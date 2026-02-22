"بلوسكاي" تطلق أول تطبيق مراسلة مشفّر يعمل من داخل منصّتها

في الوقت الذي لا تتيح فيه منصّات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى إمكانية استخدام تطبيقات محادثة خاصة خارجية، قامت شبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية والمفتوحة "بلوسكاي" (Bluesky) بدمج تقنية جديدة طوّرتها شركة جيرم نتورك (Germ Network) الناشئة، بهدف توفير خدمة مراسلة مشفّرة بين طرفين داخل تطبيق "بلوسكاي". وبهذه الخطوة يصبح تطبيق "جيرم دي إم" (Germ DM) أوّل تطبيق مراسلة خاصة يمكن تشغيله مباشرةً من داخل "بلوسكاي".

وبالتزامن مع هذا الإطلاق، تصدر شركة "جيرم" إرشادات تقنية جديدة تتيح للتطبيقات الأخرى المبنية على بروتوكول "إيه تي" (AT Protocol) وهو البروتوكول الأساسي الذي يعتمد عليه "بلوسكاي" العمل من داخل تطبيق "بلوسكاي" نفسه.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن هذه الخطوة تمثّل مثالاً بارزاً على اختلاف أنظمة التواصل الاجتماعي المفتوحة عن المنصّات الكبرى المهيمنة اليوم؛ فالمطوّرون يمكنهم ابتكار وظائف وميزات جديدة وتشغيلها عبر منصّة مفتوحة، وليس فقط عبر الشركة المالكة للمنصّة.

وكانت "بلوسكاي" قد أعلنت هذا التكامل مع "جيرم" في وقت سابق من هذا الشهر، موضحة أن التكامل التجريبي سيسمح لمستخدمي "جيرم" بإضافة زرّ إلى ملفاتهم الشخصية ليتمكّن الآخرون من مراسلتهم عبر "بلوسكاي" ضمن بيئة مشفّرة تماماً.

وفي الوقت نفسه، يتوفّر التطبيق المستقل "جيرم" أيضاً بنسخة تجريبية عامة عبر نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) في أميركا الشمالية وأوروبا. وقد سجّل آلاف التنزيلات حتى الآن، لكن عدد المستخدمين النشطين يومياً ارتفع بمقدار خمسة أضعاف بعد الإعلان الرسمي عن دمجه، وفقاً لما أورده فريق الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "جيرم"، الموجودة في ولاية كاليفورنيا، شركة ناشئة أسستها تيسا براون، الباحثة في مجال الاتصالات والأستاذة السابقة في جامعة ستانفورد، إلى جانب مارك شو، الذي سبق أن عمل مهندساً في مجال حماية الخصوصية لدى شركة آبل. وقد أوضحت الشركة سابقاً فكرة تطبيق المراسلة المشفّر الجديد، قائلة إن الهدف تقديم بديل أحدث للتطبيقات القائمة مثل "آي ماسيدج" (iMessage) و"سيغنال" و"واتساب"، من خلال الاعتماد على تقنيات أكثر تطوراً.

(أسوشييتد برس)