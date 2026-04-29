"بلورِبوس" يتصدّر ترشيحات جوائز غوثام

- تعكس ترشيحات جوائز غوثام التلفزيونية 2026 منافسة قوية بين الأعمال الدرامية والكوميدية، مع بروز مسلسلات مثل "بلورِبوس" و"ذا ستوديو" و"مراهق العائلة" التي حققت نجاحاً نقدياً وجماهيرياً لافتاً. - مسلسل "بلورِبوس" يبرز في فئة الدراما بفضل أداء ريا سيهورن وإشادات لقوته الإخراجية، بينما يبرز "ذا ستوديو" في الكوميديا بفضل طرحه الذكي حول صناعة التلفزيون. - تؤكد الترشيحات تنوع المشهد التلفزيوني وصعود الأعمال الأصلية على المنصات الرقمية، مما يعزز المنافسة بين الإنتاجات الدرامية والكوميدية في موسم تنافسي.

أعلنت مؤسسة غوثام للأفلام والإعلام عن قائمة ترشيحات جوائز غوثام التلفزيونية 2026 (تُعلن النتائج في يونيو/حزيران المقبل)، التي تحتفي بأبرز الإنجازات في عالم الدراما والكوميديا والمسلسلات القصيرة خلال العام. جاءت الترشيحات هذا العام لتعكس منافسة قوية بين مجموعة من الأعمال التلفزيونية التي حققت حضوراً نقدياً وجماهيرياً لافتاً، وعلى رأسها مسلسلات "بلورِبوس"، و"بيف"، و"آي لاف لوس أنجلِيس".

مسلسل "بلورِبوس" من أبرز المرشحين في فئة الدراما، إذ واصل حصد الترشيحات في عدة جوائز كبرى بفضل أداء فريقه الفني وتمثيل الممثلة ريا سيهورن التي أصبحت من الأسماء البارزة في سباق الجوائز. العمل، الذي أنتجته منصة آبل تي في، حظي بإشادات لقوته الإخراجية وسرده المعقد، ما جعله منافساً قوياً على عدد من الفئات الرئيسية.

أما في فئة الكوميديا، فيبرز مسلسل "ذا ستوديو" واحداً من الأعمال المرشحة. يجمع العمل بين الطابع الساخر والطرح الكوميدي الذكي حول عالم صناعة التلفزيون، وقد حصد ترشيحات متعددة شملت أفضل مسلسل كوميدي وأفضل أداء تمثيلي.

وفي فئة المسلسلات المحدودة، يواصل مسلسل "مراهق العائلة" حضوره القوي بعد نجاحه النقدي الكبير، إذ ينافس على جائزة أفضل عمل قصير إلى جانب عدد من الأعمال الجديدة التي دخلت المنافسة بقوة هذا العام.

ولفت مسلسل "ذا بيت" الأنظار بترشيحات متعددة في فئات الأداء الدرامي، فأثار اهتمام النقاد بأحداثه المكثفة وأداء طاقمه التمثيلي، ما جعله أحد أبرز المنافسين في فئة أفضل مسلسل درامي.

تتنافس ريا سيهورن عن دورها في "بلورِبوس" ضمن فئة أفضل ممثلة درامية

في فئة الأداء الفردي، برزت أسماء لامعة من مسلسلات مختلفة، فتتنافس ريا سيهورن عن دورها في "بلورِبوس" ضمن فئة أفضل ممثلة درامية، بينما يتنافس عدد من نجوم الكوميديا من أعمال مثل "ذا ستوديو" و"آبكوت إليمنتري".

تؤكد الترشيحات هذا العام استمرار تنوع المشهد التلفزيوني، مع صعود واضح للأعمال الأصلية على المنصات الرقمية، وتزايد المنافسة بين الإنتاجات الدرامية الثقيلة والكوميديا الحديثة، في موسم يُتوقع أن يكون من أكثر المواسم تنافسية في تاريخ الجوائز