وللفنون، قد لا يجد متعة كبيرة في قائمة الكتب المعتمدة. إذ تضم أعمالاً برازيلية تتناول قضايا حقوق السكان الأصليين، والعنصرية، والبيئة، والعنف الذي مارسه نظام الديكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985، وهو نظام كان بولسونارو يعلن دعمه له صراحة.

ومن بين هذه العناوين، وفقاً لصحيفة ذا غارديان، رواية "عيب اللون" (Um Defeito de Cor) للكاتبة آنا ماريا غونسالفيس، التي تمتد على نحو 950 صفحة، وتروي "تاريخ البرازيل من وجهة نظر امرأة سوداء". كما تضم القائمة كتاباً للأطفال غير روائي عنوانه "الديمقراطية!" من تأليف الرسام والكاتب بريطاني المولد فيليب بانتينغ. وذكر موقع "سي أن أن برازيل" أن بين الكتّاب المدرجين في هذه القوائم جورجي أمادو، وماشادو دي أسيس، وكلاريس ليسبكتور، وأريانو سواسونا، ومارسيلو روبنز بايفا، وويليام شكسبير، وغابرييل غارسيا ماركيز، وجورج أورويل.

وتشمل القائمة أيضاً أعمالاً ضخمة الحجم، مثل "الحرب والسلم" لليو تولستوي و"دون كيشوت" لميغيل دي ثيربانتس، ويتجاوز كلٌّ منها ألف صفحة. وظهر بولسونارو مرة علناً حاملاً كتاباً مشابهاً من حيث الحجم، هو "مذكّرات الحرب العالمية الثانية" لرئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان قد قرأه فعلاً.

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2018 عندما سُئل بولسونارو عن كتابه المفضّل، اختار عملاً للضابط كارلوس ألبرتو بريليانتي أوسترا، وهو عقيد سيئ الصيت اتُّهم بتعذيب مئات المعتقلين خلال فترة الحكم العسكري. وقال بولسونارو يومها بحماسة: "إنه قصة حقيقية عن البرازيل.. مليئة بالوقائع والبيانات والأماكن والأحداث الواقعية".

نقل بولسونارو هذا الأسبوع إلى سجن شديد الحراسة في العاصمة برازيليا، بعدما أمضى فترة أعياد الميلاد محتجزاً في مقر للشرطة الفيدرالية. ولا يندرج كتاب أوسترا ضمن قائمة القراءة المعتمدة من قبل القضاء، غير أن القائمة تتضمن عملاً آخر هو "ما زلت هنا" للكاتب مارسيلو روبنز بايفا الذي يتناول مصير المعتقلين الذين اختفوا داخل مراكز التعذيب خلال تلك الحقبة.

يذكر أن بولسونارو اتخذ خلال ولايته الرئاسية مواقف عدائية من القطاع الثقافي، وخفّض تمويله بشكل كبير، وهاجم الفنانين والكتّاب، معتبراً أن الإنتاج الثقافي "منفصل عن قيم المجتمع البرازيلي".