بودكاست "رحلة سناء" من إنتاج "ذا نيو آراب" يفوز بجائزتي لوفي

- حصد بودكاست "رحلة سناء" جائزتين مرموقتين في جوائز لوفي الأوروبية لعام 2025، وهما الجائزة الفضية وجائزة تصويت الجمهور عن فئة البودكاست الوثائقي، لتوثيقه تجربة صحافية فلسطينية خلال حرب غزة. - يروي البودكاست، في خمسة أجزاء، قصة صحافية فلسطينية عايشت الإبادة الإسرائيلية، مسلطًا الضوء على شجاعتها في مواجهة التحديات المهنية والإنسانية، بفضل السرد القوي والتركيز على البعد الإنساني. - جوائز لوفي، التي انطلقت في 2010، تُعد من أبرز الجوائز الأوروبية في مجال الإنترنت، وتُشرف عليها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية.

نالت سلسلة البودكاست "رحلة سناء"، التي أنتجها "ذا نيو آراب" (النسخة الإنكليزية من العربي الجديد)، الجائزة الفضيّة، إضافةً إلى جائزة تصويت الجمهور عن فئة البودكاست الوثائقي، ضمن جوائز لوفي الأوروبية (Lovie) لعام 2025 التي أعلن عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

ويوثّق بودكاست "رحلة سناء" تجربة صحافية فلسطينية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، عبر سرد ذاتي يعرض رحلتها المهنية والإنسانية في خمسة أجزاء. يحكي البودكاست، برؤية شاهدة عيان، سيرة صحافية فلسطينية عاشت تفاصيل الإبادة الإسرائيلية لحظة بلحظة، توثّق فيها صوتها ورحلتها، ومعاناتها، فاستطاع البودكاست أن يبرز شجاعة امرأة حملت عبء مهنتها وأُسرتها معاً في أصعب الظروف.

وحظي البودكاست الذي عمل عليه إلى جانب سناء كامل كلٌّ من هوغو غوودريج ويزن السعدي، بتقدير واسع، وإشادة بقوة الطرح، ووضوح البناء السردي، وتركيزه على البعد الإنساني للقصة. وهو متوفر للجمهور على منصتي سبوتيفاي وآبل بودكاست.

بعد انطلاقها في عام 2010، تحوّلت جوائز لوفي إلى أحد أبرز الجوائز الأوروبية، والوحيدة على مستوى القارة، التي تكافئ المتميزين في مجال الإنترنت في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والأعمال. ويُشرف على المسابقة الجانب الأوروبي للأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية التي تضم أكثر من 3000 عضو.