''بلياتشو غزة" يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان وهران

فاز فيلم The Clown of Gaza (بلياتشو غزة) للمخرج الفلسطيني عبد الرحمن الصبّاح بجائزة لجنة التحكيم للأفلام الوثائقية الطويلة في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي 2025 بالجزائر، الذي اختتم يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. الفيلم يتناول قصة علاء مقداد، المشهور بلقب "علوش"، وهو مهرّج قصير القامة من غزة يحوّل مآسي العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى لحظاتٍ من فرح للأطفال الصغار.

وفي "بلياتشو غزة" تتبع عدسة الصبّاح حكاية علوش وسط الأنقاض بعد أن دُمّر منزله في مخيم الشاطئ للاجئين واضطر للعيش في خيمة مع أسرته، ويواصل الكفاح يومياً لتأمين الطعام والماء والبقاء على قيد الحياة، لكنه لا يتخلّى عن مهمته في نشر البسمة بين أطفال غزة.

ويعرض الفيلم مشاهد متناقضة بين البهجة التي يصنعها المهرّج وبين الخراب الذي يحيط به. يقول مقداد في أحد المشاهد: "كان الأطفال يضربونني ويشتمونني حين كنت صغيراً، لكنني تابعتُ الطريق حتى تعلمتُ أن أجعلهم يضحكون بدلاً من أن يرموني بالحجارة".

وصُوّر "بلياتشو غزة" بين عامي 2024 و2025 داخل القطاع المحاصر، بجهود فريق تصوير محلي محدود الإمكانيات. ووُلد العمل من رحم التعاون بين شركة كورجينز وشركة ميتافورا على الإنتاج، بشراكة مع صندوق رشيد مشهراوي للإنتاج، في إطار مبادرة "من المسافة صفر بلس"، التي وُلدت أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 2023، بهدف توثيق القصص الإنسانية في الميدان.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان عمّان السينمائي الدولي عام 2025، وشارك لاحقاً في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، كما اختير ضمن برنامج مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية IDFA، حاصداً إشادة واسعة من النقاد الذين وصفوه بأنه "قصيدة سينمائية للأمل وسط الركام"، ومنحته صحيفة ذا ناشيونال تقييم أربع من خمس نجوم.