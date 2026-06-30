بلاغ واستدعاء بحق كاتب مصري بسبب تعليقات "مسيئة" لأم كلثوم

أثار الكاتب الصحافي محمد صباغ جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشره تعليقات اعتبرت مسيئة للمغنية الراحلة أم كلثوم عبر حسابه على موقع فيسبوك، وتطوّرت الأمور لتأخذ مساراً قانونياً بعد دخول أسرة نجمة الطرب العربي على خطّ القضية.

وكان الصباغ قد أعاد في منشور على "فيسبوك" قبل أيام ذكر مزاعم قديمة تقول إن أم كلثوم كانت مثلية الجنس، لكنّه أضاف إليها ادعاءات بأنّ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

كان على علم بذلك، واستغل هويتها الجنسية للسيطرة عليها سياسياً، كما زعم أن الرئيس المصري خصّص قصراً في حي الزمالك ليكون "بيتاً لحياتها السرية"، حسب تعبيره. كذلك، تطرّق الصباغ أيضاً إلى علاقة أم كلثوم بجيهان السادات، مدعياً وجود خلافاتٍ حادة بينهما.

وقوبل منشور الكاتب المصري بغضب كبيرٍ من صحافيين ومستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. فيما تقدّم المحامي ياسر قنطوش، بصفته وكيلاً عن جيهان وعمرو الدسوقي، المعروفين إعلامياً باسم "حفيدَي أم كلثوم"، ببلاغ إلى النائب العام ضد الصباغ، واتهمه بانتهاك حرمة الموتى والإساءة إلى رمزٍ مصري، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، لافتةً إلى أن نقابة الموسيقية تدرس تقديم شكوى بحق الصباغ أيضاً.

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وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، استدعاء محمد الصباغ إلى التحقيق، بسبب "نشر ادعاءات غير صحيحة عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم".