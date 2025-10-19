بلاغ ضد محمد طاهر يشعل توتراً بين وزارة الآثار و"الصحافيين المصريين"

شهدت الساحة الإعلامية المصرية حالةً من التوتر على خلفية الإجراءات القانونية التي اتّخذتها وزارة السياحة والآثار ضد الصحافي محمد طاهر في جريدة "الأخبار المسائي" الصادرة عن مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية، بعد بلاغٍ قدّمه معاون الوزير، في خطوةٍ اعتبرتها نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية "انتهاكاً لحرية الصحافة". في المقابل، أصدرت الوزارة بياناً رسمياً صباح الأحد نفت فيه أن يكون الوزير أو أيّ من مسؤولي الوزارة قد قدّم بلاغاً ضد صحافي.

وبدأت الأزمة مساء السبت، حين أعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي وعضوا مجلس النقابة محمد الجارحي وإيمان عوف، متابعة النقابة تحقيقات النيابة مع الصحافي محمد طاهر في نيابة العبور. وكشفت النقابة عن تفاصيل وُصفت بأنها "مثيرة للاستغراب في طريقة التعامل مع الصحافي"، إذ تم استدعاؤه في البداية من قِبل مباحث الإنترنت بدعوى "الدردشة والاستعلام"، ليتبيّن لاحقاً وجود بلاغٍ ضده من "معاون وزير السياحة والآثار"، وليس من الوزير نفسه.

ووفقاً لبيان النقابة، جرى استجواب طاهر "من دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ"، إلى جانب "تفتيش هاتفه المحمول من دون إذنٍ قانوني"، ثم إحالته على نيابة العبور شرق العاصمة وهو "متحفَّظ عليه" بصحبة أمين شرطة في سيارة ميكروباص، نُقل بها من إدارة الإنترنت بوسط القاهرة إلى قسم شرطة العبور، في إجراء وصفته النقابة بأنه "سلسلة من الإجراءات التعسفية غير المبرَّرة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يُلزم بإخطارها قبل التحقيق أو الاستدعاء".

وأكّد نقيب الصحافيين مساء السبت أنه تم إخلاء سبيل الصحافي محمد طاهر بكفالة قدرها ألفا جنيه، فيما بقيت القضية مفتوحة في السجلات الرسمية، وقد تولّى عددٌ من أعضاء النقابة دفع الكفالة لإخراجه من الحجز.

ورأت النقابة في هذه الإجراءات "انحيازاً واضحاً ضد الصحافي لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير"، مشيرةً إلى أن محمد طاهر "كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الأسوِرة الفرعونية الذهبية التي وقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، ونشر عدة تحقيقات تتعلق بالوزارة"، ما يثير – بحسب النقابة – "الكثير من التساؤلات حول دوافع التعامل معه وطريقة تعامل المسؤولين مع الصحافة".

وأعلنت النقابة تقديم بلاغٍ رسمي الأحد "حول جميع الانتهاكات التي تعرّض لها الزميل"، كما وجّهت بلاغاً إلى وزير الداخلية للتحقيق في مجريات الواقعة، محذّرة من أن "البلاغات والأكمنة المُعدّة بهذه الطريقة ليست السبيل للتعامل مع الصحافة"، معتبرة أن ما حدث "ينال من أي جهد للإصلاح ويطعن في كل محاولة لتطوير الإعلام".

في المقابل، نفت وزارة السياحة والآثار في بيانٍ رسمي "ما تم تداوله بشأن التقدّم ببلاغٍ ضد أحد الصحافيين"، مؤكدة أن "الادعاءات التي تزعم أن الوزير قدّم بلاغاً لا أساس لها من الصحة، ولم يتخذ الوزير أو الوزارة أي إجراءات قانونية ضد أي صحافي". وأشار البيان إلى أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أجرى اتصالًا هاتفياً بنقيب الصحافيين خالد البلشي، أعرب خلاله عن "استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة"، مؤكداً "احترامه الكامل لكافة المؤسسات الصحافية وجميع الصحافيين"، مع احتفاظه بـ"حقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة".

وأوضح البلشي، عقب الاتصال، أن الوزير "أكد أنه لم يتقدم بأي بلاغ وأنه سيتقدم بشكوى للنقابة ضد من زجّ باسمه في البلاغ"، مشيراً إلى أنه "يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات". وأكد النقيب للوزير "رفض النقابة للطريقة التي جرى التعامل بها مع الزميل"، فيما شدّد الوزير على أنه "ليس مسؤولًا عن تلك الإجراءات". ودعت الوزارة الجميع إلى "تحرّي الدقة قبل تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنّباً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة"، مؤكدة "احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".

وفي سياقٍ متصل، أدانت منظمة عدالة لحقوق الإنسان التحقيق الجاري مع الصحافي محمد طاهر على خلفية عمله في "كشف واقعة سرقة أسوِرة أثرية من داخل المتحف المصري"، معتبرة أن استدعاء الصحافيين للتحقيق أو احتجازهم بسبب عملهم المهني "انتهاك صارخ لحرية الصحافة المكفولة بالدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وطالبت المنظمة بـ"الإفراج الفوري عن الصحافي محمد طاهر ووقف الملاحقات القضائية بحق الصحافيين"، مؤكدة أن "استخدام أدوات العدالة لتقييد العمل الصحافي يبعث برسائل سلبية تمس الثقة في مؤسسات العدالة".