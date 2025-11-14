- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
"بلو أوريجين" تنجح في استعادة محرك صاروخها الفضائي نيو غلين
اظهر الملخص
- نجحت شركة بلو أوريجين، المملوكة لجيف بيزوس، في استعادة محرك صاروخ نيو غلين بعد إطلاقه، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في منافسة سبايس إكس التابعة لإيلون ماسك.
- بعد انطلاق الصاروخ من كيب كانافيرال، تم استرجاع الطبقة الأولى من الصاروخ على متن بارجة في البحر، وسط ترحيب من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجاريد إيزكمان.
- يهدف جيف بيزوس إلى تسريع وتيرة إطلاق الصواريخ وخفض تكاليفها، رغم أن بلو أوريجين بدأت ببطء مقارنة بسبايس إكس، لكنها تسعى الآن لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء.
- بعد انطلاق الصاروخ من كيب كانافيرال، تم استرجاع الطبقة الأولى من الصاروخ على متن بارجة في البحر، وسط ترحيب من شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجاريد إيزكمان.
- يهدف جيف بيزوس إلى تسريع وتيرة إطلاق الصواريخ وخفض تكاليفها، رغم أن بلو أوريجين بدأت ببطء مقارنة بسبايس إكس، لكنها تسعى الآن لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء.
نجحت شركة بلو أوريجين التي يملكها مؤسس "أمازون" جيف بيزوسفي استعادة محرك صاروخها الفضائي نيو غلين بعد إطلاقه، أمس الخميس، وهو إنجاز كبير للشركة الأميركية التي تهدف إلى منافسة "سبايس إكس" التابعة لإيلون ماسك. وقالت نائبة رئيس الشركة، أريان كورنيل، خلال بث بالفيديو: "هذا يوم تاريخي لشركة بلو أوريجين".
وبعد انطلاق الصاروخ من كيب كانافيرال في فلوريدا، نجحت الشركة في استرجاع الطبقة الأولى من الصاروخ، وهي محركه، على متن بارجة في البحر، وسط هتافات موظفيها. وسارع جاريد إيزكمان؛ الملياردير المقرب من إيلون ماسك والذي يرغب الرئيس دونالد ترامب في توليه إدارة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إلى الترحيب بنجاح هذه العملية المعقدة والدقيقة وكتب على منصة إكس: "يا إلهي، كان ذلك رائعاً!".
ومن أبرز المهنئين إيلون ماسك الذي كتب على "إكس" أيضاً: "تهانينا لجيف بيزوس وفريق بلو أوريجين".
Congratulations @JeffBezos and the@BlueOrigin team! https://t.co/chDyNYNag3— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2025
وبنجاح هذه العملية، سيتمكّن جيف بيزوس الذي يسعى للحاق بإيلون ماسك من تسريع وتيرة عملية إطلاق الصواريخ وخفض تكاليفها. وأسّس كل من المليارديرين شركته الفضائية مطلع العقد الأول من القرن الحالي، لكن "بلو أوريجين" تقدمت بوتيرة أبطأ بكثير من "سبايس إكس" التي تهيمن الآن على القطاع، ويعود ذلك خصوصاً إلى اتباعها نهجاً تقنياً أكثر حذراً.
ورغم أن شركة جيف بيزوس بدأت قبل سنوات تأخذ سياحاً إلى الفضاء لبضع دقائق باستخدام صاروخ نيو شيبرد، إلّا أنها لم تقم بأي رحلة مدارية حتى الإطلاق الافتتاحي لصاروخ نيو غلين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
(فرانس برس)