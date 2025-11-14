"بلو أوريجين" تنجح في استعادة محرك صاروخها الفضائي نيو غلين

نجحت شركة بلو أوريجين التي يملكها مؤسس "أمازون" جيف بيزوس

في استعادة محرك صاروخها الفضائي نيو غلين بعد إطلاقه، أمس الخميس، وهو إنجاز كبير للشركة الأميركية التي تهدف إلى منافسة "سبايس إكس" التابعة ل إيلون ماسك . وقالت نائبة رئيس الشركة، أريان كورنيل، خلال بث بالفيديو: "هذا يوم تاريخي لشركة بلو أوريجين".

وبعد انطلاق الصاروخ من كيب كانافيرال في فلوريدا، نجحت الشركة في استرجاع الطبقة الأولى من الصاروخ، وهي محركه، على متن بارجة في البحر، وسط هتافات موظفيها. وسارع جاريد إيزكمان؛ الملياردير المقرب من إيلون ماسك والذي يرغب الرئيس دونالد ترامب في توليه إدارة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إلى الترحيب بنجاح هذه العملية المعقدة والدقيقة وكتب على منصة إكس: "يا إلهي، كان ذلك رائعاً!".

ومن أبرز المهنئين إيلون ماسك الذي كتب على "إكس" أيضاً: "تهانينا لجيف بيزوس وفريق بلو أوريجين".

وبنجاح هذه العملية، سيتمكّن جيف بيزوس الذي يسعى للحاق بإيلون ماسك من تسريع وتيرة عملية إطلاق الصواريخ وخفض تكاليفها. وأسّس كل من المليارديرين شركته الفضائية مطلع العقد الأول من القرن الحالي، لكن "بلو أوريجين" تقدمت بوتيرة أبطأ بكثير من "سبايس إكس" التي تهيمن الآن على القطاع، ويعود ذلك خصوصاً إلى اتباعها نهجاً تقنياً أكثر حذراً.

ورغم أن شركة جيف بيزوس بدأت قبل سنوات تأخذ سياحاً إلى الفضاء لبضع دقائق باستخدام صاروخ نيو شيبرد، إلّا أنها لم تقم بأي رحلة مدارية حتى الإطلاق الافتتاحي لصاروخ نيو غلين في يناير/ كانون الثاني الماضي.

