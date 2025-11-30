"بلوريبوس"... فينس غيليغان يعود بعالم مبتسم

- مسلسل "بلوريبوس" من إبداع فينس غيليغان، مستوحى من "الملفات الغامضة"، ويقع في ألباكيركي، نيو مكسيكو، حيث تواجه البطلة كارول ستوركا أحداثاً غامضة تُغير العالم. - يتميز المسلسل بطبقاته الرمزية التي تعكس واقعاً أمريكياً مشحوناً، ويركز على شخصية كارول المعقدة التي تستخدم السخرية والانعزال كدروع، مما يثير تساؤلات حول موقفها. - يحافظ "بلوريبوس" على أسلوب غيليغان المتقن، ويطرح أسئلة حول السعادة والحرية، مما يجعله مسلسلاً يعكس الصراع بين الفرد والجماعة.

يعرف معظم محبّي الدراما التلفزيونية فينس غيليغان بصفته مبدع أحد أهم الأعمال في تاريخ التلفزيون، "بريكينغ باد" ومسلسله المشتقّ "بيتر كول سول". لكن كثيرين ينسون أنه بدأ مسيرته كاتباً في "الملفّات الغامضة" (The X-Files)، حين وضع نحو 30 حلقة. هذه التجربة المبكرة ليست مجرد تفصيل في سيرته المهنية، بل مفتاح أساسي لفهم العالم الذي يتحرك فيه عمله الجديد "بلوريبوس" (Pluribus). فالمسلسل يبدو، لوهلة، أقرب إلى مناخ "الملفات الغامضة" منه إلى عالم "بريكينغ باد"، لكنه عند التعمّق فيه يكشف عن نبرة وموضوعات وأصداء تعيدنا مباشرة إلى العملين اللذين رسّخا اسم غيليغان في تاريخ التلفزيون.

لا تُعرف تفاصيل كثيرة عن "بلوريبوس" ويرجع ذلك إلى قائمة المفسدات الطويلة التي طلبت "أبل تي في" من النقاد تجنبها بعد عرض سبع حلقات مسبقة لهم. مع ذلك، يكفي القول إن الأحداث تدور في ألباكيركي (ولاية نيو مكسيكو)، الموقع نفسه الذي صُوِّرَ فيه مسلسلَا "بريكينغ باد" و"بيتر كول سول"، وأن بطلة العمل هي ريا سيهورن، صاحبة الأداء اللافت في دور كيم ويكسلر في "بيتر كول سول".

هنا تلعب سيهورن شخصية كارول ستوركا، روائية خيال علمي في جولة ترويجية لكتابها الرابع من سلسلة ناجحة. تمتلك كارول جمهوراً مخلصاً ومديرة أعمال قريبة منها (ميريام شور)، لكنها رغم ذلك عاجزة عن الشعور بالرضا عن عملها. فهي تتوق إلى نشر رواية "جادة"، وترغب في مغادرة عالم الروايات الذي تصفه بنفسها بأنها "حلقات سيئة من ستار تريك".

ما لا تتوقّعه كارول، وما لا يمكن الكشف عنه بالكامل، هو أنها على وشك مواجهة حدث يشبه خيالاً علمياً خرج مباشرة من إحدى قصصها. سلسلة من الوقائع الغامضة تقودها إلى اكتشاف أن العالم تغيّر على نحو لا يمكن التعرف إليه، وأنها واحدة من قلائل لم يتأثروا بهذا التحوّل الغريب. فجأة، يصبح كل من حولها لطيفاً ومبتهجاً وراضياً، بينما تغرق هي في الغضب والريبة.

عند هذه النقطة يبدأ هوسها بـ"النجاة". تصبح كارول، بقسوتها وغضبها، وبوفائها لذاتها، أشبه بمن يخوض حرباً شخصية ضد عالمٍ تحوّل فجأة إلى طائفة كبرى تقدّس السعادة واللطف. والأسوأ من ذلك، أنها تقرر أن تجعل من استعادة العالم القديم، بكل تناقضاته وآلامه، مهمتها الشخصية. ومن هنا تتصاعد حبكة المسلسل، الذي أصبح من الأكثر مشاهدة فور صدور حلقاته الأولى، معركةً استثنائيةً تخوضها امرأة ترفض الامتثال، امرأة تتشبث بحقها في أن تكون نفسها حتى لو كانت "أسوأ نسخة" منها.

ومثل أبرز أفلام الخيال العلمي الأميركية في الخمسينيات، من "غزو خاطفي الأجساد" إلى "قرية الملعونين"، يحمل "بلوريبوس" طبقات رمزية واضحة. فكرة عالم يبدو فيه الناس "مسيطرين عليه" من قوى غامضة تفتح الباب لقراءات سياسية واجتماعية عديدة، خصوصاً في زمن يتضخم فيه الغضب السياسي ويبدو فيه الانتماء إلى أي طائفة أيديولوجية شرطاً للبقاء. يترك غيليغان هذه القراءة للجمهور، لكنه لا يخفي أن العمل يعلّق سراً على واقع أميركي مشحون، صعب أن يبقى فيه المرء مستقلاً أو غير مُصنَّف.

إلى جانب القراءة السياسية، يسمح المسلسل لسيهورن بالغوص عميقاً في تناقضات شخصية معقّدة، تقضي معظم وقتها وحيدة أو في تواصل محدود عبر الهاتف. يتضح سريعاً أن كارول ليست "لطيفة" ولا اجتماعية، بل تستخدم السخرية والانعزال والكحول دروعاً ضد العالم.

_____________

لهذا، يبدو رد فعلها على التغيير الشامل أقرب إلى تشبث هستيري بخصال شخصية قد لا تكون محبوبة. ولهذا أيضاً يترك غيليغان الباب مفتوحاً للسؤال: هل كارول هي المخطئة؟

بصرياً وسردياً، يحافظ "بلوريبوس" على الأسلوب المتقن والدقيق الذي عُرف به غيليغان: بدايات باردة تُغري المشاهد بالتدريج، وسرد مُحكم يتقدّم دقيقة بدقيقة، وتصميم بصري يعكس حرارة ألباكيركي وألوانها الصفراء وفضاءاتها الواسعة. ورغم أن العمل كان يمكن أن يُسرد ملحمياً، يختار غيليغان أن يُجذّر حكايته في تجربة شخصية أقرب إلى كابوس فردي. بعض الحلقات تبدو بالفعل كأنها عرض منفرد لسيهورن.

ما يجمع "بلوريبوس" بأعمال غيليغان السابقة أكثر من أي شيء آخر هو الرحلة العاطفية لبطلته. فمثل جيمي مكغيل/سول غودمان في "بيتر كول سول"، نتابع هنا شخصية محبطة من العالم، تُمنح فجأة فرصة لإعادة اكتشاف ذاتها أو إعادة اختراعها. لكنّ السعي هذه المرة ليس نحو القوة ولا الهروب، بل نحو سؤال أكثر خطورة: هل تستحق السعادة أن تُفرض؟ وهل يمكن أن تكون الحرية عكس السعادة؟

في النهاية، يقدّم "بلوريبوس" مسلسلاً مسكوناً بأسئلة عصرنا: الصراع بين الفرد والجماعة، بين اللطف المُصطنع والصدق القاسي، وبين الرغبة في الانتماء والحاجة إلى الانعزال. وبصوت منخفض لكنه حاد، يذكّرنا غيليغان بأن السعادة ليست دائماً خلاصاً… وقد تكون أحياناً فخاً.