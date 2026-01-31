"بلو أوريجين" تعلق رحلات السياحة الفضائية للتركيز على القمر

- أعلنت شركة بلو أوريجين، المملوكة لجيف بيزوس، تعليق رحلات "نيو شيبرد" لمدة لا تقل عن عامين للتركيز على تطوير قدراتها القمرية المأهولة، مما يعكس التزامها بالعودة إلى القمر وإرساء حضور دائم ومستدام هناك. - منذ 2021، نقلت "نيو شيبرد" 98 شخصًا إلى الفضاء، بما في ذلك شخصيات مشهورة، وتتنافس بلو أوريجين مع سبايس إكس في سوق الرحلات المدارية، حيث نجحت في تنفيذ رحلتين مداريتين غير مأهولتين بصاروخ "نيو غلين". - تشارك بلو أوريجين في برنامج "أرتيمس" التابع لناسا، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر، وتملك عقد المهمة الخامسة ضمن البرنامج، وسط ضغوط لتسريع التقدم نحو إرسال مهمة مأهولة.

أعلنت شركة بلو أوريجين الفضائية، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس، أمس الجمعة، أنها ستعلّق مؤقتاً رحلات صاروخها المخصّص للسياحة الفضائية، لتركيز مواردها على طموحاتها القمرية. وأوضحت الشركة، في بيان، أنها ستُوقِف رحلات "نيو شيبرد" لمدة "لا تقل عن عامين"، بهدف "تسريع تطوير قدرات الشركة القمرية المأهولة" بشكلٍ أكبر. وجاء في البيان: "يعكس هذا القرار التزام بلو أوريجين بهدف الدولة المتمثل بالعودة إلى القمر وإرساء حضورٍ قمري دائم ومستدام".

ويُعدّ "نيو شيبرد" صاروخاً قابلاً لإعادة الاستخدام، نقل عشرات الأشخاص إلى ما وراء "خط كارمان"، وهو الحدّ المعترف به دولياً بداية للفضاء. وتقدم شركة بلو أوريجين رحلات قصيرة لسائحي الفضاء منذ عام 2021. وكان بيزوس على متن أول رحلة مأهولة للشركة. ووفقاً للشركة، فقد ذهب إجمالي 98 شخصاً إلى الفضاء على متن 38 رحلة فضائية، من بينهم المغنية الأميركية كاتي بيري والممثل الكندي ويليام شاتنر.

لكن "بلو أوريجين" تسعى أيضاً لمنافسة "سبايس إكس" التابعة لإيلون ماسك في سوق الرحلات المدارية. وخلال العام الماضي، نجحت الشركة التي أسسها بيزوس، مالكك شركة أمازون، في تنفيذ رحلتين مداريتين غير مأهولتين باستخدام صاروخها الضخم "نيو غلين"، وهو أقوى بكثير من "نيو شيبرد".

وخلال العام الماضي أيضاً، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها ستفتح باب التقدّم بعطاءات لمهمة قمرية مخططة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج "أرتيمس"، للتنافس مع "سبايس إكس"، التي وصفها رئيس الوكالة آنذاك بأنها "متأخرة". وتملك "بلو أوريجين" حالياً عقد المهمة الخامسة المخطط لها ضمن برنامج "أرتيمس" متعدد المليارات.

وتشارك "بلو أوريجين" في برنامج "أرتيمس" التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً أساساً لبعثات نحو المريخ. وخلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، زادت الإدارة ضغوطها على "ناسا" لتسريع وتيرة التقدم نحو إرسال مهمة مأهولة إلى القمر، بالتزامن مع جهودٍ مماثلة تمضي بها الصين.